Simon Cowell könnyek között vallott arról a szörnyűségről, amit Susan Boyle-lal tett

A Britain’s Got Talent egykori zsűritagja évekkel később is szégyelli, hogyan viselkedett Susan Boyle-lal az első meghallgatásán. Simon Cowell nemrég egy őszinte podcastbeszélgetésben vallotta be, hogy szörnyű és kegyetlen volt.
Simon Cowell megbánta
- Simon Cowell szerint a zsűri kegyetlen volt egy mára legendássá vált meghallgatáson.
- Susan Boyle fellépése pillanatok alatt megváltoztatta a közönség és a zsűri véleményét.
- A producer azért sem vágatta ki a kínos reakciókat, mert fontos tanulságnak tartotta a történteket.
Simon Cowell volt a legbántóbb és a legcinikusabb
Susan Boyle 2009-ben lépett először a Britain’s Got Talent színpadára, és már a megjelenése is előítéleteket váltott ki a zsűriből. Akkoriban a nézőtéren és a zsűripult mögött is sokan kétkedve, gúnyos arckifejezésekkel fogadták az akkor még teljesen ismeretlen énekesnőt. A zsűriben Simon Cowell mellett Amanda Holden és Piers Morgan ült, és egyikük sem igazán próbálta leplezni a szkepticizmusát.
A fordulat azonban pillanatok alatt bekövetkezett: amikor Susan elénekelte az I Dreamed a Dream című dalt a Nyomorultakból, a közönség és a zsűri teljesen ledöbbent, majd állva tapsolt. A produkcióról készült felvétel virálissá vált, végigsöpört a világon, Susan Boyle pedig egyik napról a másikra nemzetközi sztár lett.
Simon Cowell most, közel húsz évvel később a Tales From The Celebrity Trenches podcastban beszélt arról, mennyire kellemetlen számára visszanézni azt a jelenetet. Saját bevallása szerint a zsűri viselkedése élőben még annál is rosszabb volt, mint amilyennek a tévéképernyőn látszott.
Visszanézek rá, és csak azt gondolom: Istenem, mennyire borzalmasak voltunk – mondta elcsukló hangon, könnyes szemmel.
Hozzátette, hogy különösen emlékszik arra a pillantásra, amit Piers Morgan vetett rá Susan megjelenésekor. Szerinte ez az egyik legkínosabb reakció, amit valaha kamerán látott – és hangsúlyozta, hogy ő maga sem volt jobb. Cowell azt is elárulta, hogy akár ki is vágathatta volna a műsorból ezeket a kellemetlen reakciókat, hiszen producerként erre megvolt a lehetősége.
Végül mégsem tette, mert úgy érezte, fontos tanulság volt mindannyiuk számára. A történtek szerinte világosan megmutatták, mennyire veszélyes külső alapján ítélkezni.
Amikor az erősen akcentusos Susan arról beszélt a megmérettetésen, hogy mindig is olyan szeretett volna lenni, mint a musicalszínpadok sztárja, Elaine Paige, a közönség cinikusan felhördült. Senki nem vette komolyan – azt gondolták, hibbant. Aztán az előadása teljesen megváltoztatta a véleményüket. Amanda Holden később nyilvánosan is elismerte, hogy rosszul ítélték meg Susant. Azt mondta, mindannyian cinikusak voltak, és az egész helyzet hatalmas ébresztőként szolgált számukra. Hozzátette: kiváltságnak érezte, hogy hallhatta Susan éneklését.
Susan Boyle mindezek ellenére tisztelettel beszélt a zsűrivel
Később azonban bevallotta, hogy a meghallgatás érzelmileg nagyon nehéz volt számára.
Pontosan éreztem mindent. Úgy tekintettek rám, mint egy cirkuszi látványosságra, akin csak nevetni lehet.
Bár Susan Boyle végül nem nyerte meg a műsort, a vereség egyáltalán nem törte derékba a karrierjét, sőt beindította azt:
világszerte több mint 23 millió albumot adott el, brit és amerikai listavezető sikereket ért el, sőt bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe is.
Tíz évvel a szereplése után Susan visszatért a Britain’s Got Talent színpadára
Ekkor már teljesen más fogadtatás várta: Simon Cowell melegen üdvözölte őt és mindenki tisztelettel beszélt vele. Már senki nem nevetett rajta. Az énekesnő karrierje és élete azóta is kedvezően alakul, nemrég pedig egy gyönyörű új otthont is vásárolt menedzsere közelében, és külsőleg is megújult.
