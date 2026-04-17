„Végre alszom” – Khloé Kardashian szerint a szingli élet tette igazán egészségessé és boldoggá

Khloé Kardashian ma már egészen másképp tekint a párkapcsolatokra, mint korábban. A realitysztár őszintén beszélt arról, hogy az egyedüllét számára nem hiányt, hanem nyugalmat és kiegyensúlyozottságot jelent.

Khloé Kardashian imádja a szingli létet.

Khloé Kardashian 2021 óta egyedülálló

Azt mondja, az egyedüllét számára biztonságot és nyugalmat jelent

Nem érzi szükségét egy új kapcsolatnak, jelenleg boldog így

Egészségi állapota is javult: jobban alszik és kiegyensúlyozottabb

Ideje nagy részét két gyermekeire és üzleti projektjeire fordítja

Khloé Kardashian öt éve erősíti a szinglik táborát

A 41 éves üzletasszony 2021 óta él szingliként, miután végleg lezárta viharos kapcsolatát két gyermeke édesapjáva, Tristan Thompsonnal. Bár azóta gyakran kérdezik tőle, miért nem randizik, Khloénak jelenleg esze ágában sincs új kapcsolatba kezdeni.

Saját podcastjában, a Khloé in Wonder Land egyik epizódjában arról beszélt, hogy az egyedüllét számára kifejezetten biztonságos és felszabadító állapot. Úgy fogalmazott, a múltbeli kapcsolatai annyi fájdalmat és stresszt okoztak, hogy egyáltalán nem érzi szükségét annak, hogy újra kapcsolatban legyen. Inkább arra koncentrál, ami igazán fontos számára: a gyerekeire és a saját életére.

Az egészségügyi állapota is javult, mióta nincs kapcsolata

Khloé azt is hangsúlyozta, hogy jelenleg sokkal kiegyensúlyozottabb, mint korábban. Elmondása szerint az egészségi állapota is látványosan javult azóta, hogy nincs párkapcsolatban. Példaként említette, hogy végre nyugodtan alszik éjszaka, ami korábban nem volt magától értetődő. Egy friss orvosi vizsgálaton kifejezetten jó eredményeket kapott, amit ő egyszerűen azzal magyarázott: végre kipiheni magát.

Hozzátette azt is, hogy a változás kívülről is látványos: elmondása szerint az arca már egyáltalán nem puffadt, és évtizedek óta nem volt szüksége szemcseppre, ami szerinte szintén annak köszönhető, hogy kiegyensúlyozottabb és kipihentebb lett.

A sztár szerint sokan alábecsülik, mennyire fontos a megfelelő alvás és a stresszmentes élet. Úgy látja, korábbi kapcsolatai – köztük a Lamar Odommal kötött, 2009 és 2016 között tartó házassága – jelentős terhet jelentettek számára, ezért most tudatosan nem engedi, hogy bárki felborítsa a jelenlegi egyensúlyát. Mint mondta, nem érzi kötelességének, hogy egy másik felnőtt igényeihez alkalmazkodjon – számára most az a legfontosabb, hogy jó édesanya legyen.