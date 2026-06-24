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A Szívek szállodája szerelmespárja tényleg gyűlölte egymást? Ez az igazság Luke és Lorelai kapcsolatáról

Gilmore Girls Lauren Graham Szívek szállodája
Nagy Anna
2026.06.24.
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Ikonikus pár voltak, de azt pletykálták róluk, hogy a való életben gyűlölik egymást. A Szívek szállodája-sorozatban Lorelait alakító Lauren Graham és a Luke-ot alakító Scott Patterson viszonyáról most lehullt a lepel.

A Szívek szállodája hatalmas rajongótábort szerzett magának, az emberek pedig szeretnék az hinni, hogy a kedvenceik a képernyőn kívül is éppen olyan bensőséges viszonyban vannak, mint a kamerák előtt. A Gilmore Girls ikonikus szerelmespárja, Luke és Lorelai, vagyis Scott Patterson és Lauren Graham azonban egyáltalán nem voltak olyan jóban a való életben, de hogy gyűlölték-e egymást, amiről a pletykák szóltak, az most kiderül. 

Lauren Graham és Scott Patterson a Szívek szállodája című sorozatban.
Lauren Graham és Scott Patterson a Szívek szállodája című sorozatban.
Forrás: NORTHFOTO/© Warner Bros

A Szívek szállodája szerelmespárja valóban gyűlölte egymást?

A Szívek szálllodája rajongói hosszas vitákat tudnak lefolytatni arról, hogy Rory Gilmore mellé – aki mellett ma elmennénk az utcán – valójában Dean, Jess vagy Logan illik-e jobban. Ha azonban Lorelai Gilmore kerül szóba, ott a választás egyértelmű. Az ő igazi párja nem lehet más, mint a mogorva kávézós, Luke Danes. A sorozatban évadokon át húzták a szerelmi viszonyukat, megnyugtató lezárást pedig az évekkel később megjelent Szívek szállodája – Egy év az életünkből című kiegészítőévad sem jelentett. 

A legtöbb Gilmore Girls-rajongó azonban kitart amellett, hogy az ő kapcslatuk szebb lezárást érdemelt volna, és szeretik azt hinni, hogy legalább a való életben szoros a kapcsolat köztük, de ezt a feltételezést időről időre sötét pletykák árnyékolták be. A híresztelések arról szóltak, hogy Lauren Graham és Scott Patterson valójában gyűlölik egymást, de mindenki megnyutatására kiderült, hogy ezek a szóbeszédek valójában nem igazak. 

Romantikus kapcsolatukról is pusmogtak, de a képernyőn kívül ők sosem alkottak egy párt. Az igazság tehát az, hogy nincsenek rosszban, de a kapcsolatuk kizárólag szakmai, és sosem volt köztük sem bensőséges barátság, sem viszály. Csak kollegális viszonyban voltak, a sorozat befejezte után azonban nem igazán tartották a kapcsolatot egymással.

Kattints a galériára, és nézd meg az akkor és most fotókat a Szívek szállodája szereplőiről!

Alexis Bledel (Rory Gilmore) Az A szolgálólány meséje sorozattal újra reflektorfénybe került, amiért végül Emmy-díjat is nyert. Nemrég született kisfia, így jelenleg inkább a családjára koncentrál.
Scott Patterson (Luke Danes) A színész ma már saját kávémárkáját is működteti – nem meglepő, igaz? Emellett podcasterként is aktív, és szívesen nosztalgiázik a sorozat rajongóival.
Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Ma is aktív a színészi pályán, legutóbb a Mighty Ducks: Game Changers-ben szerepelt. Magánéletét távol tartja a reflektorfénytől, de karizmája mit sem változott.
Milo Ventimiglia (Jess Mariano) A This Is Us című sorozattal újra óriási sikert aratott, ma már producerként és rendezőként is dolgozik.
Melissa McCarthy (Sookie St. James) Hollywood egyik legsikeresebb komikája lett, több film főszereplője és Oscar-jelölt színésznő. A sorozat folytatásában is visszatért egy rövid jelenet erejéig.
Jared Padalecki (Dean Forester) A Supernatural sztárjaként hatalmas rajongótáborra tett szert. Jelenleg is aktív a pályán, valamint háromgyermekes édesapa lett.
Kelly Bishop (Emily Gilmore) A Broadwayről érkezett színésznő azóta is vállal színházi és tévés szerepeket. Az elegancia és a szarkazmus továbbra is a védjegye.
Chad Michael Murray (Tristan Dugray) Tristan, Rory sármos és pimasz iskolai udvarlója ugyan rövid ideig volt a képernyőn, de Chad Michael Murray karrierje azóta is töretlen. A One Tree Hill sorozattal vált igazán ismertté, és azóta is rendszeresen szerepel romantikus filmekben és sorozatokban.
Keiko Agena (Lane Kim) Bár a valóságban 10 évvel idősebb Alexis Bledelnél, hitelesen hozta Rory legjobb barátnőjét. Azóta is aktív, kisebb szerepekben tűnik fel.
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Alexis Bledel (Rory Gilmore) Az A szolgálólány meséje sorozattal újra reflektorfénybe került, amiért végül Emmy-díjat is nyert. Nemrég született kisfia, így jelenleg inkább a családjára koncentrál.
Getty Images

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