Egyéjszakás kalandok rabja lett a családanya: férje is tudott mindenről, de nagy ára volt

Carla Crivarónak az elmúlt négy évben években már több mint tíz egyéjszakás kalandja volt idegenekkel. A különös mégsem ez, hanem az, hogy erről a férje mindvégig tudott.

Komoly ára volt a családanya egyéjszakás kalandjainak.

Carla Crivaro az elmúlt években több mint tíz egyéjszakás kalandot élt át idegenekkel, miközben férje minderről tudott.

A kétgyermekes családanya szerint a házasságukban megkopott a szenvedély, ezért nyitott kapcsolatot alakítottak ki.

Carla elmondása szerint az alkalmi viszonyok felszabadító élményt adtak neki.

Idővel azonban a pár eltávolodott egymástól.

Hosszú távon nagy ára volt az egyéjszakás kalandoknak

A kétgyermekes családanya 2021-ben kezdett nyitni az alkalmi kapcsolatok felé, miközben már 12 éve házas volt férjével, Federicóval. Elmondása szerint a párkapcsolatukban idővel megkopott a szenvedély, mert párka sokat dolgozott távol otthonuktól, ő pedig egyre inkább valami izgalmasabbra vágyott. Hosszú beszélgetések után Federico végül beleegyezett abba, hogy Carla más férfiakkal is lefeküdjön a házasságuk alatt.

„A szex kezdetben jó volt, de az élet közbeszólt. Federico sokat dolgozott távol, én pedig otthon voltam a gyerekekkel. Egyre többet szorongtam ezen. Tudtam, hogy változtatnom kell. Amikor fiatalabb voltam, mindig szerettem volna egy egyéjszakás kalandot. Elkezdtem azon gondolkodni, hogy megélem ezt az álmom, és beszéltem Federicóval arról, hogy nyitottá tesszük a házasságunkat. Hosszú beszélgetés után úgy döntöttünk, kipróbáljuk.” – nyilatkozta az nő.

Eleinte működött a nyitott házasság, de aztán rossz irányt vett az életük

Carla Crivaro az első egyéjszakás légyottjáról is beszámolt: „Találkoztunk, és elmentem hozzá. Nagyon igyekezett, hogy megnyugtasson, beszélgettünk és zenét hallgattunk. Maga a szex kicsit ideges és ügyetlen volt, de utána eufórikus állapotban voltam. Felszabadult és kíváncsi lettem, hogy több emberrel is kísérletezhetek”.

„Nagyon sokféle élményem volt: egy 13 évvel fiatalabb férfival való szex, tantrikus szex, egy házaspárral hármas együttlét, sőt volt egy egyéjszakás kalandom egy egykori szappanoperaszínésszel is. Azt a gyakori tévhitet, hogy az egyéjszakás kalandok részeg, ügyetlen együttlétek, nem tartom igaznak – én mindegyiknél józan voltam.” – mondta a családanya, aki szerint a férjével egyre inkább eltávolodtak egymástól.