Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 17., vasárnap Paszkál

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
cukkini

Halálos méreg lapulhat a népszerű zöldségben - Azonnal köpd ki, ha ezt érzed

Shutterstock - NFstock
cukkini mérgező mérgező étel méreganyag zöldség
Klusovszki Kíra
2026.05.17.
Kevesen tudják, hogy a konyhánk egyik legkedveltebb zölsége bizonyos körülmények között komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. Egy ritka, de annál veszélyesebb természetes folyamat miatt ugyanis, pillanatok alatt mérgezővé válhat a tányérunkon a cukkini.

Sokan nem is sejtik, de a vasárnapi ebéd alapanyaga akár az utolsó vacsorává is válhat, ha nem figyelünk egyetlen apró, de annál árulkodóbb jelre. A kertekben és a boltok polcain roskadozó népszerű zöldség, a cukkini ugyanis egy láthatatlan, halálos mérget rejthet magában, ami ellen a főzés vagy a párolás sem nyújthat védelmet. Elég egyetlen óvatlan falat, és az egészségesnek hitt étel súlyos rosszullétet, vagy legrosszabb esetben tragédiát is okozhat. 

Egy tál grillezett cukkini van az asztalra téve.
A cukkini az egyik legsokoldalúbb zöldségünk, hiszen semleges íze miatt a rántott és grillezett változatoktól kezdve a rakott ételeken át bármihez kiváló alapanyagként szolgál. 
Forrás: Shutterstock
  • A cukkini számos jótékony hatással rendelkezik, és kifejezetten előnyös az egészségünkre nézve. 
  • Legyen szó sütésről, főzésről, grillezésről, ez a zöldség szinte bármilyen formában elkészíthető. 
  • Egy vegyületnek köszönhetően azonban mérgező is lehet, így érdemes odafigyelnünk a jelekre. 

A cukkini rendkívül sokoldalú

Ez a zöldség amellett, hogy finom, rendkívül egészséges is, hiszen számos olyan jótékony hatással rendelkezik, amelyek pozitív irányba terelik szervezetünk működését. Alacsony kalóriatartalma és magas, közel 95%-os víztartalma miatt a diétás étrendek egyik kulcsfontosságú alapanyaga, hiszen nagy mennyiségben is fogyasztható anélkül, hogy megterhelné a napi beviteli keretet. 

Magas rosttartalma pedig nemcsak az emésztést és a puffadás megelőzését segíti elő, de hosszan tartó teltségérzetet is biztosít, így hatékony fegyver lehet a felesleges kilók elleni harcban.

C- és K-vitamin tartalmának köszönhetően immunerősítő, rendszeres fogyasztása pedig a szívbetegségek elkerülését is segíti. Egy 2017-es kutatás szerint azonban a legnagyobb pozitívuma, hogy még a rákos betegségek kockázatát is csökkentheti, így igazi szuperételnek mondható a mindennapokban. Könnyű beszerezhetősége és sokoldalú felhasználhatósága miatt pedig az egyik legjobb választás, ha egy kis extra energiát és egészséget szeretnénk csempészni a mindennapi étkezéseinkbe. 

Erre az árulkodó jelre érdemes figyelni

A cukkini alapvetően egy friss és ropogós zöldség, ezért ha elfogyasztása után hirtelen keserű ízt érzünk a szánkban, sokunk fejében bekapcsolhat a vészvillogó, és rájöhetünk, hogy valami nem stimmel a kedvenc ételünkkel

Ez a furcsa íz egy természetes méreganyagnak köszönhető, amit a tökfélék gyakran termelnek védekezésül a kártevők ellen, vegyületetét pedig cucurbitacinnak hívják, ami a szúrós, ehetetlenül keserű aromáért felelős. Bár a boltokban fellelhető fajtákból ezt a fajta méreganyagot szinte teljesen kiírtották, érdemes odafigyelni a cukkini fogyasztására, és azonnal kiköpni, ha ezt a kellemetlen ízt érezzük rajta, hiszen számos kockázatot jelent az egészségünkre nézve. 

A zöldség azonban extrém hőség hatására vagy tartós szárazság és erős stressz következményeiként gyakran visszavadulhat, és újra elkezdi termelni ezt a veszélyes toxint, amit sem főzéssel, sem párolással, sem sütéssel nem távolíthatunk el belőle. 

Mérgező lehet a cukkini 

A cukkini által termel méreganyag rendkívül kártékony lehet a szervezetünkre nézve, a keserű zöldség elfogyasztása pedig akár tagikus kimenetelekkel is járhat. 

Minél ehetetlenebb a cukkini, annál magasabb a benne felelelhető toxin tartalom, elfogyasztása pedig semmilyen körülmények között nem javasolt. 

A cucurbitacin vegyület akár egészen kis mértékben történő fogyasztása is súlyos gyomor- és bélrendszeri irritációit is okozhat, emellett hányást, görcsöket, vagy véres hasmenést is előidézhet, a tünetek pedig akár 5 perc után is jelentkezhetnek, amik sokkal rosszabbak mint egy átlagos ételmérgezés esetében. Mivel a méreganyag közvetlenül a gyomor és belek nyálkahártyáját károsítja, a kínzó hasi görcsök akár napokon keresztül fennállhatnak, ha megesszük ebben a keserű formában. 

Sokan nem tudják, hogy bár a cucurbitacin mérgezés rendkívül ritka, akár halálos kimenetellel is járhat, nagy mennyiségű bevitele ugyanis jelentős szervkárosodást, vérnyomásesést és azonnali eszméletvesztést is okozhat, így érdemes azonnal kidobnunk a zöldséget, ha ezt az ízt megérezzük rajta. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Jönnek a fagyosszentek: eddig ne ültesd ki a palántákat, ha nem akarsz csalódni

Május közepén még könnyen jöhet egy váratlan lehűlés, ami tönkreteheti a frissen kiültetett növényeket. Nem véletlen, hogy a kertészek kivárják a fagyosszentek végét: mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat.

Fogyás extrákkal – mire figyeljünk GLP-1 gyógyszerek mellett?

A GLP-1 receptor agonista készítmények látványos testsúlycsökkenést hozhatnak, ám a mérlegen látható mínuszok mögött olykor kevésbé ismert kockázatok húzódnak meg. Az étvágycsökkenés és a megváltozott felszívódási folyamat miatt hosszabb távon mikrotápanyag-hiány, köztük vashiányos vérszegénység is kialakulhat, ezért a kezelés idején orvosi kontrollra van szükség.

Dolgok, amik a magas IQ-jú emberek otthonában megtalálhatóak: te mennyivel rendelkezel?

Ha a te otthonodban is megtalálható ez a 8 dolog, akkor neked is magas az IQ-d.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu