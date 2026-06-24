A Szívek szállodája szerelmespárja tényleg gyűlölte egymást? Ez az igazság Luke és Lorelai kapcsolatáról

A Szívek szállodája hatalmas rajongótábort szerzett magának, az emberek pedig szeretnék az hinni, hogy a kedvenceik a képernyőn kívül is éppen olyan bensőséges viszonyban vannak, mint a kamerák előtt. A Gilmore Girls ikonikus szerelmespárja, Luke és Lorelai, vagyis Scott Patterson és Lauren Graham azonban egyáltalán nem voltak olyan jóban a való életben, de hogy gyűlölték-e egymást, amiről a pletykák szóltak, az most kiderül.

Lauren Graham és Scott Patterson a Szívek szállodája című sorozatban.

Forrás: NORTHFOTO/© Warner Bros

A Szívek szállodája szerelmespárja valóban gyűlölte egymást?

A Szívek szálllodája rajongói hosszas vitákat tudnak lefolytatni arról, hogy Rory Gilmore mellé – aki mellett ma elmennénk az utcán – valójában Dean, Jess vagy Logan illik-e jobban. Ha azonban Lorelai Gilmore kerül szóba, ott a választás egyértelmű. Az ő igazi párja nem lehet más, mint a mogorva kávézós, Luke Danes. A sorozatban évadokon át húzták a szerelmi viszonyukat, megnyugtató lezárást pedig az évekkel később megjelent Szívek szállodája – Egy év az életünkből című kiegészítőévad sem jelentett.

A legtöbb Gilmore Girls-rajongó azonban kitart amellett, hogy az ő kapcslatuk szebb lezárást érdemelt volna, és szeretik azt hinni, hogy legalább a való életben szoros a kapcsolat köztük, de ezt a feltételezést időről időre sötét pletykák árnyékolták be. A híresztelések arról szóltak, hogy Lauren Graham és Scott Patterson valójában gyűlölik egymást, de mindenki megnyutatására kiderült, hogy ezek a szóbeszédek valójában nem igazak.

Romantikus kapcsolatukról is pusmogtak, de a képernyőn kívül ők sosem alkottak egy párt. Az igazság tehát az, hogy nincsenek rosszban, de a kapcsolatuk kizárólag szakmai, és sosem volt köztük sem bensőséges barátság, sem viszály. Csak kollegális viszonyban voltak, a sorozat befejezte után azonban nem igazán tartották a kapcsolatot egymással.

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