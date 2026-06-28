Heti karrier- és pénzhoroszkóp június 29-július 5.: a Bika nem vár senkire, az Ikrek megjutalmazhatja magát

A heti karrier- és pénzhoroszkóp nemcsak lehetőségeket, hanem kényes pillanatokat is tartogat. Lesz, aki végre konkrét eredményeket lát a munkájában, másnak azonban újra kell gondolnia a pénzügyeit. A csillagok szerint most az járhat a legjobban, aki nem kapkod, nem hagyja magát provokálni, és tudja, kivel érdemes megosztania a terveit.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp: most az járhat a legjobban, aki nem kapkod, nem hagyja magát provokálni, és tudja, kivel érdemes megosztania a terveit

Heti karrier- és pénzhoroszkóp június 29-július 5.:

KOS:

Bolygód, a Mars 3 óriás bolygóval alkot szuper fényszöget: szombaton együttáll az Uránusszal, vasárnap harmonikusan kapcsolódik a Neptunuszhoz és a Plútóhoz. Ezek baráti támogatást jelentenek, amit a keddi telihold sem tud elrontani. Maradj kedves mindenkivel, ez most a munkában is előnyhöz juttat.

BIKA:

Egyre tisztábban látsz. Bolygód, a Vénusz a többi bolygótól függetlenül halad az útján. Csak pénteken kerül szembe a Holddal. Ez azt jelenti, hogy te teszed a dolgodat, nem vársz a többiek helyeslésére. Mégis kapsz pénteken kritikát. Mindeközben megérted, hogy ki kivel van.

IKREK:

A szavad is elakad attól, amit a június utolsó, július első napjainak bolygóállásai mutatnak. Végre konkrét eredmények jönnek. Ez persze a pénzügyekben is érezteti rövidesen a hatását. Ennek örömére hétvégén megjutalmazhatod magadat.

RÁK:

Nem kellene túl sokat törődnöd másokkal. A bolygók szerint van neked elég dolgod. Hétfőn a hátrálni kezdő Merkúr régi ügyeket hoz vissza. A kedd hajnali telihold nézeteltérést generáló hatását már hétfőtől meg kell előznöd békés hangvétellel, ha nem akarsz felesleges konfliktust a főnökkel.

OROSZLÁN:

Június még tartogat egy égi ajándékot neked: kedden reggel Jupiter belép az Oroszlánba. Innentől 13 hónapon keresztül szerencséssé tesz téged. Hiszen Jupiter, a nagy szerencse bolygója. Rögtön másnap, majd pénteken bolygószembenállások szembesítenek azzal, hogy az irigyeid száma megnő. Ha rájuk fókuszálsz, egyre jobban lehúznak!

SZŰZ:

Ellentétes hatások érnek ezen a héten. Hétfőn bolygód, a Merkúr hátrálni kezd, ami régi kollégák visszatérését jelzi. Az a remek, hogy kölcsönösen számíthattok egymásra. Szombaton együtt fog állni a Mars és az Uránusz, ami már hétfőtől ingerlékennyé tehet téged. Főleg, ha folyton váratlan feladatokat sóz rád a főnököd.

MÉRLEG:

Amennyiben a hét során bármikor kibillennél az egyensúlyodból, és pánikolni kezdenél, gyorsan vegyél pár mély lélegzetet! Levegő jegyekben járó bolygók (Mars, Uránusz, Plútó, Hold) mindent felülíró védelmet adnak neked, ami a munkahelyedre is elkísér téged…

SKORPIÓ:

Kedvedre való lesz ez a hét. Ezt egy vasárnapi szuper fényszögnek köszönheted, amiben 2 uralkodó bolygód: a Mars és a Plútó vesz részt. Eszerint egyrészt jóban lesz önmagaddal. Másrészt kommunikációra, egyeztetésre teszi alkalmassá június utolsó és július első napjait. Ugyanis már hétfőtől veled lesz.

NYILAS:

Ennél jobban nem is búcsúzhatna a június: kedden bolygód, a Jupiter átlép az Oroszlánba, és jövő július végéig felvillanyoz téged. Ha felfelé és előre nézel, akkor a hétköznapok kicsinyes ügyei nem fognak lelombozni. Ezzel párhuzamosan több ember megtalál, és a véleményével traktál, vagy ki akarja húzni belőled a véleményedet. Legyél elővigyázatos, és ne oszd meg a gondolataidat akárkivel!

BAK:

Sosem bírtad a panaszkodó embereket. Ám a keddi telihold most belőled hozhatja ki ezt. A pénzügyeid terén látszik felfordulás. A bolygók szerint át kell csoportosítanod bevételedet. Nem tragédia, ha újra gondolod, hogy mi a legsürgetőbb.

VÍZÖNTŐ:

Nagyszerű, hogy a Vízöntőben járó Plútó az Ikrekben járó Marssal a legszerencsésebb fényszöget fogja alkotni vasárnap. Az még nagyszerűbb, hogy ennek már hétfőtől élvezheted áldásos hatását. Szerdán és pénteken ne csodálkozz, ha derűs, kreatív, lelkes hozzáállásodat egyesek meg akarják torpedózni. Nem foghatnak ki a rajtad a bolygószembenállások.

HALAK:

Nem lesz könnyű csendben maradnod. Már hétfőtől több bolygó szerint régóta a bögyödben van valaki, vagy valami. Vigyáznod kell az időzítéssel, mert nem biztos, hogy a kollégád emlékszik arra, ami miatt haragszol rá… Szerdától könnyebb napok jönnek, pénzügyi jó hír is érkezhet.