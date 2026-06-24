Férjhez megy a Hadid-lányok anyja: Yolanda ismét dúsgazdag üzletemberre vetette ki hálóját

Yolanda Hadid korábban két alkalommal volt házas, első férjétől, Mohamed Hadidtól három gyermeke született: a két szupermodell, Gigi Hadid és Bella Hadid, valamint Anwar Hadid. Később David Foster zenei producerhez ment feleségül, házasságuk 2011-től 2017-ig tartott. Ezt követően Yolandának volt egy hatéves kapcsolata is, de 2025 januárjában, hat év együttlét után szakított Joseph Jingolival. Yolanda magánéletéről eddig nem sokat lehetett tudni, titkolta, hogy párkapcsolatban él.
Ő Yolanda Hadid vőlegénye
Randy Kendrick ingatlanfejlesztő, ő a Xebec nevű cég alapítója és vezérigazgatója. A vállalatot 1996-ban hozta létre. A Xebec országos logisztikai ingatlanplatformként működik. Kendrick emellett a Sandow Lakes Ranch Venture, LLC és a Sandow Lakes Energy Company vezérigazgatója is. A Las Vegasban született üzletember a D Magazine 2025 augusztusában megjelent interjújában a magánéletéről is beszélt. Akkor azt mondta, kedvenc időtöltései közé tartozik, hogy a családjának főz, és gitározik. Régi gitárokat is gyűjt, életfilozófiáját pedig így fogalmazta meg: „Ha hajlandó vagy vezetni, a nálad okosabb emberek is követni fognak. Nem szabad félni a vezető szereptől.”
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