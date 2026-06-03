3 csillagjegy, aki rossz főnök lenne - Reméljük, nem kerülnek vezető pozícióba

A horoszkópod sok mindent tud befolyásolni. Hogy milyen beállítottságú vagy, mik a fő jellegzetességeid, és milyen keretek között vezeted az életed. Így természetesen abba is bele tud szólni, hogy hogyan viselkednél vezető pozícióban. És sajnos ennél a 3 csillagjegynél, ez a lista aljára került. Mutatjuk, kik azok, akik rossz főnökök lennének.
Rossz főnökök az asztrológia szerint
- Vannak, akik született vezetők, másoknak viszont meggyűlne a baja a feladattal.
- Lehet, hogy nincs benned elég empátia, odafigyelés vagy bizalom – de ezek mind ahhoz vezetnek, hogy rossz főnök légy.
- Mutatjuk a 3 csillagjegyet, akikből a legrosszabb vezetők kerülnek ki.
- Ez persze nem determinálja, hogy alkalmatlan vezető lennél, tehetsz ellene odafigyeléssel!
A csillagjegyed elárulta: alkalmatlan vezető lennél
Szinte előre is elnézést kér az univerzum: a csillagjegyed szerint ugyanis te nem lennél a topon, ha előléptetnének. Oké, lehet, hogy maga a munka is nagyon stresszes, de te még bőven rátennél egy lapáttal, ha hirtelen vezető pozícióba kerülnél. Olyannyira nem illik hozzád ez a helyzet, hogy már az állásinterjún is érezné a munkavállaló, hogy itt aztán nem lesz könnyű dolga. Persze, ez nem teljesen a te hibád – viszont a másik oldalról megközelítve: nem okolhatod CSAK az univerzumot, hiszen egy HR-meetingen nem érvelhetsz azzal, hogy „bocsi, a csillagjegyem miatt voltam rossz főnök”.
Lehet, hogy simán nem vagy túl empatikus, vagy nem tudod a másik helyzetébe képzelni magad, de attól még sajnos az a helyzet, hogy valószínűleg igen toxikus környezetet teremtenél főnökként.
1. Ikrek (05.21– 06.20.)
Szellemes és kommunikatív vagy, ám főnökként kiszámíthatatlan és felszínes lehetsz. Ha a munkavállalók valamilyen problémával kapcsolatban kérnek tőled tanácsot, ezt nem tudnád megfelelő módon megugrani. Az empátia ugyanis egyáltalán nem az erősséged. Ha baj van, akkor inkább elvicceled a helyzetet, mint hogy energiát fektess a problémamegoldásba.
2. Oroszlán (07.23–08.22.)
Hiába vagy jó dolgozó, attól még egyszerűen képtelen vagy összefogni egy csapatot. Egyrészt azért mert hiányzik belőled az a rendszerető és felülről objektívan vizsgáló attitűd, másrészt mert nem vagy igazi csapatjátékos. Mindent magadnak akarsz megoldani, mert félsz attól, hogy a többiek „nem úgy csinálják meg a dolgokat”, ahogy te. Ez pedig felettesként, valljuk be, nem túl ideális hozzáállás.
3. Skorpió (10.12–11.21.)
Kontrolláló, bizalmatlan és sajnos enyhén bosszúálló is vagy. Ha úgy érzed, hogy valaki becsapott, ezt nem tudod elfelejteni. Főnökként folyamatosan ellenőriznéd, hogy minden úgy megy-e, ahogy te akarod – ez viszont csak bizalmatlanságot és szorongást keltene a dolgozókban.
Mit mond az univerzum?
Vannak született vezetők, és vannak, akiknek jobb, ha nem irányítanak másokat. Ha viszont mégis vezető pozícióba kerültél, akkor természetesen nem kell azt mondanod, hogy „oh, inkább nem, köszönöm – ugyanis az univerzum azt mondta, hogy nem szabadna másokat irányítanom”. Inkább arról van szó, hogy sokkal önreflexívebbnek kell lenned ezekben a helyzetekben, hiszen míg a szociálisan érzékenyebbeknek ösztönösen jönnek a jó döntések, melyekkel megkönnyítik és támogatják a munkavállaló dolgát és fejlődését, addig neked ezt extra figyelemmel kell megoldanod. De nincs lehetetlen!
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