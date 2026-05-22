Jövőbeli gyermekeid számát is megjósolhatod a születési évszámodból - Így csináld!

Szinte minden fiatal nő kíváncsi arra, vajon hány gyermeke fog születni az életben; vannak, akik már tűkön ülve várják az anyaság pillanatát, míg mások egyelőre csak fantáziálnak a lehetséges jövőjükről. Sokan azonban nem is sejtik, hogy a válasz mindvégig ott volt az orruk előtt. A születési évünk ugyanis egy olyan titkos kódot rejt, amelyből könnyedén kiolvasható a pontos válasz erre a sorsfordító kérdésre.

A számmisztika szakértői szerint a születési dátumunk nemcsak a gyermekek számát mutatja meg, hanem azt a karmikus feladatot is feltárja, amit a jövőbeli gyermek fog megtanítani nekünk az érkezésével.

Forrás: Shutterstock

A numerológia szerint a születési évünk utolsó számjegye közvetlen hatással van a jövőnkre.

Évszámaink nem csupán a korunkat, hanem születendő gyermekeink számát is képes feltárni.

Mutatjuk, milyen anya leszel, és hány gyermek érkezésére számíthatsz!

A születési évszám a gyermekek számát is megjósolhatja

A minket körülvevő számok közvetlen hatással vannak az életünkre, éppúgy, mint a születési évünk vagy a spontán látott angyali számok, amik alkalmanként felbukkannak előttünk. A numerológia szerint azonban a születési dátumunk nemcsak a korunkat mutatja meg, hanem annál sokkal több mindent képes meghatározni. Ebben a spirituális tudományban sokan úgy vélik, hogy az évszámunk utolsó számjegye valójában egyfajta titkos kódként szolgál.

Ez a szám nemcsak az alapvető személyiségjegyeinket és a sorsunkat fekteti le, de pontos iránymutatást ad arra is, vajon hányszor tapasztalhatjuk majd meg életünk során a gyermekáldás csodáját.

Így ha eddig csak a fantáziád részét képezte ez az elmélet, most végre kiderítheted az igazságot!

Mutatjuk, mit jelentenek a születési éved utolsó számjegyei:

0-1

Ha a születési évszámod nullával vagy egyessel végződik, akkor egy kifejezetten céltudatos, erős és határozott személyiséget tudhatsz magadénak, amit rendkívülien fogsz tükrözni az anyaságod során is. Nem ismersz lehetetlent, és ha valamit eltervezel, azt véghez is viszed, állhat bármi az utadban, könnyedén megoldod a legnehezebb helyzeteket is. A számmisztika szerint a sorsodban 1 vagy 2 gyermek szerepel, akiket hihetetlenül következetesen és büszkén fogsz nevelni a jövőben.

2-3

A kettes és a hármas szám többnyire rendkívül kreatív, nyitott és végtelenül empatikus energiákat képvisel, így számodra a család a béke szigeteként fog szolgálni, ugyanis egyszerűen imádsz másokról gondoskodni. A numerológia szerint neked van a legnagyobb esélyed a nagycsaládra, a születési éved alapján ugyanis 3 vagy akár több gyermek érkezésére is számíthatsz a jövőben, akiket mérhetetlen szeretetben és hatalmas gondoskodással fogsz nevelni.

4-5

A négyes és az ötös számjegyek a szabadságot, a kíváncsiságot és a hatalmas igazságérzetet szimbolizálják, így nem árulunk zsákbamacskát azzal, hogy szülőként is legalább ennyire rugalmas és fiatalos leszel. Olyan, aki a szabályok helyett inkább a közös élményekre és az együtt töltött idő minőségére szavaz. A csillagok szerint neked pontosan 2 gyermeked fog születni, akikkel igazi pajtási, elválaszthatatlan viszonyt ápolsz majd, így várhatod már a közös, örökké szóló barátságokat.

6-7

A hatos és a hetes számok már önmagukban is a belső harmóniát, a spirituális mélységet és a határtalan szeretetet hordozzák, így ha a te évszámod is ezekkel végződik, akkor biztosan te vagy az, aki már kislány kora óta az anyaságról álmodozik, és már izgatottan várja, hogy mikor jön el a megfelelő idő számára. A számmisztika alapján 2 vagy akár 3 gyermek is boldogíthatja majd a mindennapjaidat, akiknek te leszel a titkos őrangyaluk, és a legnagyobb védelmezőjük is egyben.

8-9

Ha nyolcasra vagy kilencesre végződik a születési éved, akkor egy rendkívül bölcs, független és spirituálisan érett személyiség vagy. Fontos számodra a karrier és az önmegvalósítás is, az anyaságba éppen ezért kicsit később, már egy érettebb fejjel vágnál bele. A sorsod szerint 1 gyermekre számíthatsz, aki számodra a világ közepét jelenti majd, és akit egy igazi kis felnőttként, óriási önmegvalósítási szabadsággal fogsz nevelni.