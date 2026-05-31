Ezért viselkednek a gyerekek az anyukák előtt a legrosszabbul - Itt a tudományos magyarázat

Megvan az érzés, hogy amikor a férjed vigyáz a gyerekekre, valóságos angyalokként viselkednek, míg te alig tudsz bemenni a boltba anélkül, hogy ne kapnának dührohamot melletted? Igen, a legjobbakkal is megesik. Csakhogy a tudomány szerint van magyarázat arra, ha a gyerek rosszalkodik melletted.

Nem, nem rontottál el semmit! Teljesen oké, ha a gyerek rosszalkodik melletted. Legalábbis a tudomány szerint. Mutatjuk, mi áll a jelenség mögött.

Miért van az, hogy a gyerek rosszalkodik melletted?
Miért van az, hogy a gyerek rosszalkodik mellettem?

  • A gyerekek általában a szüleik előtt viselkednek a legrosszabbul.
  • A tudomány szerint ez azért van, mert a gyermekek a szüleik előtt érzik magukat a legnagyobb biztonságban.
  • A legtöbb esetben az érzékeny és érzelmes oldalt az anyuka biztosítja, így ők kapják a legtöbb hisztit és dührohamot.

A gyerek viselkedése az anyukával

Anyaként rengeteg nehézséggel kell megküzdenünk. Félreértés ne essék, az apák éppolyan fontosak, mint az anyák, ám kétségtelen, hogy más a kapcsolatuk a gyerekekkel. És ez így van jól. Viszont sok esetben tapasztalhatjuk, hogy a gyerekek az egyik szülővel sokkal rosszabbak, mint a másikkal. Ez pedig a legtöbb esetben az anyuka lesz. Vagyis nem elég, hogy általában 9 hónapig hordod a gyereket a szíved alatt, és amikor megszületik, jobban hasonlít a férjedre, mint rád, vagy hogy előbb tanulja meg azt mondani, hogy „apa”, mint azt hogy „anya” – még ráadásul neked jut a rosszalkodás is. De miért van ez így?

A gyermekpszichológia válaszol: miért viselkedik rosszul a gyerek?

A tudomány szerint a gyerekek azok előtt mutatják meg az igazi énjüket, akiknél a legkomfortosabb érzik magukat. Heather Wittenberg gyermekpszichológus szerint:

rengeteg energia kell ahhoz, hogy valaki »jól viselkedjen« és betartsa a szabályokat, főleg kisgyermekeknél. Amikor hazaérnek, egyszerűen kiengedik a gőzt.

Ezt a gőzt pedig legtöbbször az anyukák kapják.

Hozzá kell tenni, hogy mindkét szülő kaphat ebből a feszültséglevezetésből, elvégre mindig azokkal tudjuk a leginkább elengedni magunkat, akikkel a legnagyobb biztonságban érezzük magunkat, és akik a legközelebb állnak hozzánk. Tehát az anya és az apa különböző dinamikájától függetlenül mindkét fél megkaphatja ezt a rosszalkodást. Csakhogy a legtöbb esetben az anyukák töltik be a törődő, aggódó és szenzitív oldalt (általánosítva), mely tökéletes lehetőséget biztosít arra, hogy a gyerekek mintegy stresszpárnaként beleüvöltsék a felgyülemlett stresszt az arcukba.

Akkor ez valójában bók?

Valójában igen. Nem rontottál el mindent a gyereknevelésben, csak arról van szó, hogy olyan biztos pont vagy a gyereked életében, hogy tudják, te akkor is szeretni fogod őket, ha ők a legrosszabb formájukat hozzák.

A szakértő egyébként azt is hozzátette, hogy nemcsak a legrosszabbat, hanem a legjobb oldalukat is a szülők kapják. Vagyis anyaként láthatod, hogy a gyereked hogyan tud valójában szeretni, örülni és nevetni – de ugyanúgy láthatod a valódi szomorú, síros, stresszes és dühös oldalukat is. Hiszen egy kis rossz nélkül nem lehetne igazán értékelni a jót.

Így fejleszd játékosan a gyereked agyát: 5 dolog, ami tényleg működik

Nem kell túlgondolni a gyereknevelést, a hétköznapi pillanatok is sokat számítanak. Okosabb lesz a gyereked ha sokat játszotok, olvastok együtt.

Vigyázz, mit mondasz! – A gyereked többet tanul abból, amikor nem hozzá beszélsz, mint hinnéd

A kicsik sokkal többet hallanak és megjegyeznek, mint gondolnánk. A gyerek tanulása nemcsak a direkt tanításból áll, hanem abból is, amit a háttérben, véletlenül hallanak és figyelnek meg.

Amit nem látsz az Instagramon: tippek sztáranyáktól, hogy könnyebb legyen a gyereknevelés

Az anyaság nem egy szerkesztett feed, és ezt a leghíresebb sztárok is vallják.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
