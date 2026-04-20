A zodiákus sötét oldala: mondatok, amiktől azonnal felrobbanak a csillagjegyek

Az asztrológia előtt semmi sem marad titokban, így a csillagjegyek árnyas oldala sem. Mindenkiben vannak olyan alapvető személyiségjegyek, amiket ha támadás ér, heves védekezésbe kezd az illető. A csillagjegy jellemzéskor ritkán esik szó a gyenge pontokról, pedig ezek ismeret pontos képet ad az adott személy jelleméről. A horoszkóp megmutatja, milyen viselkedést kerüljünk, hacsak nem akarjuk magunkra vonni egy zodiákus jegy haragját.

Bizonyos mondatok, attitűdök azonnal felidegesítik a csillagjegyeket.

Forrás: Getty Images

Mondatok és viselkedésformák, amik felviszik a csillagjegyek agyvizét

Minden személyiségtípus esetén vannak olyan mondatok, viselkedésmódok, amik azonnal kihozzák belőlük a vadállatot. Csak saját felelősségre birizgáljuk az Oroszlán bajszát!

Kos csillagjegy

Ez a törtető, céltudatos csillagjegy még a hullócsillagokkal is versenyt fut, így ha arra kérjük, hogy lassítson le, esetleg mi nem alkalmazkodunk hozzá, számolni kell megsemmisítő szavaival. Irányítani, korlátokat szabni nekik szintén nem tanácsos, mivel úgy érzik, semmibe veszik őket. Mégis az hozza ki legjobban őket a sodrukból, amikor alábecsüljük képességeiket.

Bűvös mondat: „Nyugalom!”

Bika csillagjegy

Ha meg akarjuk tudni, milyen egy dühöngő Bika, elég megbeszélni velük egy programot, majd utolsó pillanatban lemondani. Híresek arról, hogy nem lehet őket kirobbantani komfortzónájukból, így pusztán az is képes őket felidegesíteni, ha elvárjuk, hogy hozzánk igazítsák időbeosztásukat. Érzelmek túlzott kimutatása, bizalmaskodás, drámázás ugyancsak kilop minket a szívükből.

Bűvös mondat: „Siess már, elkésünk!”

Ikrek csillagjegy

Hagyjuk őket figyelmen kívül és vágjunk a szavukba – tökéletes recept egy Ikrek felbőszítésére. Az állandó figyelmet igénylő, társaságkedvelő, csivitelő jegy nem viseli el az unalmat, de még jobban utálja, ha nem értékelik vidám személyiségét. Ha túl sokat beszélünk, úgy érzi jelentéktelen, ami a legrosszabb forgatókönyv, amit el tud képzelni, ahogy a titkolózás is olyan, mintha idegszálaikon játszanánk Vivaldit. Elvégre nekik mindenről tudni kell!

Bűvös mondat: „Fejezd be a poénkodást!”

Rák csillagjegy

Az érzelmi kilengéseiről ismert csillagjegy közelében lenni olyan, mintha egy fortyogó vulkánon piknikeznénk. A kitörést legkönnyebben úgy idézhetjük elő, ha rámutatunk, túlreagált egy helyzetet, uralkodjon érzelmein. Szintén idegesíti őket a rendetlenség, szeretetük, túlzott ragaszkodásuk elutasítása, mivel ettől úgy érzik, fölöslegesek. Fenyegetésük, kritizálásuk felér egy magunkra festett céltáblával!

Bűvös mondat: „Már megint túldramatizálod!”

Oroszlán csillagjegy

Elég csak a tiszteletlenség látszatát kelteni és máris megcibáltuk az Oroszlán bajszát! Nem viselik jól, ha nem rájuk irányul a rivaldafény, esetleg nem megy le valaki hídba zsenialitásuktól. Hazugság, ármánykodás, kibeszélés, pletykálkodás sem éri meg velük szemben, mivel ennél felsőbbrendűnek tartják magukat. Aki pedig irányítani próbálja őket, jobb ha felveszi a nyúlcipőt.

Bűvös mondat: „Nem te mondod meg!”

Szűz csillagjegy

A rend- és irányításmániás zodiákus jegy a rendetlenségtől és késéstől feszült idegállapotba jön, bár ha gyorsan visszakozunk, ennél a pontnál még megmenekülhetünk. Ha viszont kéretlen tanácsokkal látjuk el, félbeszakítjuk, kritikával illetjük, ne adj Isten a személyes terébe férkőzünk, számítsunk dühére. Magánéletükről sem ildomos faggatózni, ha meg akarjuk őrizni a higgadt légkört: csak annyit oszt meg, amennyit ő akar.

Bűvös mondat: „Te sem vagy tökéletes.”

Mérleg csillagjegy

Ugyan a harmonikus, mindenkivel szívélyes Mérleget nehéz kihozni a sodrából, az igazságtalanságot nem tűrik. Úgy a legkönnyebb magunkra vonni haragjukat, ha alapvetésnek vesszük barátságukat, kihasználtnak érzik magukat. Teret kell hagyni nekik, mert ha sürgetjük őket döntéshelyzetben, idegeik pattanásig feszülnek. A magány gyengíti őket, így alkalomadtán fel kell velük venni a kapcsolatot.

Bűvös mondat: „Döntsd már el, mit akarsz!”

Skorpió csillagjegy

Rövidebb lenne összeszedni, mi nem idegesíti fel a csillagjegek legszélsőségesebbikét. Ötleteik ignorálása, hibáik számonkérése, illetve a felületes fecsegés mindenképp dobogós helyezettek. Amennyiben kapni akarunk fullánkja mérgéből, éreztessük vele, hogy csak egy tartalék, második lehetőség életünkben, de a jellemgyenge változásra képtelen embereket sem kedvelik. Ha pedig a titokzatos jegy magánéletében, titkaiban kezdenénk vájkálni… Nos, inkább ne tegyük.

Bűvös mondat: „Miért titkolózol?”

Nyilas csillagjegy

Ez a bájos, optimista csillagjegy nem tűr semmiféle korlátot, így ha megpróbáljuk irányítani, gyorsan a nyíl célkeresztjében találhatjuk magunkat. Mindenkinek megadják a második esélyt, de ha ezt sikerül elbaltázni, félelmetes szigorral csapnak le. Cinizmus, képmutatás, birtoklási vágy, illetve tiszteletlenség szintén nem javallott, ha meg akarjuk őrizni barátságukat.

Bűvös mondat: „Maradj meg a fenekeden!”

Bak csillagjegy

Ahhoz, hogy dühkitörést csaljunk elő egy bakból, első körben improduktívnak kell lenni, mivel számukra a haladás az első. Céltalanság, kiszámíthatatlanság, a tervek utolsó pillanatban való módosítása szintén kibillenti őket béketűrésükből. Talán mégis az a legrosszabb, ha azt éreztetjük velük, hogy keveset értek el, nem érhetnek fel hozzánk és túl könnyen vesszük az életet.

Bűvös mondat: „No, mire gondolsz?”

Vízöntő csillagjegy

Aki egy Vízöntő útjába áll, számítson rá, hogy elmossa a víz. (Jobb esetben csak átlépnek felettünk.) Dolgaikat szeretik a maguk módján intézni, így ha tanácsokat adunk nekik, számítsunk a haragos válaszra. Elképzeléseik, hiedelmeik megkérdőjelezése, terveik semmibe vétele, vagy a megváltoztatásukra tett kísérletek eredménye szintén az, hogy szereztünk egy új ellenséget.

Bűvös mondat: „Ezt így kéne csinálnod!”

Halak csillagjegy

Hazugság, tiszteletlenség, érzelmeik alábecsülése a leggyorsabb mód arra, hogy előhozzuk egy Halak csillagjegyűből a piranhát. Túlzott racionalitás, álmaik megkérőjelezése ugyancsak ellenállást szül, de még ennél is nehezebben veszik a manipulációt. A zodiákus érzékeny jegye nem szereti ha magára hagyják, ignorálják, így egy elmaradt programmeghívással is feliratkozhat ellenségeink listájára.

Bűvös mondat: „Könyörgök, szállj már le a földre!”

Mit tesznek a csillagjegyek ha dühösek?

Cikkünkkel nem kisokost kívánunk szolgáltatni bullyinghoz, célunk a szórakoztatás. Azonban bizonyos esetekben még hasznos is lehet, ha megtudjuk, mivel zökkenthetjük ki a csillagjegyeket a komfortzónájukból, így tudjuk ugyanis megleőzni a dühkitörést.