Ezért viselkednek a gyerekek az anyukák előtt a legrosszabbul - Itt a tudományos magyarázat

Nem, nem rontottál el semmit! Teljesen oké, ha a gyerek rosszalkodik melletted. Legalábbis a tudomány szerint. Mutatjuk, mi áll a jelenség mögött.

Miért van az, hogy a gyerek rosszalkodik melletted?

A gyerekek általában a szüleik előtt viselkednek a legrosszabbul.

A tudomány szerint ez azért van, mert a gyermekek a szüleik előtt érzik magukat a legnagyobb biztonságban.

A legtöbb esetben az érzékeny és érzelmes oldalt az anyuka biztosítja, így ők kapják a legtöbb hisztit és dührohamot.

A gyerek viselkedése az anyukával

Anyaként rengeteg nehézséggel kell megküzdenünk. Félreértés ne essék, az apák éppolyan fontosak, mint az anyák, ám kétségtelen, hogy más a kapcsolatuk a gyerekekkel. És ez így van jól. Viszont sok esetben tapasztalhatjuk, hogy a gyerekek az egyik szülővel sokkal rosszabbak, mint a másikkal. Ez pedig a legtöbb esetben az anyuka lesz. Vagyis nem elég, hogy általában 9 hónapig hordod a gyereket a szíved alatt, és amikor megszületik, jobban hasonlít a férjedre, mint rád, vagy hogy előbb tanulja meg azt mondani, hogy „apa”, mint azt hogy „anya” – még ráadásul neked jut a rosszalkodás is. De miért van ez így?

A gyermekpszichológia válaszol: miért viselkedik rosszul a gyerek?

A tudomány szerint a gyerekek azok előtt mutatják meg az igazi énjüket, akiknél a legkomfortosabb érzik magukat. Heather Wittenberg gyermekpszichológus szerint:

rengeteg energia kell ahhoz, hogy valaki »jól viselkedjen« és betartsa a szabályokat, főleg kisgyermekeknél. Amikor hazaérnek, egyszerűen kiengedik a gőzt.

Ezt a gőzt pedig legtöbbször az anyukák kapják.

Hozzá kell tenni, hogy mindkét szülő kaphat ebből a feszültséglevezetésből, elvégre mindig azokkal tudjuk a leginkább elengedni magunkat, akikkel a legnagyobb biztonságban érezzük magunkat, és akik a legközelebb állnak hozzánk. Tehát az anya és az apa különböző dinamikájától függetlenül mindkét fél megkaphatja ezt a rosszalkodást. Csakhogy a legtöbb esetben az anyukák töltik be a törődő, aggódó és szenzitív oldalt (általánosítva), mely tökéletes lehetőséget biztosít arra, hogy a gyerekek mintegy stresszpárnaként beleüvöltsék a felgyülemlett stresszt az arcukba.