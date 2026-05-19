Itt az eddigi legnagyobb világjárvány-veszély – Nem a hantavírusról vagy a Covidról van szó

Sokkal veszélyesebb világjárványra figyelmeztet a WHO egykori főtudósa, mint amilyen a Covid volt. A H5N1, vagyis a madárinfluenza lehet a legnagyobb pandémiás fenyegetés jelenleg.

Még le sem csengett a Covid utóhatása, máris elkezdett terjedni egy másik halálos vírus, a hantavírus. A tudósok szerint viszont van egy ezeknél is veszélyesebb fenyegetés: a madárinfluenza.

A madárinfluenza új törzse, a H5N1 már emlősöknél is megjelent.
Újra támad a halálos madárinfluenza

  • A Covid új hulláma és a hantavírus felbukkanása után új halálos pandémiás fenyegetésre figyelmeztetett a WHO egykori tudósa.
  • Dr. Soumya Swaminathan szerint a madárinfluenza H5N1 törzsének sokkal nagyobb lenne a halálozási aránya, mint a Covidnak volt.
  • Szerinte ahhoz, hogy megelőzzük a pandémia kialakulását gyors és hatékony együttműködésre, illetve megfelelő vakcinafejlesztésre lenne szükségünk.

Új világjárvány-veszély a láthatáron?

Az egész világ az újonnan felbukkanó hantavírus körüli eseményeket figyeli, a tudósok szerint viszont van egy sokkal veszélyesebb pandémiás fenyegetés jelenleg. Ez pedig nem más, mint a madárinfluenza.

Dr. Soumya Swaminathan, a WHO (Egészségügyi Világszervezet) volt vezető tudósa egyenesen aggasztónak nevezte a helyzetet. „Az influenzavírusok valójában az első helyen állnak a pandémiás fenyegetések listáján” – nyilatkozta a tudós. Szerinte ezek közül is a jelenlegi H5N1 törzs a legijesztőbb, melynek sokkal magasabb a halálozása aránya, mint a Covidnak. A koronavírusnak ugyanis hivatalosan 1% volt a mortalitása, míg a H5N1 esetében ez „sokkal-sokkal magasabb”.

Ez lesz a következő pandémia?

Jelenleg még csak veszélyként említette a madárinfluenzát a tudós, ugyanakkor mivel a vírus már emlősöknél is megjelent, ezért szerinte csak idő kérdése, hogy embereknél is megjelenjen a betegség. Ugyanúgy, ahogy a SARS-CoV-2 is tette ezt a Covid alatt.

Ha ez megtörténik, az rendkívül komoly helyzet lesz – akár súlyosabb pandémiát is okozhat, mint a koronavírus.

– mondta a tudós.

A világjárvány-veszély megoldása

Dr. Swaminathan szerint jobb megfigyelési rendszerre, határokon túlmutató együttműködésre és gyors vakcinafejlesztésre lenne szükségünk ahhoz, hogy megelőzzük a halálos világjárvány elterjedését. Az mindenesetre igen megnyugtató, hogy idén áprilisban megkezdődtek a madárinfluenza elleni vakcina humán klinikai vizsgálatai.

