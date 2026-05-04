Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 4., hétfő Flórián, Mónika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
anyák napja

Hosszú Katinka megmutatta kislányait: Kamília lassan hároméves nagylány lesz - Fotók

anyák napja Hosszú Katinka születésnap
Horváth Angéla
2026.05.04.
Hosszú Katinka vasárnap töltötte be a 37. életévét, születésnapja idén anyák napjára esett. A háromszoros olimpiai bajnok úszónőnek már két kislánya van, akiket az ünnep alkalmából meg is mutatott követőinek.

Hosszú Katinka neve sok éven át egyet jelentett a versenyzéssel, a világcsúcsokkal és a rendíthetetlen munkabírással. A medencében elért sikerei a magyar sporttörténet legnagyobbjai közé emelték, mostanra azonban egészen más örömök töltik ki a mindennapjait: férjével, Gelencsér Mátéval két kislányukat nevelik.

Hosszú Katinka megmutatta kislányait
Hosszú Katinka megmutatta kislányait
Forrás: Instagram

Hosszú Katinka megmutatta kislányait

Hosszú Katinka idén anyák napján ünnepelte a születésnapját is. Közösségi oldalán megható gondolatokat osztott meg arról, hogyan változott meg, mióta ő is édesanya, és mit jelent számára május első vasárnapja.

„Amióta anyuka vagyok, teljesen másképp élem meg az anyák napját. Már nemcsak gyerekként nézek az anyukámra, hanem pontosan érzem, mennyi szeretet, erő, türelem és lemondás van minden egyes nap mögött. Sokszor fárasztó, sokszor láthatatlan… mégis a világ legszebb érzése, amikor két kis kar átölel és azt mondja: „Anya.” Mióta én is anya lettem, még jobban csodálom az anyukákat. Boldog Anyák napját minden édesanyának!” - írta a fotósorozathoz, melyben lányait is megmutatta. A képeket itt tudod megnézni. 

Hosszú Katinka első gyermeke, Kamília 2023 nyarán született, második kisbabája pedig 2025 október elején látta meg a napvilágot. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Magyarérettségi 2026: Jókai, Wass Albert és esszéírás – ezek a feladatok várták a diákokat

Több mint 148 ezer diák kezdi ezen a héten az érettségit, hétfőn magyar nyelv és irodalomból vizsgáztak a végzősök. A magyarérettségi feladatok között Jókai Mór életútja, valamint Wass Albert és Herczeg Ferenc művei is szerepet kaptak.

Rejtélyes fertőzés söpört végig egy óceánjárón: három utas is meghalt

Három ember életét vesztette, több utas pedig súlyos állapotba került egy Atlanti-óceánon közlekedő expedíciós hajón. A nemzetközi hatóságok vizsgálják, mi történhetett a fedélzeten.

Demcsák Zsuzsa lánya gyönyörű fiatal nővé érett: így ballagott el Tamara a középiskolából – Fotó

Demcsák Zsuzsa lánya, Tamara több ezer társával együtt ma írja a magyarérettségit. A középiskolából április 30-án ballagott el, büszke édesanyja fotókat mutatott az ünnepségről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu