Órákon belül itt az ítéletidő: vihar és jégeső miatt adtak ki riasztást hazánkban

Vasárnap a délutáni óráktól előbb a Dunántúlon várhatóak viharok, majd az ország középső és keleti részein is kialakulhatnak zivatarok. A meteorológiai szolgálat citromsárga figyelmeztetést adott ki több vármegyére is.

Vihar és jégeső miatt adtak ki riasztást hazánkban.

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Viharos idő várható vasárnap késő délután

Ma késő délután, este elsősorban a Dunántúl északi felében, majd késő este, éjszaka inkább a Duna vonalától keletre fordulhatnak elő helyenként zivatarok viharos (60-80 km/h) széllökések, kisebb szemű jég (< 1-2 cm) és intenzív csapadék (10-20 mm) kíséretében − olvasható a HungaroMet előrejelzésében. A viharos idő hétfőn délelőtt is folytatódhat, szélre délután is számítani lehet.

Jön a hőkupola

A jövő hét második felében ismét hőkupola alakul ki Délnyugat-, majd Közép-Európa fölött és forróságé lesz a főszerep, de hogy mikor tetőzik a hőség, még nehéz megmondani. A kialakuló hőkupola komoly forróságot hozhat, vannak olyan modellek, amelyek augusztus 5-re 46 Celsius-fokot jeleznek Magyarországra − ezt az értéket azonban a szakértők irreálisan magasnak tartják. A jelenlegi számítások szerint szombaton már nem egy helyen 39-40 fokot mérhetünk − írja a Köpönyeg.

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