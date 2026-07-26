Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 26., vasárnap Anikó, Anna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
utazás

Kineveti és kínosnak tartja a boomerek nyaralási szokásait a Z generáció − Lássuk, melyik korosztály hogyan képzeli el a szabadságot!

utazás nyaralás z generáció
Simon Péter
2026.07.26.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A nyaralás mindenkinek mást jelent – és úgy tűnik, ebben az életkor is komoly szerepet játszik. Egy friss összeállítás szerint a Z generáció, a millenniálok, az X generáció és a boomerek egészen eltérően gondolkodnak arról, mire való a szabadság, hogyan érdemes utazni, és mire költsék a pénzüket.

Az ember már-már azt hiszi, hogy a Z generáció szándékosan köt bele mindenbe, amit a boomerek, és úgy egyáltalán a nála idősebbek értéknek tartanak. Most a nyaralási szokásaikkal van problémájuk, pedig csak arról van szó, hogy ahány korosztály, annyi (meg)szokás. 

Z generáció nyaralni megy
A Z generáció számára a nyaralás életforma.
Forrás: 123rf

A Z generáció számára a nyaralás életforma

A legfiatalabb felnőttek nem feltétlenül várnak egyetlen nagy nyári utazásra. Inkább több rövidebb kiruccanást terveznek az év során, és a nyaralást az életük természetes részének tekintik. Számukra az élményszerzés fontosabb, mint a tárgyi javak, ezért szívesebben költenek utazásra, programokra vagy egy spontán hétvégi kiruccanásra.

A millenniálok az élményeket és az egyensúlyt keresik

A millenniálok számára a szabadság elsősorban a feltöltődésről és a munka-magánélet egyensúlyáról szól. Nem ritka, hogy az év során több rövidebb utazást is beiktatnak, és gyakran közösségi oldalakon keresnek inspirációt a következő úti célhoz. Szívesen választanak különleges szálláshelyeket, wellnessprogramokat vagy olyan desztinációkat, amelyek valamilyen egyedi élményt kínálnak. Sokuk egy üzleti utat is meghosszabbít néhány nap pihenéssel.

Az X generáció inkább egyszer utazik, de nagyobbat

Az X generáció tagjai általában évente egy hosszabb családi nyaralást terveznek. Számukra fontos a biztonság, a kényelem és az alapos szervezés, ezért sok időt töltenek szállások és értékelések böngészésével. A fiatalabb generációkkal ellentétben a nyaralást valódi kikapcsolódásnak tekintik, amikor szeretnének teljesen elszakadni a munkától és a mindennapi feladatoktól.

A boomerek a hagyományokra és a családra szavaznak

A baby boomerek számára a nyaralás a jól megérdemelt pihenést jelenti. Sokan a tengerparti üdüléseket, a hajóutakat vagy az all inclusive szállodákat részesítik előnyben, ahol nem kell a szervezéssel foglalkozni. Utazásaikat gyakran utazási irodák segítségével tervezik meg, és számukra kiemelten fontos a családdal, gyerekekkel vagy unokákkal együtt töltött minőségi idő. A szabadságot ritkábban veszik ki, viszont hosszabb időre utaznak el.

Nincs jó vagy rossz nyaralás

A szakértők szerint a generációk közötti különbségek elsősorban abból fakadnak, hogy más élethelyzetben vannak és eltérő értékeket tartanak fontosnak. Míg a fiatalabbak számára az élmények és a spontaneitás kerül előtérbe, az idősebb korosztály inkább a nyugalmat, a kiszámíthatóságot és a közösen eltöltött időt értékeli.

Egy biztos: nincs univerzális recept a tökéletes nyaralásra – minden generáció másképp kapcsolódik ki, de épp ettől lesz igazán sokszínű a világ és az utazások is.

Az alábbi cikkeinket is ajánljuk: 

Ben Affleck teljesen összetört: meghalt az anyukája

A család jelentette be a szomorú hírt. Ben Affleck édesanyja, Chris Anne Affleck 83 évesen halt meg.

A Z generáció szerint ezek most a legcikibb ruhadarabok: 7 trend, amiért röhögnek a boomereken

A divat folyamatosan változik. Ami néhány éve még kifejezetten trendinek számított, arra ma a Z generáció sokszor már csak annyit mond: „Ez nagyon boomer.”

Négyszavas ultimátumot adott Károly király Harrynek és Meghannak: ha nem tartják be, többé nincs helyük a királyi családban

A múlt héten találkozott Károly király rég nem látott fiával és családjával. Bár az uralkodó boldog volt, hogy az unokáival lehetett, a jó kapcsolat a jövőben nem feltétel nélküli. Harry és Meghan rövid, de annál komolyabb ultimátumot kapott, amit vagy elfogadnak, vagy soha többé nincs helyük a brit királyi családban.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu