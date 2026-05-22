Szigligeti Ivett szívszorító vallomása: Dudás Miki kisfia a mai napig hívja telefonon az édesapját

Bár már lezárták a nyomozást, Dudás Miklós özvegye, Szigligeti Ivett és a gyerekei képtelenek feldolgozni a sportoló halálát. A fiatal édesanya most azt is elmondta, hogyan közölte Milóval és Narával, hogy édesapjuk nincs többé.

Szigligeti Ivett mondta el gyerekeinek, édesapjuk meghalt

Bár voltak köztük gondok, Szigligeti Ivett és Dudás Miki mindvégig szerették egymást. Ivettnek Miklós halálakor nehéz feladat jutott, el kellett mondania gyerekeiknek, édesapjuk már soha többet nem jön haza. „A kislányomnak még aznap elmondtam, a kisfiammal ezt elhúztam (...) amikor elmondtam neki, egyből az volt az első kérdése, hogy jó, akkor hol van a papa telefonja. Mert ő már egyből arra gondolt, érti, hogy itt nincs, és most ő nem látja fizikálisan, de akkor fölhívja telefonon. És ezt a mai napig csinálja, tehát hogy elveszi a telefonomat, és ott van apa képe, és hívja, hogy akkor ő beszélni szeretne vele. Szívem szerint az összes fájdalmat elvenném tőlük. Mert borzasztó látni azt, hogy tudom, mennyire szoros kötelék fűzte őket az apukájukhoz, és tényleg akármit is lehetett mondani Mikiről, de azt, hogy nem volt jó apukájuk, azt nem” − mondta el Szigligeti Ivett a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban.

