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A 3 lebosszúállóbb csillagjegy – Jobb, ha nem bőszíted fel őket

Shutterstock - Nicoleta Ionescu
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Ezek a csillagjegyek nem teketóriáznak. Ha egyszer magadra haragítottad őket, akkor jobb, ha menekülsz. Mutatjuk, hogy melyek az igazán bosszúálló csillagjegyek.

Melyek a bosszúálló csillagjegyek? Ha otthon vagy az asztrológiában, akkor egyből eszedbe jut egy-két válasz erre a kérdésre. Most leleplezzük, hogy kikkel kell óvatosnak lenned.

bosszúálló csillagjegyek
Ezekkel a bosszúálló csillagjegyekkel jobb, ha vigyázol!
Forrás: Shutterstock

Óvakodj a bosszúálló csillagjegyektől

  • Vannak olyan emberek, akik képtelenek arra, hogy felejtsenek és megbocsássanak.
  • Ha ilyen csillagjegyekkel találod szembe magad, akkor jobb, ha vigyázol.
  • Mutatjuk, kik a legbosszúállóbb csillagjegyek a horoszkóp szerint.

Ha harc, hát legyen harc!

Vannak emberek, akik a Hammurapi-féle szemet szemért-elv alapján élik az életüket. Sőt, a legbosszúállóbb típusok még ezt is kiforgatják, vagyis ha valaki kenyérrel dobja meg őket, akkor egyből egy jó mázsás súlyú követ dobnak vissza. Ezeknek a csillagjegyeknek amellett, hogy túl jó a memóriájuk (vagyis semmit, de semmit nem felejtenek el!), még a megbocsátás sem megy túlságosan. 

A 3 legbosszúállóbb csillagjegy

A listán szereplő jegyektől jobb, ha óvakodsz – vagy legalább ne vond magadra a haragjukat, hiszen te fogod a rövidebbet húzni! Ha a csillagjegyed szerint te tartozol ebbe a kategóriába, akkor ideje lenne tartani egy kis önreflexiót! Nem biztos, hogy a haragtartás, az áskálódás és az erőszak a megoldás a problémáidra! Sőt, a bosszúvágy csak megfertőzi a lelkedet…

Rák (06. 21.–07.22.)

Mindenkit könnyen meg tudsz téveszteni az érzékeny oldaladdal. Ám amikor kibújik a szög a zsákból, akkor nagy bajban van az, aki veled szemben áll. Elég egyetlen kobratekintet, és máris kivégezted az ellenfeled lelki világát. Amikor pedig lecsapsz, akkor pontosan tudod, hol fáj neki a legjobban.

Skorpió (10.23–11.21.)

A bosszúállás koronázatlan királynője vagy. Nem robbansz ki azonnal, hanem kivárod a megfelelő pillanatot. Képes vagy évekig várni azzal, hogy egyenlítsd a számlád az ellenségeddel.

Vízöntő (01.20.–02.18.)

Ha egyszer úgy döntesz, hogy valaki nem érdemli meg a helyét az életedben, akkor egyetlen mozdulattal törlöd őt. Nincs se dráma, se nagy konfliktus – csak a végtelen nagy hidegség bosszúja.

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