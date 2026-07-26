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Ne dobd ki a régi kerti bútort! Filléres trükkel ismét fehérré varázsolhatod

nosztalgia kerti bútor tisztítás
Klusovszki Kíra
2026.07.26.
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A makacs, lemoshatatlan foltok miatt sokan azonnal megszabadulnak a kültéri asztaloktól és székektől, pedig egy filléres keverékkel könnyen eltávolíthatóak ezek a szennyeződések. Elég két konyhai összetevő, és a régi, elszíneződött fehér kerti bútor újra makulátlan állapotú lesz.

Mindannyiunk otthonában ott lapulnak még a régi, hagyományos fehér színű műanyag kerti bútorok, amik felett már jócskán eljárt az idő. A felületén ugyanis a napfény és az időjárás hatásai miatt megjelenő sárgás elszíneződések és makacs, lemoshatatlannak tűnő foltok is hamar megjelenhetnek, így az esztétika érdekében már nem is feltétlenül használjuk őket. Ahhoz, hogy ne kelljen kidobni ezeket a praktikus darabokat, mutatunk egy jól bevált, házi praktikát, amivel pofonegyszerűen fehérré varázsolhatók. 

Még a magasnyomású vízsugár sem távolítja el a makacs foltokat a kerti bútor felületéről.
Ezeket a fehér műanyag kerti bútorokat kifejezetten nehéz makulátlanul tisztán tartani, hiszen a makacs foltokkal szemben sokszor még a magasnyomású mosó ereje is kevésnek bizonyul.
Forrás: Shutterstock
  • A hagyományos, fehér, kerti műanyag bútorok praktikusságuk miatt szinte minden háztartásban megtalálhatóak. 
  • Világos színük miatt azonban könnyen koszolódnak, és a természeti hatások miatt idő előtt elszineződhetnek. 
  • Egy filléres házi praktikával azonban örökre búcsút inthetünk a beivódott szennyeződéseknek! 

A környezeti hatások miatt gyorsan elszíneződhetnek a kerti bútorok

A nyári hőség elől a hűvösebb estéken gyakran a kertbe menekülünk, hogy végre kellemesebb hőmérsékletben tölthessük a szabadidőnket.

Ilyenkor szinte biztosan előkerülnek azok a jellegzetes, fehér műanyag székek, amelyek generációk óta szinte minden magyar háztartásban megtalálhatóak.

Ezek a darabok ugyanis sokkal könnyebb szerkezetűek és praktikusabbak, mint a trendi, fonott kerti bútorok, hiszen másodpercek alatt egymásba rakhatóak, így roppant kevés helyet foglalnak. Mindemellett rettentő nosztalgikusak is, mivel számtalan nyári emlék, családi szalonnasütés és baráti beszélgetés kötődik hozzájuk. Egy idő után azonban már nem szívesen vesszük elő őket, hiszen a világos felületen azonnal meglátszik minden szennyeződés, a mélyebb foltokat pedig kifejezetten nehéz kisúrolni belőlük. 

Mivel senki sem ülteti le szívesen a vendégeit egy csúnyán elszíneződött, koszosnak ható bútorra, sokan inkább a kukába dobják őket, pedig egy egyszerű trükkel könnyedén megmenthetők lennének.

Ezzel a trükkel újra hófehérré varázsolható

Létezik egy egyszerű, házi tisztítószer-keverék, amivel végleg megszabadulhatunk a fehér kerti székek makacs szennyeződéseitől és a mélyre beivódott szürke foltoktól. Ez a megoldás nemcsak környezetbarát, hanem fillérekből elkészíthető, ráadásul az ehhez szükséges alapanyagok szinte minden háztartásban megtalálhatóak.

Ehhez a csodakeverékhez csupán ecetre és szódabikarbónára van szükség: egy tálban 1:1 arányban keverjük össze őket, amíg sűrű masszát nem kapunk.

Ha a keveréket túlságosan egybeállna, egy kevés vízzel hígíthatjuk, hogy könnyebben lehessen dolgozni vele. Ráadásul a használatához sincs szükség szakértelemre; a kapott pasztát egy puha rongy segítségével vigyük fel a beszürkült felületre úgy, hogy mindenhova jusson belőle. Ezután enyhe, körkörös mozdulatokkal dörzsöljük át a széket, amíg a foltok el nem tűnnek. Végül alaposan öblítsük le tiszta vízzel, hogy a tisztítószer maradványait teljesen eltávolítsuk a külső felületéről. 

A legjobb és leggyorsabb hatást akkor érhetjük el, ha a tisztítást naplemente után vagy hűvösebb időben végezzük, mivel így a szer nem szárad meg túl hamar a bútoron, és maximálisan kifejtheti a hatását.

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