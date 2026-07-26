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Órákon belül itt az ítéletidő: vihar és jégeső miatt adtak ki riasztást hazánkban

123.rf.com -
időjárás Riasztás vihar jégeső
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11 vármegyére érvényes az elsőfokú figyelmeztetés. A csapadékzóna több hullámban vonul át az országon: vihar, jégeső várható.

Vasárnap a délutáni óráktól előbb a Dunántúlon várhatóak viharok, majd az ország középső és keleti részein is kialakulhatnak zivatarok. A meteorológiai szolgálat citromsárga figyelmeztetést adott ki több vármegyére is.

Vihar és jégeső miatt adtak ki riasztást hazánkban.
 Vihar és jégeső miatt adtak ki riasztást hazánkban.
Forrás: 123.rf.com

Viharos idő várható vasárnap késő délután 

Ma késő délután, este elsősorban a Dunántúl északi felében, majd késő este, éjszaka inkább a Duna vonalától keletre fordulhatnak elő helyenként zivatarok viharos (60-80 km/h) széllökések, kisebb szemű jég (< 1-2 cm) és intenzív csapadék (10-20 mm) kíséretében − olvasható a HungaroMet előrejelzésében. A viharos idő hétfőn délelőtt is folytatódhat, szélre délután is számítani lehet. 

Jön a hőkupola

A jövő hét második felében ismét hőkupola alakul ki Délnyugat-, majd Közép-Európa fölött és forróságé lesz a főszerep, de hogy mikor tetőzik a hőség, még nehéz megmondani. A kialakuló hőkupola komoly forróságot hozhat, vannak olyan modellek, amelyek augusztus 5-re 46 Celsius-fokot jeleznek Magyarországra − ezt az értéket azonban a szakértők irreálisan magasnak tartják.  A jelenlegi számítások szerint szombaton már nem egy helyen 39-40 fokot mérhetünk − írja a Köpönyeg

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