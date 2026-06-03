3 csillagjegy, aki rossz főnök lenne - Reméljük, nem kerülnek vezető pozícióba

A horoszkópod sok mindent tud befolyásolni. Hogy milyen beállítottságú vagy, mik a fő jellegzetességeid, és milyen keretek között vezeted az életed. Így természetesen abba is bele tud szólni, hogy hogyan viselkednél vezető pozícióban. És sajnos ennél a 3 csillagjegynél, ez a lista aljára került. Mutatjuk, kik azok, akik rossz főnökök lennének.

A csillagjegyed szerint te sajnos rossz főnök lennél.

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Rossz főnökök az asztrológia szerint Vannak, akik született vezetők, másoknak viszont meggyűlne a baja a feladattal.

Lehet, hogy nincs benned elég empátia, odafigyelés vagy bizalom – de ezek mind ahhoz vezetnek, hogy rossz főnök légy.

Mutatjuk a 3 csillagjegyet, akikből a legrosszabb vezetők kerülnek ki.

Ez persze nem determinálja, hogy alkalmatlan vezető lennél, tehetsz ellene odafigyeléssel!

A csillagjegyed elárulta: alkalmatlan vezető lennél

Szinte előre is elnézést kér az univerzum: a csillagjegyed szerint ugyanis te nem lennél a topon, ha előléptetnének. Oké, lehet, hogy maga a munka is nagyon stresszes, de te még bőven rátennél egy lapáttal, ha hirtelen vezető pozícióba kerülnél. Olyannyira nem illik hozzád ez a helyzet, hogy már az állásinterjún is érezné a munkavállaló, hogy itt aztán nem lesz könnyű dolga. Persze, ez nem teljesen a te hibád – viszont a másik oldalról megközelítve: nem okolhatod CSAK az univerzumot, hiszen egy HR-meetingen nem érvelhetsz azzal, hogy „bocsi, a csillagjegyem miatt voltam rossz főnök”.

Lehet, hogy simán nem vagy túl empatikus, vagy nem tudod a másik helyzetébe képzelni magad, de attól még sajnos az a helyzet, hogy valószínűleg igen toxikus környezetet teremtenél főnökként.

1. Ikrek (05.21– 06.20.)

Szellemes és kommunikatív vagy, ám főnökként kiszámíthatatlan és felszínes lehetsz. Ha a munkavállalók valamilyen problémával kapcsolatban kérnek tőled tanácsot, ezt nem tudnád megfelelő módon megugrani. Az empátia ugyanis egyáltalán nem az erősséged. Ha baj van, akkor inkább elvicceled a helyzetet, mint hogy energiát fektess a problémamegoldásba.

2. Oroszlán (07.23–08.22.)

Hiába vagy jó dolgozó, attól még egyszerűen képtelen vagy összefogni egy csapatot. Egyrészt azért mert hiányzik belőled az a rendszerető és felülről objektívan vizsgáló attitűd, másrészt mert nem vagy igazi csapatjátékos. Mindent magadnak akarsz megoldani, mert félsz attól, hogy a többiek „nem úgy csinálják meg a dolgokat”, ahogy te. Ez pedig felettesként, valljuk be, nem túl ideális hozzáállás.