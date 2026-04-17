„Végre alszom” – Khloé Kardashian szerint a szingli élet tette igazán egészségessé és boldoggá

Khloé Kardashian ma már egészen másképp tekint a párkapcsolatokra, mint korábban. A realitysztár őszintén beszélt arról, hogy az egyedüllét számára nem hiányt, hanem nyugalmat és kiegyensúlyozottságot jelent.
- Khloé Kardashian 2021 óta egyedülálló
- Azt mondja, az egyedüllét számára biztonságot és nyugalmat jelent
- Nem érzi szükségét egy új kapcsolatnak, jelenleg boldog így
- Egészségi állapota is javult: jobban alszik és kiegyensúlyozottabb
- Ideje nagy részét két gyermekeire és üzleti projektjeire fordítja
Khloé Kardashian öt éve erősíti a szinglik táborát
A 41 éves üzletasszony 2021 óta él szingliként, miután végleg lezárta viharos kapcsolatát két gyermeke édesapjáva, Tristan Thompsonnal. Bár azóta gyakran kérdezik tőle, miért nem randizik, Khloénak jelenleg esze ágában sincs új kapcsolatba kezdeni.
Saját podcastjában, a Khloé in Wonder Land egyik epizódjában arról beszélt, hogy az egyedüllét számára kifejezetten biztonságos és felszabadító állapot. Úgy fogalmazott, a múltbeli kapcsolatai annyi fájdalmat és stresszt okoztak, hogy egyáltalán nem érzi szükségét annak, hogy újra kapcsolatban legyen. Inkább arra koncentrál, ami igazán fontos számára: a gyerekeire és a saját életére.
Az egészségügyi állapota is javult, mióta nincs kapcsolata
Khloé azt is hangsúlyozta, hogy jelenleg sokkal kiegyensúlyozottabb, mint korábban. Elmondása szerint az egészségi állapota is látványosan javult azóta, hogy nincs párkapcsolatban. Példaként említette, hogy végre nyugodtan alszik éjszaka, ami korábban nem volt magától értetődő. Egy friss orvosi vizsgálaton kifejezetten jó eredményeket kapott, amit ő egyszerűen azzal magyarázott: végre kipiheni magát.
Hozzátette azt is, hogy a változás kívülről is látványos: elmondása szerint az arca már egyáltalán nem puffadt, és évtizedek óta nem volt szüksége szemcseppre, ami szerinte szintén annak köszönhető, hogy kiegyensúlyozottabb és kipihentebb lett.
A sztár szerint sokan alábecsülik, mennyire fontos a megfelelő alvás és a stresszmentes élet. Úgy látja, korábbi kapcsolatai – köztük a Lamar Odommal kötött, 2009 és 2016 között tartó házassága – jelentős terhet jelentettek számára, ezért most tudatosan nem engedi, hogy bárki felborítsa a jelenlegi egyensúlyát. Mint mondta, nem érzi kötelességének, hogy egy másik felnőtt igényeihez alkalmazkodjon – számára most az a legfontosabb, hogy jó édesanya legyen.
A legfontosabb számára az, hogy jó édesanya legyen
Khloé két gyermekét, a nyolcéves True-t és a hároméves Tatumot neveli, és saját bevallása szerint ideje és energiája nagy részét rájuk fordítja. Emellett üzleti vállalkozásai is komoly szerepet töltenek be az életében. Úgy fogalmazott, az új projektek számára olyanok, mint a babák, amelyek szintén rengeteg figyelmet és elköteleződést igényelnek.
Bár nem zárja ki, hogy egyszer újra elköteleződjön valaki mellett, jelenleg ez egyáltalán nem foglalkoztatja. Sokkal inkább élvezi azt az állapotot, amelyben kiegyensúlyozott, nyugodt és elégedett önmagával.
