Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. június 1-7.: a Szűz fellélegezhet, az Ikrek anyagi gondjai megoldódhatnak

A jövő hét nem ígérkezik eseménytelennek a munka és a pénzügyek terén. Több csillagjegynek is próbára tehetik a türelmét a feszült munkahelyi helyzetek, miközben az anyagi kérdések is egyre nagyobb figyelmet követelhetnek. A Merkúr jegyváltása ugyanakkor többeknek kedvező fordulatot hozhat: lesz, aki könnyebben kommunikál, más pedig végre maga mögött hagyhat egy régóta húzódó problémát. Mutatjuk, mit tartogatnak a csillagok június 1. és 7. között: heti karrier- és pénzhoroszkóp következik.

A heti karrier- és pénzhoroszkóp szerint június első hete több csillagjegy számára is fontos változásokat hozhat.

Forrás: Shutterstock

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. június 1-7.

Kos

Keddre, szerdára és csütörtökre is esnek olyan kellemetlen fényszögek, amelyek puskaporos hangulatot szimbolizálnak a munkahelyeden. Ezen a 3 napon muszáj elnézőnek, megértőnek és passzívnak maradnod, ha nem akarsz sértődött ábrázatokat nézni.

Június első hetének első felében kiválóan veszed az akadályokat. Ügyesen kimaradsz egy csomó vitából. Kezdesz büszke lenni magadra. Sőt elbízhatod magadat. Pénteken jön az orrodra koppintás: egy diszharmonikus fényszög szerint a főnököd, vagy egy kollégád, vagy egy ügyfeled nemtetszését kell elviselned.

Ikrek

Bolygód, a Merkúr hétfőn kora délután kilép az Ikrekből, emiatt jön a pénz miatti fejtörés. Kedden, szerdán és csütörtökön is lesznek disszonáns fényszögek, amelyek anyagi nehézségeket jeleznek. Péntektől viszont megoldódnak a problémák.

Rák

Június első hete azzal indul, hogy hétfőn 13:56-kor a Merkúr belép a Rákba. Ennek köszönhetően érthetőbben tudsz kommunikálni. Akkor is, ha keddtől csütörtökig sorozatosan méltatlan helyzetekben kell megvédened magadat.

Oroszlán

Június elsejétől az égi tendenciák szerint a legfontosabb, hogy őrizd a harmóniát. Csak akkor tudsz jól teljesíteni (már ha ez a cél…), ha eleget pihensz és töltődsz közben.

Szűz

Június 1-jén, hétfőn bolygód, a Merkúr átlép a Rákba. Ez munkahelyi nyomás megszűnését jelzi, ami jó hír. Végre látszik a fény az alagút végén!

Mérleg

A munkahelyeden is te leszel a mérleg nyelve ezen a héten. Vagyis a kiegyensúlyozott együttműködés záloga a te békés stílusod. Ez kedden, szerdán és csütörtökön óriási próbatételnek tűnik barátságtalan fényszögek szerint.

Skorpió

Az emberek többsége, hol a pénz miatt, hol a munka miatt aggódik. Ezen a héten figyelj oda, és ne utánozd őket! Sorozatosan lesznek feszült konstellációk, amelyek tökéletes ürügyet szolgáltatnak az aggódásra. De valójában a te hozzáállásodtól függ, hogy hogyan éled meg a kihívásokat.

Nyilas

Hétfőtől feszült fényszögek szerint a pénz beosztása okozza a gondot. Még jobban bosszant, ha a párod nem látja olyan súlyosnak a helyzetet. Számoljatok együtt, de ne kapjatok össze minden filléren! Közel a megoldás!

Bak

Jó, ha tudsz arról, hogy keddtől csütörtökig többször kell magyarázkodnod. 3 nap alatt 6 igazságtalan fényszög lesz az égen, ami miatt többször kell elviselned igazságtalan vádakat. A Bakban járó Hold gyengíti az esélyeidet. Szóval megfontolandó, hogy megéri-e most védekezni. Tőled függ, hogy mit választasz.

Vízöntő

A hét első felében szlalomoznod kell olyan emberek és helyzetek között a munkahelyeden, akik és amik borongósak. Nem lesz könnyű megőrizned az optimizmusodat. De attól, hogy felhők gyűlnek az égen, te tudod, hogy süt a Nap. Csütörtökön és pénteken biztató fényszögek javítják a kedvedet.

Halak

Hétfőn a Merkúr jegyváltása érzelmesebbé, érzékenyebbé teszi a párbeszédeket a munkahelyen is. Elemedben leszel, ha végre szabad bevallani, hogy mit gondolsz. Eközben ne menj bele gyerekes szócsatákba! Ugyanis ezek méltatlanok, és feleslegesen lecsapolják az energiáidat.