Férjhez megy a Hadid-lányok anyja: Yolanda ismét dúsgazdag üzletemberre vetette ki hálóját

Yolanda Hadid korábban két alkalommal volt házas, első férjétől, Mohamed Hadidtól három gyermeke született: a két szupermodell, Gigi Hadid és Bella Hadid, valamint Anwar Hadid. Később David Foster zenei producerhez ment feleségül, házasságuk 2011-től 2017-ig tartott. Ezt követően Yolandának volt egy hatéves kapcsolata is, de 2025 januárjában, hat év együttlét után szakított Joseph Jingolival. Yolanda magánéletéről eddig nem sokat lehetett tudni, titkolta, hogy párkapcsolatban él.

Yolanda Hadid és két gyönyörű lánya, Bella Hadid és Gigi Hadid

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Ő Yolanda Hadid vőlegénye

Randy Kendrick ingatlanfejlesztő, ő a Xebec nevű cég alapítója és vezérigazgatója. A vállalatot 1996-ban hozta létre. A Xebec országos logisztikai ingatlanplatformként működik. Kendrick emellett a Sandow Lakes Ranch Venture, LLC és a Sandow Lakes Energy Company vezérigazgatója is. A Las Vegasban született üzletember a D Magazine 2025 augusztusában megjelent interjújában a magánéletéről is beszélt. Akkor azt mondta, kedvenc időtöltései közé tartozik, hogy a családjának főz, és gitározik. Régi gitárokat is gyűjt, életfilozófiáját pedig így fogalmazta meg: „Ha hajlandó vagy vezetni, a nálad okosabb emberek is követni fognak. Nem szabad félni a vezető szereptől.”

Ő Randy Kendrick, dúsgazdag ingatlanfejlesztő

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