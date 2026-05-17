Az 56 éves Jennifer Lopez szexi melltartót villantott: extra dögös szettben flangált New York utcáin

Jennifer Lopez ismét bebizonyította, hogy az idő számára csupán egy jelentéktelen szám, és bátran feszegeti a klasszikus elegancia határait. A latin díva szerdán New Yorkban, a Four Seasons Hotelnél tűnt fel, hogy új Netflix-filmjét, az Office Romance-t népszerűsítse, de a promóció helyett mindenki az elképesztő alakjára és merész öltözékére figyelt.

Jennifer Lopez új szettje mindenkit sokkolt.

Jennifer Lopez, a kortalan stíluskirálynő

Jennifer Lopez egy lélegzetelállító, fekete bralette-et választott felsőnek, amely nem sokat bízott a képzeletre, és nem mellesleg tökéletesen kirajzolódott alatta tónusos, irigylésre méltóan kockás hasa. A megjelenését egy izgalmas csavarral tette emlékezetessé, a homokszínű Dolce and Gabbana szettje alól szándékosan villantotta meg alsóneműjét. Ki gondolta volna, hogy ilyen jól néz ki egy boxeralsó és egy melltartó a luxus öltöny alatt? J.Lo minden részletre figyelt, a szettet egy mini, vadító párducmintás táskával és túlméretezett napszemüveggel koronázta meg.

A látvány magáért beszélt, Jennifer Lopez nemcsak sugárzott a magabiztosságtól, de láthatóan élvezte is a figyelmet, ahogy elegáns magassarkújában végigvonult a városon. Később az Instagram-oldalán is megmutatta a rajongóknak, hogyan kell egy szállodai folyosót kifutóvá változtatni, és egy szexi videót is készített szettjéről.

Hogy mi a szett konklúziója?

Eljött az idő, hogy lebontsuk a divat korhatárait, és mind azt viseljük, amit csak szeretnénk. Ugyanakkor a pizsama és fehérnemű utcai viselete egyre népszerűbbé vált, amit már a hollywoodi sztárok is lekövettek. Merj kilépni a komfortzónádból, mert egy ilyen merész divatpillanat az egekbe emeli az önbizalmadat is!

