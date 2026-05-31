Ezért viselkednek a gyerekek az anyukák előtt a legrosszabbul - Itt a tudományos magyarázat

Nem, nem rontottál el semmit! Teljesen oké, ha a gyerek rosszalkodik melletted. Legalábbis a tudomány szerint. Mutatjuk, mi áll a jelenség mögött.
Miért van az, hogy a gyerek rosszalkodik mellettem?
- A gyerekek általában a szüleik előtt viselkednek a legrosszabbul.
- A tudomány szerint ez azért van, mert a gyermekek a szüleik előtt érzik magukat a legnagyobb biztonságban.
- A legtöbb esetben az érzékeny és érzelmes oldalt az anyuka biztosítja, így ők kapják a legtöbb hisztit és dührohamot.
A gyerek viselkedése az anyukával
Anyaként rengeteg nehézséggel kell megküzdenünk. Félreértés ne essék, az apák éppolyan fontosak, mint az anyák, ám kétségtelen, hogy más a kapcsolatuk a gyerekekkel. És ez így van jól. Viszont sok esetben tapasztalhatjuk, hogy a gyerekek az egyik szülővel sokkal rosszabbak, mint a másikkal. Ez pedig a legtöbb esetben az anyuka lesz. Vagyis nem elég, hogy általában 9 hónapig hordod a gyereket a szíved alatt, és amikor megszületik, jobban hasonlít a férjedre, mint rád, vagy hogy előbb tanulja meg azt mondani, hogy „apa”, mint azt hogy „anya” – még ráadásul neked jut a rosszalkodás is. De miért van ez így?
A gyermekpszichológia válaszol: miért viselkedik rosszul a gyerek?
A tudomány szerint a gyerekek azok előtt mutatják meg az igazi énjüket, akiknél a legkomfortosabb érzik magukat. Heather Wittenberg gyermekpszichológus szerint:
rengeteg energia kell ahhoz, hogy valaki »jól viselkedjen« és betartsa a szabályokat, főleg kisgyermekeknél. Amikor hazaérnek, egyszerűen kiengedik a gőzt.
Ezt a gőzt pedig legtöbbször az anyukák kapják.
Hozzá kell tenni, hogy mindkét szülő kaphat ebből a feszültséglevezetésből, elvégre mindig azokkal tudjuk a leginkább elengedni magunkat, akikkel a legnagyobb biztonságban érezzük magunkat, és akik a legközelebb állnak hozzánk. Tehát az anya és az apa különböző dinamikájától függetlenül mindkét fél megkaphatja ezt a rosszalkodást. Csakhogy a legtöbb esetben az anyukák töltik be a törődő, aggódó és szenzitív oldalt (általánosítva), mely tökéletes lehetőséget biztosít arra, hogy a gyerekek mintegy stresszpárnaként beleüvöltsék a felgyülemlett stresszt az arcukba.
Akkor ez valójában bók?
Valójában igen. Nem rontottál el mindent a gyereknevelésben, csak arról van szó, hogy olyan biztos pont vagy a gyereked életében, hogy tudják, te akkor is szeretni fogod őket, ha ők a legrosszabb formájukat hozzák.
A szakértő egyébként azt is hozzátette, hogy nemcsak a legrosszabbat, hanem a legjobb oldalukat is a szülők kapják. Vagyis anyaként láthatod, hogy a gyereked hogyan tud valójában szeretni, örülni és nevetni – de ugyanúgy láthatod a valódi szomorú, síros, stresszes és dühös oldalukat is. Hiszen egy kis rossz nélkül nem lehetne igazán értékelni a jót.
