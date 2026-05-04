Hosszú Katinka megmutatta kislányait: Kamília lassan hároméves nagylány lesz - Fotók

Hosszú Katinka neve sok éven át egyet jelentett a versenyzéssel, a világcsúcsokkal és a rendíthetetlen munkabírással. A medencében elért sikerei a magyar sporttörténet legnagyobbjai közé emelték, mostanra azonban egészen más örömök töltik ki a mindennapjait: férjével, Gelencsér Mátéval két kislányukat nevelik.

Hosszú Katinka megmutatta kislányait

Forrás: Instagram

Hosszú Katinka idén anyák napján ünnepelte a születésnapját is. Közösségi oldalán megható gondolatokat osztott meg arról, hogyan változott meg, mióta ő is édesanya, és mit jelent számára május első vasárnapja.

„Amióta anyuka vagyok, teljesen másképp élem meg az anyák napját. Már nemcsak gyerekként nézek az anyukámra, hanem pontosan érzem, mennyi szeretet, erő, türelem és lemondás van minden egyes nap mögött. Sokszor fárasztó, sokszor láthatatlan… mégis a világ legszebb érzése, amikor két kis kar átölel és azt mondja: „Anya.” Mióta én is anya lettem, még jobban csodálom az anyukákat. Boldog Anyák napját minden édesanyának!” - írta a fotósorozathoz, melyben lányait is megmutatta. A képeket itt tudod megnézni.

Hosszú Katinka első gyermeke, Kamília 2023 nyarán született, második kisbabája pedig 2025 október elején látta meg a napvilágot.

