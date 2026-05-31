Fogorvos árulta el: ettől az egy dologtól szebb lesz a fogad, mint valaha

Ha a legjobb szájhigiéniai eszközt keresed, akkor egyből a vízselyemnél kötsz ki. Ez az újító eszköz ugyanis az első helyre férkőzte be magát a fogászati eszközök között.

Vízselyem, a legjobb szájhigiéniai eszköz A vízselyem könnyedén eltávolítja a lepedéket olyan helyekről, ahova a fogkefe már nem ér el.

Az eszköz a fogaknál, a fogak közötti helyen és az ínyen is alkalmazható.

Érdemes olyan eszközt keresni, melyen LED UV-sterilizátor is található.

Mi az a vízselyem?

A vízselyem, vagyis angolul water floss, más néven is ismert hazánkban. Lehet, hogy szájöblítő fogselyemként vagy szájzuhanyként már ismerősebben cseng a neve. Ez az eszköz olyan akkurensen hozza le a makacs lerakódásokat a fogakról, a fogak közti helyről és az ínyről, hogy attól még a fogorvosok is elalélnak.

A készülék nagy frekvenciájú vízpulzációval távolítja el a lepedéket olyan helyekről, ahová a hagyományos fogkefe már nem ér el. Természetesen nem kell elhagyni a sima fogselyem, a fogköztisztító kefe vagy éppen a szájvíz használatát, de ha ki akarod maxolni a szájtisztítást, akkor ideje beszerezned egy vízselymet.

Miért jó a vízselyem használata?

Amellett, hogy a nagynyomású vízsugárral könnyen eltávolítható a lepedék, bizonyos készülékekben még LED UV-sterilizátor is található, mely a káros baktériumok 99,9% százalékát elpusztítja csupán egyetlen perc alatt.

A legjobb termékhez szinte csak pozitív visszajelzések és 5 csillagos értékelések érkeznek. Az egyik kommentelő ezt is hozzátette:

Elkezdtem használni, és még a fogorvosom is megjegyezte, hogy a fogaim és az ínyem még soha nem volt ilyen jó állapotban.

