Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. május 18-24.: az Ikrekre sikerszéria vár, a Szűz a kiborulás szélére kerülhet

Rideg Léna
2026.05.17.
A következő napokban felpörögnek az események az égbolton, és ennek hatását szinte minden csillagjegy megérezheti. Az Ikrekre sikeres időszak várhat, a Rák végre fellélegezhet, míg a Szűznek és a Skorpiónak komoly kihívásokkal kell szembenéznie. Mutatjuk, mit tartogat a heti karrier- és pénzhoroszkóp!

Mozgalmas és sorsfordító hét elé néznek a csillagjegyek: egymást követik a bolygóváltások és az erőteljes együttállások, amelyek több területen is változásokat indíthatnak el. A heti karrier- és pénzhoroszkóp szerint lesznek, akik előtt új lehetőségek nyílnak meg, másoknak pedig türelemre és rugalmasságra lesz szükségük ahhoz, hogy ne sodorják el őket az események.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. május 18-24.

  • KOS

A hét elejét használd ki, főleg a hétfőt, és minél több emberrel beszélj! Naptár elő, és egyeztessetek időpontot, ha nem jó a hétfő! Kedden gigantikus változások indulnak el: hajnalban bolygód, a Mars kilép a Kosból, és átlép a Bikába. Még napkelte előtt a Vénusz a Rákba, csütörtökön hajnalban a Nap az Ikrekbe lép. Mindez arra jó, hogy ne ülj a babérjaidon, hanem bármiben újíts. Csak te lehetsz a korlát…

  • BIKA

Az égen rendkívül mozgalmas események várhatóak: 7 nap alatt 3 bolygó + a Nap jegyet vált, lesz 2 nagy bolygó együttállás és 2 harmonikus fényszög. Jó hír, hogy mind kedvezően érint téged. Most bármit elérhetsz.

  • IKREK

Őrségváltás lesz az égen: kedden a Vénusz kilép az Ikrekből. Majd csütörtökön a Nap belép az Ikrekbe. Ez felvillanyoz téged. Ráadásul hétfőn bolygód, a Merkúr az Uránusszal, pénteken a Nap az Uránusszal áll együtt az Ikrekben. Mindez elképesztő hatással van rád. Ez egy sikerszéria kezdete.

  • RÁK

Panaszra nem lesz okod: Vénusz, a kis szerencse bolygója kedden belép a Rákba. Innentől szerethetőnek és szerencsésnek fogod érezni magadat, és valóban szuper lehetőségek jönnek a munkában és a pénzügyekben is.

  • OROSZLÁN

Tarts önvizsgálatot a hét során többször! Nézd meg, hogy van-e benned önsajnálat és/vagy irigység! A bolygók hajlamosítanak ilyesmire. Pedig nem kell attól tartanod, hogy lemaradsz valamiről. Sőt tudd, hogy sok ember jóindulatára és segítségére számíthatsz a munkában éppúgy, mint a magánéletben.

  • SZŰZ

Továbbra is kihívás számodra, hogy több szálat tarts kezedben. Utálod, ha benne vagy egy ügyben, és jön valaki, és egy más témában kérdez tőled valamit. Ezen a héten a kiborulás szélére juthatsz a hétfői Merkúr-Uránusz és pénteki Nap-Uránusz együttállás szerint. Idegeskedés helyett kérj időt! Fejezd be, amit csinálsz, és utána válaszolj!

  • MÉRLEG

A jövőd szempontjából kedvező és próbára tevő egyszerre, hogy bolygód, a Vénusz kedden hajnalban jegyet vált. Mivel Vénusz a kis szerencse bolygója, szerencsés feladatok találnak meg, amelyek által bebizonyíthatod, hogy alkalmas vagy. Sőt te vagy legalkalmasabb!

• SKORPIÓ

Kedden 2, pénteken 1 bolygó vált jegyet. Ezek rendesen felbolygatják a fennálló rendszeredet, főleg a hosszú távú elképzeléseid és a pénzügyek terén. Úgy tűnik egyszerre több dolgot kell finanszíroznod. Igencsak leleményesnek kell lenned ahhoz, hogy meg tudd oldani – de sikerülni fog!

  • NYILAS

Hétfőn és pénteken a munkahelyeden az egyik füledbe az egyik, másik füledbe a másik ember beszél. A hangzavarban nem érted, hogy ki mit mond, akar tőled. Olyan bolygóegyüttállások lesznek az égen, amelyek meg akarnak viccelni. Kérdés, hogy érted-e a viccet..

  • BAK

Amikor a bolygók jegyet váltanak, akkor újfajta kihívásokat hoznak. Ilyen szempontból neked a kedd ígérkezik izgalmasnak. Hajnalban, még napkelte előtt a Mars és a Vénusz is jegyet vált. A Mars ötleteket hoz, a Vénusz segítőkész embereket. Nem aznap, hanem onnantól.

  • VÍZÖNTŐ

Fel leszel dobva hétfőn, szerdán és pénteken. Szuper konstellációk bátorítanak, hogy engedd el a fantáziádat! Ne engedd, hogy külső vagy belső kétkedés visszahúzzon! Most tényleg nagy sikerek jöhetnek.

  • HALAK

Nem lesz könnyű dolgod a pünkösdi hétvége előtt. Párhuzamosan kell megoldást találnod családi és munka témában. Mérlegelned kell több ügyben, és semmiképp sem szabad elsietned a döntést. Illetve, ha nem tudsz dönteni, akkor húzd az időt!

