Kineveti és kínosnak tartja a boomerek nyaralási szokásait a Z generáció − Lássuk, melyik korosztály hogyan képzeli el a szabadságot!

Az ember már-már azt hiszi, hogy a Z generáció szándékosan köt bele mindenbe, amit a boomerek, és úgy egyáltalán a nála idősebbek értéknek tartanak. Most a nyaralási szokásaikkal van problémájuk, pedig csak arról van szó, hogy ahány korosztály, annyi (meg)szokás.

A Z generáció számára a nyaralás életforma.

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A Z generáció számára a nyaralás életforma

A legfiatalabb felnőttek nem feltétlenül várnak egyetlen nagy nyári utazásra. Inkább több rövidebb kiruccanást terveznek az év során, és a nyaralást az életük természetes részének tekintik. Számukra az élményszerzés fontosabb, mint a tárgyi javak, ezért szívesebben költenek utazásra, programokra vagy egy spontán hétvégi kiruccanásra.

A millenniálok az élményeket és az egyensúlyt keresik

A millenniálok számára a szabadság elsősorban a feltöltődésről és a munka-magánélet egyensúlyáról szól. Nem ritka, hogy az év során több rövidebb utazást is beiktatnak, és gyakran közösségi oldalakon keresnek inspirációt a következő úti célhoz. Szívesen választanak különleges szálláshelyeket, wellnessprogramokat vagy olyan desztinációkat, amelyek valamilyen egyedi élményt kínálnak. Sokuk egy üzleti utat is meghosszabbít néhány nap pihenéssel.

Az X generáció inkább egyszer utazik, de nagyobbat

Az X generáció tagjai általában évente egy hosszabb családi nyaralást terveznek. Számukra fontos a biztonság, a kényelem és az alapos szervezés, ezért sok időt töltenek szállások és értékelések böngészésével. A fiatalabb generációkkal ellentétben a nyaralást valódi kikapcsolódásnak tekintik, amikor szeretnének teljesen elszakadni a munkától és a mindennapi feladatoktól.

A boomerek a hagyományokra és a családra szavaznak

A baby boomerek számára a nyaralás a jól megérdemelt pihenést jelenti. Sokan a tengerparti üdüléseket, a hajóutakat vagy az all inclusive szállodákat részesítik előnyben, ahol nem kell a szervezéssel foglalkozni. Utazásaikat gyakran utazási irodák segítségével tervezik meg, és számukra kiemelten fontos a családdal, gyerekekkel vagy unokákkal együtt töltött minőségi idő. A szabadságot ritkábban veszik ki, viszont hosszabb időre utaznak el.