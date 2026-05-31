2026. máj. 31., vasárnap Angéla, Petronella

Napi kétszer egyél ebből a gyümölcsből és újjászületik a bélrendszered – Meg sem kell hámoznod!

Simon Benedek
2026.05.31.
Zöld, lédús és egészséges a bélrendszernek? Ez bizony nem más, mint a kivi! Ha ebből a gyümölcsből napi kétszer eszel, akkor a szervezeted hálás lesz. Mutatjuk, miért!

Meglepően sok jótékony hatást tulajdonítanak a dietetikusok a kivinek. A szakértők szerint napi kettő fogyasztása ebből a gyümölcsből és a szervezeted hálásabb lesz, mint valaha!

Kivi gyümölcs félbevágva.
Egészséges gyümölcsök: a kivi mindennél jobban segíti a bélrendszer működését.
  • A kivi oldható és oldhatatlan rostokat tartalmaz, amelyek segítik az emésztést.
  • Az aktinidin enzim támogathatja a fehérjebontást és a gyorsabb gyomorürülést.
  • Klinikai vizsgálatok szerint csökkentheti a székrekedést és javíthatja a bélműködést is.
  • A héja is ehető, extra rostot ad, de érzékeny gyomornál érdemes hámozni.

Gyümölcs a bélrendszer egészségéért: ezért fogyaszd a kivit!

A dietetikusok szerint a kivi az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy természetes úton javuljon az emésztés: oldható és oldhatatlan rostjai egyszerre segítik a bélmozgást és a méreganyagok távozását. Emellett egy aktinidin nevű enzim is található benne, amely támogatja a fehérjék lebontását, így gyorsabbá és hatékonyabbá teheti az emésztést.

A kivi enyhíti a székrekedést és az emésztési zavarokat. „A kivi azon kevés élelmiszerek egyike, amelyekről klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy segítenek a székrekedés ellen” – mondta a Vogue-nak Emma Bardwell, a Bare Biology táplálkozási szakértője és a The Fiber Effect című könyv szerzője. „Érdekesség, hogy a kivi tartalmaz egy aktinidin nevű enzimet is, amely támogatja a fehérje emésztését, ezáltal segíthet felgyorsítani a gyomor kiürülését”.

Az egészséges gyümölcsöket mindenki előszeretettel fogyasztja, azonban a szakértők szerint néha az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy a kevésbé népszerű gyümölcsök is legalább olyan hatékonyak lehetnek, mint a jól ismert társaik. A dietetikusok szerint az egészséges életmódhoz sok olyan kevésbé ismert gyümölcs is hozzájárulhat, mint a kivi. 

Nem muszáj meghámozni a kivit?

A kiviről általános vélekedés, hogy kötelező meghámozni, mielőtt elfogyasztjuk, de valójában ez egyáltalán nincs így. A kivi héja a szőrössége ellenére is ehető. Keményebb, mint a belseje, azonban több rostot tartalmaz. Bardwell azt javasolja, hogy a héjas gyümölcsöt vékony „karikákra” szeleteld, így a héj fogyasztása is ízletesebb lesz. Ha érzékeny a gyomrod, vagy nehezen viseled a túl sok rost egyidejű fogyasztását, kezdetben jobb lehet, ha meghámozod a gyümölcsöt.

„A rostok mellett a kivi C-vitamint, polifenolokat és egyéb növényi összetevőket is tartalmaz, amelyek szélesebb körben támogatják a bél egészségét”– mondja Bardwell.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
