Heti szerelmi horoszkóp 2026. május 18-24.: a Skorpió türelmét teszteli az élet, a Bakra feszültség vár

Rideg Léna
2026.05.17.
A következő napokban a szerelem és a párkapcsolatok kerülnek fókuszba, de nem minden alakul majd zökkenőmentesen. Miközben egyes csillagjegyek közelebb kerülhetnek párjukhoz, másoknak féltékenységgel, hangulatingadozással vagy bizonytalansággal kell megküzdeniük. Mutatjuk, mit tartogat a heti szerelmi horoszkóp május 18. és 24. között.

Mozgalmas, érzelmekkel teli hét vár a csillagjegyekre: több fontos bolygó is jegyet vált, ami könnyen felboríthatja a megszokott egyensúlyt a párkapcsolatokban. Lesznek, akik romantikus pillanatokra számíthatnak, másoknak pedig türelemre és sok beszélgetésre lesz szükségük ahhoz, hogy elkerüljék a konfliktusokat. Heti szerelmi horoszkóp következik.

Heti szerelmi horoszkóp 2026. május 18-24.: a Mérleg érzelmi hullámvasútra, a Nyilas féltékenységre számíthat
Szerelmi horoszkóp 2026. május 18-24.

  • Kos

Kedden a Mars és a Vénusz vált jegyet, majd csütörtökön a Nap. Mindez rugalmasságot kíván mindkettőtöktől. Itt az ideje konkretizálni és/vagy összefésülni a terveiteket. Ha nem egyeztettek, lehet feszültség bőven.

  • Bika

Minden korábbinál nagyobb szükség lesz a higgadtságodra. Az égen hatalmas jövés-menés, itt a Földön hatalmas felfordulás várható. A párod számít rád. Szeretné, ha megnyugtatnád, amikor úgy érzik, túl sok a bizonytalan tényező. Eközben neked sincs könnyű dolgod. Hiszen kedden a Mars belép a Bikába, csütörtökön pedig a Nap kilép a jegyedből. Legokosabb, ha levezeted a feszültséget pl. sporttal.

  • Ikrek

Feladja a leckét a sors: sok a változás és a bizonytalanság a közvetlen környezetedben, vagy a munkádban. Eközben a párkapcsolatod háttérbe szorulhat. Különösen oda kell figyelned a párodra. Romantikázzatok minél többet, és nem lesz oka féltékenykedni, vagy aggodalmaskodni…

  • Rák

Jelezd a másiknak, hogy legyen veled a szokottnál is kedvesebb! Az égi folyamatok szerint nem leszel valami fényesen. Ha nem szólsz, azt hiheti, hogy vele van bajod. Sokat javul a helyzet azáltal, hogy kedden belép a Rákba Vénusz, a szeretet, szépség és kis szerencse bolygója. Innentől többet tudsz mosolyogni, ami jó hatással lesz a párkapcsolatra is.

  • Oroszlán

Tele vagy ötletekkel, amik a másikat zavarba hozzák. Több területen akarsz változtatni, újítani. Kérdés, hogy a párod képes-e, akar-e követni. Ha nem akarsz szócsatába bonyolódni, folyamatosan oszd meg vele a terveidet! Ha lelkesen és egyben türelmesen beszélsz, nem lesz sértődés.

  • Szűz

A Nap csütörtökön belép az Ikrekbe, ami szerint innentől több fronton kell helytállnod. Szükséged lesz a párod megértésére. Ha szingli vagy, akkor most párhuzamosan több szálon is futhat az ismerkedés...

  • Mérleg

Érzelmi hullámvasút lesz jellemző erre a hétre. Az Ikrekben járó bolygók lelkesítően hatnak rád, ám kedden bolygód, a Vénusz a Rákba lép, és kihívásokat hoz neked. Ez a kettősség hol jó hatással lesz rád, hol rossz hatással. A párod nehezen tud követni. Segíts neki, és beszélgessetek sokat!

  • Skorpió

Érvényes erre hétre, hogy az, amin bosszankodnál, alkalmas arra is, hogy nevess rajta. Olyan kesze-kusza konstellációk lesznek az égen, amelyek tesztelik a tűrőképességedet. Lehet, hogy ennek az egyik megszemélyesítője a párod lesz. Ne haragudj rá! Vedd észre, hogy ő is küzd az elemekkel! Jobb, ha megöleled, és biztosítod a szeretetedről…

  • Nyilas

Sok különböző emberrel lesz dolgod. A párodat zavarja, ha lelkesen mesélsz róluk. Azt hiheti, hogy ők fontosabbak nála. A féltékenységi hiszti elé mehetsz, ha minden létező módon kifejezed, hogy neked ő a szerelmed. Ne ess abba a hibába, hogy azt hiszed, fellobbanthatod a tüzet, ha a népszerűségeddel kérkedsz!

Hiába tervezel bármit, mindig közbe jön valami. Jó nagy sürgés-forgás lesz az égen, ami nálad is változásokat eredményez. Nem csoda, ha a kiborulás szélére kerülsz. A párod aggódik, de nem tudja, hogy mivel segíthet: ha csendben marad, vagy ha beszél hozzád. Segíts neki! Mindkettőtöknek jobb, ha megnyíltok.

  • Vízöntő

Igazán elemedben leszel. Könnyűnek érzed magadat, és ettől minden kedvezőbb megvilágításba kerül. A párod megnyugszik, amikor ilyennek lát. Közben fél, hogy elveszít. A bolygóállások azt javasolják, hogy csináljatok minél több dolgot együtt! Ettől megbizonyosodik arról, hogy ti egypár vagytok, és maradtok. Ez többet jelent, mint a szavak…

  • Halak

A család, és különösen a gyerekek jelentnek kihívást az égi folyamatok szerint. A párod most nincs a helyzet magaslatán. Szóval ne számíts rá! De ettől még beszélhetsz vele. Sőt a kommunikáció hidat képez közöttetek nehezebb periódusokban is.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
