Szigligeti Ivett szívszorító vallomása: Dudás Miki kisfia a mai napig hívja telefonon az édesapját

A 34 éves sportolót január 5-én holtan találták budapesti otthonában. Özvegye, Szigligeti Ivett és gyerekei azóta is próbálják feldolgozni a tragédiát.

Bár már lezárták a nyomozást, Dudás Miklós özvegye, Szigligeti Ivett és a gyerekei képtelenek feldolgozni a sportoló halálát. A fiatal édesanya most azt is elmondta, hogyan közölte Milóval és Narával, hogy édesapjuk nincs többé. 

Szigligeti Ivett elmondta: Dudás Miki kisfia a mai napig hívja édesapját.
Szigligeti Ivett mondta el gyerekeinek, édesapjuk meghalt

Bár voltak köztük gondok, Szigligeti Ivett és Dudás Miki mindvégig szerették egymást. Ivettnek Miklós halálakor nehéz feladat jutott, el kellett mondania gyerekeiknek, édesapjuk már soha többet nem jön haza. „A kislányomnak még aznap elmondtam, a kisfiammal ezt elhúztam (...) amikor elmondtam neki, egyből az volt az első kérdése, hogy jó, akkor hol van a papa telefonja. Mert ő már egyből arra gondolt, érti, hogy itt nincs, és most ő nem látja fizikálisan, de akkor fölhívja telefonon. És ezt a mai napig csinálja, tehát hogy elveszi a telefonomat, és ott van apa képe, és hívja, hogy akkor ő beszélni szeretne vele. Szívem szerint az összes fájdalmat elvenném tőlük. Mert borzasztó látni azt, hogy tudom, mennyire szoros kötelék fűzte őket az apukájukhoz, és tényleg akármit is lehetett mondani Mikiről, de azt, hogy nem volt jó apukájuk, azt nem” − mondta el Szigligeti Ivett a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban.

A teljes adást pénteken 19 órakor láthatjátok majd. 

Szigligeti Ivett nem tudja elfogadni, hogy Dudás Miki halálát baleset okozta: „Rengeteg a megválaszolatlan kérdés"

Május 6-án lezárta a nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dudás Miki halálának ügyében. A rendőrség megállapítása szerint nem történt bűncselekmény: a világbajnok kajakos egy szerencsétlen esés következtében vesztette életét. A hatóságok közlése szerint a kamerafelvételek, a tanúvallomások és az igazságügyi orvosszakértői vélemények is ezt támasztják alá.

