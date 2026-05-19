Simon Cowell könnyek között vallott arról a szörnyűségről, amit Susan Boyle-lal tett

A Britain’s Got Talent egykori zsűritagja évekkel később is szégyelli, hogyan viselkedett Susan Boyle-lal az első meghallgatásán. Simon Cowell nemrég egy őszinte podcastbeszélgetésben vallotta be, hogy szörnyű és kegyetlen volt.

Simon Cowell megbánta Susan Boyle-lal

Forrás: Getty Images Europe

Simon Cowell megbánta Simon Cowell szerint a zsűri kegyetlen volt egy mára legendássá vált meghallgatáson.

Susan Boyle fellépése pillanatok alatt megváltoztatta a közönség és a zsűri véleményét.

A producer azért sem vágatta ki a kínos reakciókat, mert fontos tanulságnak tartotta a történteket.

Simon Cowell volt a legbántóbb és a legcinikusabb

Susan Boyle 2009-ben lépett először a Britain’s Got Talent színpadára, és már a megjelenése is előítéleteket váltott ki a zsűriből. Akkoriban a nézőtéren és a zsűripult mögött is sokan kétkedve, gúnyos arckifejezésekkel fogadták az akkor még teljesen ismeretlen énekesnőt. A zsűriben Simon Cowell mellett Amanda Holden és Piers Morgan ült, és egyikük sem igazán próbálta leplezni a szkepticizmusát.

A fordulat azonban pillanatok alatt bekövetkezett: amikor Susan elénekelte az I Dreamed a Dream című dalt a Nyomorultakból, a közönség és a zsűri teljesen ledöbbent, majd állva tapsolt. A produkcióról készült felvétel virálissá vált, végigsöpört a világon, Susan Boyle pedig egyik napról a másikra nemzetközi sztár lett.

Simon Cowell most, közel húsz évvel később a Tales From The Celebrity Trenches podcastban beszélt arról, mennyire kellemetlen számára visszanézni azt a jelenetet. Saját bevallása szerint a zsűri viselkedése élőben még annál is rosszabb volt, mint amilyennek a tévéképernyőn látszott.

Visszanézek rá, és csak azt gondolom: Istenem, mennyire borzalmasak voltunk – mondta elcsukló hangon, könnyes szemmel.

Simon Cowell azóta is szégyelli magát

Forrás: FilmMagic

Hozzátette, hogy különösen emlékszik arra a pillantásra, amit Piers Morgan vetett rá Susan megjelenésekor. Szerinte ez az egyik legkínosabb reakció, amit valaha kamerán látott – és hangsúlyozta, hogy ő maga sem volt jobb. Cowell azt is elárulta, hogy akár ki is vágathatta volna a műsorból ezeket a kellemetlen reakciókat, hiszen producerként erre megvolt a lehetősége.

Végül mégsem tette, mert úgy érezte, fontos tanulság volt mindannyiuk számára. A történtek szerinte világosan megmutatták, mennyire veszélyes külső alapján ítélkezni.

Amikor az erősen akcentusos Susan arról beszélt a megmérettetésen, hogy mindig is olyan szeretett volna lenni, mint a musicalszínpadok sztárja, Elaine Paige, a közönség cinikusan felhördült. Senki nem vette komolyan – azt gondolták, hibbant. Aztán az előadása teljesen megváltoztatta a véleményüket. Amanda Holden később nyilvánosan is elismerte, hogy rosszul ítélték meg Susant. Azt mondta, mindannyian cinikusak voltak, és az egész helyzet hatalmas ébresztőként szolgált számukra. Hozzátette: kiváltságnak érezte, hogy hallhatta Susan éneklését.