Mozgáskorlátozottnak tettette magát, hogy elkerülje a büntetést – Kamerák buktatták le

Elképesztő trükkel csapta be éveken keresztül az igazságszolgáltatást egy 51 éves pedofíliával vádolt férfi. A ragadozó az ítélet megszületése után mindent megpróbált megtenni annak érdekében, hogy elkerülje a rá kiszabott letöltendő börtönbüntetést, ezért szokatlan taktikához folyamodott: súlyos mozgáskorlátozottnak állította be magát, ebben pedig testvére is segítette. A hazug vádlott egy idő után azonban képtelen volt fenntartani a látszatot, kiesett a szerepéből és végül a város biztonsági kamerái buktatták le gátlástalan színlelését.

A mozgáskorlátozottságát tettető férfit az igazságszolgáltatás menetének megzavarásával is megvádolták a későbbi kórházbaszállítása előtt.

Évekig mozgáskorlátozottnak tettette magát

A férfi a büntetés kihirdetése után azonnal súlyos betegséget kezdett színlelni. A színjáték részeként éveken át kerekesszékhez kötöttnek tettette magát, nem volt hajlandó kinyitni a szemét, és még saját fejét sem tartotta meg.

Olyannyira hihetően tette, hogy a vizsgálatok során sorra győzte meg a pszichiátereket arról, hogy mentálisan és fizikailag is alkalmatlan a büntetőeljárásra.

Éveken keresztül játszotta a szerepét, és próbálta fenntartani a látszatot, hogy ne kelljen börtönbe vonulnia tetteiért, alakításával nemcsak pszichiáterek ezreit verte át, de a bíróságot is. Még a saját ügyvédjét is meggyőzte, aki végül egy sebezhető, halmozottan hátrányos helyzetű emberként jellemezte védencét, akinél epilepsziát, autizmust és tanulási nehézségeket diagnosztizáltak, majd úgy állította be a férfit, mint aki egy generációk óta diszfunkcionális, nagyrészt szociális segélyekből élő családból származik.

A bűnöző végül még az ügyét érintő bírósági tárgyaláson sem jelent meg, testvére ugyanis azt állította, hogy súlyosan romlott az egészségügyi állapota, rohamot kapott és kórházba kellett szállítani. A férfi akkor két hétig feküdt az intenzív osztályon, ahol nem mellesleg az adófizetők pénzén látták el, feleslegesen foglalva a helyet a valóban rászoruló betegek elől.

Kamerafelvételek buktatták le

A bűnös férfi színjátéka azonban rövidesen véget ért, ugyanis számos a közelben élő ismerőse is beszámolt arról, hogy valójában nincs is konkrét baja, csak tetteti a betegségét.

Még ő maga sem tudott hitelesen a szerepében maradni, olyan szelfiket készített magáról, amelyeken mosolyog és felemelt fejjel, nyitott szemmel pózol, miközben egy kórsó sört iszik, ezzel pedig voltaképp saját magát húzta csőbe.

Számos szemtanú látta emellett, ahogy egy klubban sétálgat, másokkal beszélget és vidáman tölti az idejét, mindezt kerekesszék nélkül. A videófelvételek, amik lebuktatták pedig azt is megörökítették, ahogy segítség nélkül sétál ki egy boltból, kerekesszékét pedig bevásárlási kocsiként használva tolja maga előtt több, mint másfél kilométeren keresztül.