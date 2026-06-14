Az újhold és a Vénusz jegyváltása erősen befolyásolja a kapcsolatok alakulását ezen a héten. Lesznek, akik számára a megújulás, másoknak az őszinte beszélgetések vagy éppen a kompromisszumok jelenthetik a boldogság kulcsát. Mutatjuk, mit üzennek a csillagok a heti szerelmi horoszkóp szerint június 15. és 21. között!

Heti szerelmi horoszkóp 2026. június 15-21.: az Ikrekre szerelem, a Rákra féltékenység vár

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Heti szerelmi horoszkóp (2026.06.15-06.21.)

KOS:

A Vénusz már az Oroszlánban jár, ez kihozza belőled a felhőtlen, optimista gyereket. Remélhetőleg a jókedved átragad a párodra. A hétfői újhold új megvilágításba helyez pár témát a közös terveitekben is. Rájöhettek, mi a legegyszerűbb megoldás.

BIKA:

A Vénusz jegyet váltott, és ezért a családi elvárásokat terhesebbnek érzed. Talán azért, mert a karriered építésére nem jut elég kapacitásod. A párod is többet akar belőled. A hét második felében kevesebb együttérzést mutat, amiből konfliktus adódhat.

IKREK:

A hétfői Ikrek újhold már hétvégén újításra sarkall. A párod döbbenten figyeli, hogy mindazt, amihez év eleje óta nem volt kedved, hirtelen kezedbe veszed. Szívesen együttműködik veled, ha nem parancsolgatsz neki. Ha szingli vagy, az újhold szerelmet hozhat!

RÁK:

A párod féltékeny lehet, holott nem adtál rá okot. Fejtsd meg a valódi indokot! Fél, hogy elveszít, ha sikeressé és népszerűvé válsz? Ezt alaposan át kellene beszélnetek!

OROSZLÁN:

Ragyogsz attól, hogy Vénusz, a szépség, a szerelem és a kis szerencse bolygója szombat óta az Oroszlánban jár. Ne csodálkozz, ha több bókot kapsz! Azon se lepődj meg, ha a szerelmed féltékennyé válik! Ha rá mosolyogsz, megöleled, megnyugszik.

SZŰZ:

Jogosan méltatlankodik a párod, ha folyton csak a munkahelyi ügyeken jár az eszed. Nem csak az aktuális történések foglalkoztatnak, hanem hétfőn az újhold új kihívásokat is jelképez. Beszéljetek erről, de ne erről szóljon minden! A következő héten is feladatod a magánélet és a munka határozott szétválasztása.

MÉRLEG:

A hétfői újhold újításra jó. Elengedhetetlen, hogy egyetértésben tegyétek ezt. Az égen sok széthúzó fényszög lesz. Nektek össze kell tartanotok. Ha szingli vagy, a hétfői újhold inspirálóan hat rád. Frissítened kellene a megjelenésedet, a ruhatáradat és közösségi felületeken az adataidat. Ez segít a párkeresésben!

SKORPIÓ:

Kicsit sajnálod magad, mert nem engedhetsz meg magadnak valamit, amit már régóta szeretnél. A párod csak nevet a gyerekes hozzáállásodon. Ez újabb sértődésre adhat okot. Szólj neki, hogy gúnyolódás helyett legyen megértőbb! Súlyos nézeteltérést jelez egy szerdai Vénusz-Plútó szembenállás a munkahelyeden, amit nem szabadna haza vinned.

NYILAS:

A párod teljes figyelmet követel. Folyton beszél és ötletel. Több bolygó együttállás lesz, amelyek azt jelzik, hogy van néhány remek kezdeményezése. Ezek az életetek nagy durranása lehet. Csak ki kell derítened, hogy melyik ez a néhány. Ezzel tudod elejét venni mindenféle összetűzésnek.

BAK:

Ingerültség, feszültség jöhet. De mindezt nem kellene hazavinned, és otthon rágódni rajta a pároddal. Az otthon az a terep, ahol töltekezni tudsz. És a másiknak is szüksége van a nyugalomra, békés együttlétre. Tudatossággal most ezt megteremtheted.

VÍZÖNTŐ:

A párod sokat tesz azért, hogy vonzónak találd. Vedd észre, értékeld, és dicsérd meg! Máskülönben nem csak megsértődik, de másnál keresi az elismerést. A következő hét hangulata azon múlik, hogy ezt hogyan abszolválod.

HALAK:

A hétfői újhold már a megújulás vágyát erősíti fel benned. A párod nem mindenben ért egyet veled. Ha nem akarsz egy elhúzódó csatát, egyeztess vele! A hét során minden napra jut kedvező fényszög. Ez erősebb, mint a kedvezőtlen. Szóval nagyobb az esélye a közös nevező megtalálásának.