A június 15. és 21. közötti időszak sok csillagjegy számára hozhat új lehetőségeket a karrier és a munka területén. Lesznek, akiknek a tanulás vagy egy új feladat jelentheti az előrelépést, másoknak pedig a konfliktusok kezelése vagy a csapatmunka lehet a siker kulcsa. Nézd meg, mit tartogatnak számodra a csillagok heti karrier- és pénzhoroszkópunk szerint!

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. június 15-21.: az Ikrekre nagy lehetőség, a Rákra jó hír vár

Forrás: 123rf

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. június 15-21.

KOS:

Az újholddal induló heted tele lesz új ötletekkel. A nyitottság elengedhetetlen, ha nem akarsz semmiről lemaradni. Szerdán lesz egy különleges fényszög az égen, ami neked különleges esélyt ad arra, hogy békítően lépj közbe egy vitában. Ez a záloga a folytatásnak a munkában, közös karriertervekben.

BIKA:

Bolygód, a Vénusz barátságos fényszöget alkot kedden az Uránusszal, szerdán a Neptunusszal. Ez szó szerint felvértez téged. Így békésebben viseled majd azokat a kellemetlen megjegyzéseket, amelyeket a hét második felében kapsz. Valójában a kritikusaid irigyelnek, ugye tudod?

IKREK:

Ikrek újholddal indul a hét. Ez az év legfontosabb újholdja a számodra. Ne mulaszd el az újítást, az újragondolást! Ezek után a hét során 3 barátságos fényszöget is kap az Ikrekben járó Uránusz és Nap. Ez azt jelenti, hogy jóindulatú emberekkel vagy körülvéve. Kölcsönösen drukkoltok egymásnak, és ha kell segítséget nyújtotok a munkában.

RÁK:

A hétvégén a Nap belép a Rákba, és közeledik a születésnapod. Előtte ki kell bírnod sértődés nélkül. Lesznek, akik tapintatlan megjegyzésekkel, vagy kérdésekkel bombáznak. Nem biztos, hogy válaszolnod kell. Térj ki, mentsd ki magadat, találj ürügyet, és lépj le! Pénzügyekben viszont jó hírt kaphatsz.

OROSZLÁN:

Csak szerdán éjjel élesedik be a Vénusz-Plútó szembenállás, de te már hétfőtől érezni fogod. Semmiképp sem szabad önsajnálatba és/vagy vádaskodásba csúsznod. Van támogató fényszög is: az Uránusz és a Neptunusz is beléd karol, és segít megugrani a kihívásokat a munkában.

SZŰZ:

Megint valami új feladatot akar rád sózni a főnököd a hétfői újhold szerint. Morgás helyett legyél büszke magadra! Úgy tűnik, számít rád. Ha túl terheltnek éreznéd magadat, szólj, kérj segítséget! Meg sem indokolnod. Felesleges előre méltatlankodnod.

MÉRLEG:

A tanév utolsó hetében több olyan konstelláció lesz az égen, amely szerint meg kéne fontolnod a tanulást. Vagy folytatnod kell, amit elkezdtél, vagy bele kell vágnod valamilyen képzésbe. Ez az, ami a karrieredben igazán előre vihet.

SKORPIÓ:

A szerda látszik a legrázósabbnak, de egész héten óvatosnak kell lenned. Egy Vénusz-Plútó szembenállás durva szóváltást szimbolizál a munkahelyeden. Az Uránusz és a Plútó is feszültség oldó fényszöggel igyekszik segíteni. Ez csak akkor sikerülhet, ha új szempontokat dobsz be.

NYILAS:

Nem szabadna személyes sértésnek venned, ha valaki olyan ötlettel áll elő, ami neked is eszedbe juthatott volna. A hétfői újhold újító energiákat hoz. Mindegy, hogy kitől származik a kezdeményezés. Most gondolkodj csapatban!

BAK:

A hét első felében többen rabolják az idődet a saját panaszaikkal. Mielőtt csúnyán néznél, vagy valami gorombaságot mondanál, szakítsd félbe a monológját, és kérj időt! Később a föld dominancia segít, hogy a tényekre támaszkodva reagálj.

VÍZÖNTŐ:

A szerdai Vénusz-Plútó szembenállás nem csak szerdán jelez kritikus helyzetet, hanem egész héten. Szerencsére nagy bolygók (Uránusz és Neptunusz) könnyedséggel és leleményességgel segítenek, hogy kihúzd a szituáció méregfogát.

HALAK:

Elbizonytalanodhatsz ezen a héten a munkával kapcsolatos terveidben. Hol lelkesedsz egy lehetőségért, hol esélytelennek látod. A 2 uralkodó bolygód: a Jupiter és a Neptunusz a hét során kap harmonikus és diszharmonikus fényszögeket is, ami indokolja a bizonytalanságodat. Hétvégére feloszlik a köd...