Az „unalmas munka” lett az új álommeló? Így gondolkodik ma a Z generáció a karrierről

A közösségi médiában gyakran láthatunk csillogó karriereket. A kreatív szakmák, az influenszerek, a startup-alapítók és digitális nomádok, mind-mind jelen vannak a mindennapokban. Ehhez képest talán meglepő lehet, hogy a Z generáció egy része – a húszas éveiben járó fiatalok – most épp az ellenkező irányba fordul. Egyre többen választanak olyan munkákat, amelyeket sokáig egyszerűen csak „unalmasnak” neveztek. De miért van ez?

A z generáció már nem szereti a nyüzsgő munkateret.

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Miért részesíti előnyben a Z generáció az „unalmas” munkákat? A Z generáció egy része tudatosan választ monoton, stabil munkákat.

A prioritás egyre inkább a mentális egészség és a szabadidő.

Az „unalmas” állások sokaknak stratégiai lépcsőt jelentenek.

Az irodai adminisztráció, a könyvelés, az adatfeldolgozás vagy a bérszámfejtés első hallásra nem tűnik egy álomkarriernek − viszont megértjük azt is, ha valakinek mégis az. E feladatkörökben ugyebár nincs reflektorfény, kreatív káosz vagy folyamatos izgalom. Mégis, ezek az irodai munkák ma új értéket képviselnek: kiszámíthatóságot.

Nézzük meg alaposabban: mit jelent valójában az „unalmas munka”?

A közösségi médiában terjedő „boring job” kifejezés valójában nem annyira negatív, mint amilyennek hangzik. Olyan állásokat jelöl, amelyek viszonylag ismétlődő feladatokból állnak, jól körülhatárolt munkakörrel és stabil időbeosztással, esetleg home office lehetőséggel.

Tipikus példák lehetnek az adminisztratív pozíciók, a könyvelői feladatok, az adatkezelés vagy az irodai asszisztensi munka. Tudod, pont azok, amiket a The Office sorozatban láthattunk, aminek egyébként lehet jön a következő része is. Ezekben a munkákban ritkán történik drámai fordulat, de éppen ez a lényeg: a kiszámíthatóság.

Az Excel-táblák, dokumentumok és rutinfeladatok világa elsőre talán nem tűnik inspirálónak, de sok fiatal számára egy dolgot garantál, és az az idő.

Idő, ami ma már luxus

Egy friss amerikai felmérés szerint a fiatal munkavállalók 58 százaléka már elfogadott olyan állást, amelyről tudta, hogy csak ideiglenes megoldás. Olyan munkát, amely stabil bevételt ad, de nem feltétlenül jelent hosszú távú karrierépítést.