Tényleg Teri Hatcher a Született feleségek legnagyobb hárpiája? Ezért utálták a kollégái

A Született feleségek a világ egyik legnépszerűbb tévésorozata, amelyet világszerte körülbelül 120 millióan néztek. Több Primetime Emmy-, Golden Globe- és Screen Actors Guild Award-díjat is nyert. Magyarországon 2005-ben kezdték el vetíteni, és itthon is hatalmas népszerűségnek örvendett. A négy főszereplő, Bree, Lynette, Susan és Gabrielle pedig belopták magukat az emberek szívébe, de a színfalak mögött már nem volt olyan vidám a hangulat. Valóban a Susan karakterét játszó Teri Hatcher okozta a legtöbb feszültséget? Annyi biztos, hogy a másik három nő kiközösítette őt.
- A Született feleségek kulisszái mögött korántsem volt olyan kellemes a hangulat, mint amilyennek az a képernyőn tűnt.
- Több egykori stábtag és szereplő is utalt arra, hogy komoly feszültségek alakultak ki a főszereplők között.
- A konfliktusok középpontjába gyakran Teri Hatcher neve került, bár a történet ennél összetettebb.
- Az alkotók különös megoldásokkal próbálták kezelni a forgatásokon kialakuló ellentéteket.
Teri Hatcher volt a Született feleségek gonosza?
A Született feleségek Teri Hatcher egyik legnagyobb sorozata, bár ő nem volt ismeretlen a nézők számára. Teri Hatcher fiatalon szerepelt a Lois és Clark: Superman legújabb kalandjai című sorozatban, de a MacGyverben és a Seinfeldben is. Világszerte azonban a Született felesége tette ismertté, hiszen ez volt a világ egyik legnépszerűbb sorozata, amely 8 évadon és összesen 180 epizódon keresztül követte nyomon a Lila Akác köz lakóinak fordulatos életét, főleg Bree (Marcia Cross), Lynette (Felicity Huffman), Susan (Teri Hatcher) és Gabrielle (Eva Longoria) sorsát.
A nézők szívébe pedig belopták magukat a főszereplők, de később kiderült, hogy nem volt olyan felhőtlen a viszony a négy főszereplő között, és ezért a pletykák a Susant megformáló Teri Hatchert tették felelőssé.
Az alkotó, Marc Cherry utalt egy „nagy sztárra”, akinek „probléma volt a viselkedésével” a forgatáson, és megjegyezte, hogy a stáb tagjai képtelenek voltak kijönni vele. Egy mindent eláruló könyvben a sorozat egykori forgatókönyvírója, Patty Lin azt állította, hogy a stáb és a forgatókönyvírók általában kerülték a szemkontaktust Hatcherrel.
A sorozat alkotója szerint Nicollette Sheridan – aki Edie Britt karakterét játszotta – nagyon nem jött ki Teri Hatcherrel, „a világ legkegyetlenebb nőjének” tartotta őt a forgatásokon tanúsított viselkedése miatt.
Eva Longoria és más szereplők pedig többször utaltak arra, hogy a sorozatban egy munkatársuk zaklatta őket, és míg Teri Hatcher sorozatosan tagadta, hogy ő lenne a „Született feleségek hárpiája", egy másik incidens igazolja, nem jött ki a munkatársaival. A feszültségek akkor tetőztek, amikor Hatcher neve hiányzott a stáb búcsúajándékáról, amelyet a többi főszereplő (Eva Longoria, Marcia Cross, Felicity Huffman és Vanessa Williams) aláírt. A sorozat záróbulijain sem volt ott.
Teri Hatcher állítólag egy dívaként viselkedett, valamint távolságtartó is volt.
Míg Eva Longoria, Marcia Cross és Felicity Huffman szoros barátságot kötöttek, együtt ebédeltek és a kamerákon kívül is együtt lógtak, addig Teri Hatcher a lakókocsijában maradt.
2005-ben egy Vanity Fair fotózáson is botrány tört ki. A sorozat készítői arra kérték a magazint, ne engedjék, hogy Teri Hatcher válasszon először ruhát, és ne is ő kerüljön a középpontba, amikor azonban mégis így lett, Marcia Cross állítólag sírva rohant el a helyszínről.
Akik védelmükbe vették Teri Hatchert, azok rámutattak, hogy csúnya, a nyilvánosság előtt zajló váláson ment keresztül, valamint 2005-ben nyilvánosságra hozta azt is, hogy gyerekként a nagybátyja szexuálisan bántalmazta. Viselekedését az ezekből a traumákból fakadó szorongással, depresszióval magyarázták. Ráadásul nem mindenkivel volt rossz viszonyban Teri Hatcher, férfi kollégája James Denton, aki a sorozatban Mike Delfinót alakította az nyilatkozta, vele profin viselkedett a színésznő, később még egy filmben is játszottak együtt.
Így kezelték a Született feleségek forgatásain a feszültségeket
Amikor a sorozat alkotója számára egyértelművé vált, hogy nem tudja kibékíteni a színésznőket, különböző intézkedéseket tett azért, hogy minél zökkenőmentesebb legyen a közös munka. Teri Hatcher külön lakókocsit és asszisztenseket kapott, így a szünetekben nem kellett egymással érintkezniük, egy idő után pedig már a forgatókönyvet is úgy alakították, hogy kevés közös jelenetük legyen. Marc Cherry később bevallotta, hogy sokszor nem tudta kezelni a „terrorizálást", bár nem nevezte meg Teri Hatchert, egyértelmű volt, hogy kiről beszélt.
Kattints a képre a Született feleségek szereplőinek akkor és most fotóiért!
A Született feleségek szereplőinek utóélete
Egyértelműen Eva Longoria futotta be a sorozat után a legnagyobb karriert. Játszott az Agyő, nagy ő! című vígjátékban, A testőrben, a Csak a testeden át! című filmben, az Átejtvében, valamint a Gyilkos a házban 4. évadában. Sikeres rendező és producer, emellett saját ruha- és gasztromárkákat futtat. A sorozat után a legnagyobb magánéleti drámája a válása volt Tony Parker kosárlabdázótól, miután kideürült, hogy a férfi megcsalta őt.
Marcia Cross a Született feleségek előtt a Melrose Place című sorozatban szerepelt, jelenleg az Exit Right című független drámán dolgozik Susan Sarandon oldalán. 2017-ben végbélrákot diagnosztizáltak nála, a betegségéről és a kezelésről is nyíltan beszélt.
Teri Hatcher nem sok filmben szerepelt a Született feleségek óta, legutóbbi komoly munkája a The Killer Inside: The Ruth Finley Story című krimi, de játszott pár karácsonyi tévéfilmben is.
Felicity Huffman nevéhez fűződik az egyik legnagyobb sorozat utáni botrány. 15 000 dollár kenőpénzt fizetett, hogy titokban megváltoztassák lánya egyetemi teszteredményeit. A 2019-ben kirobbant csalásért elítélték Felicity Huffmant, és börtönbüntetést is kapott, valamint közmunkára ítélték és pénzbírságot is fizetnie kellett. Az ügy visszavetette a karrierjét, de már szeretne újra visszatérni Hollywoodba.
Hány évados a Született feleségek?
A Született feleségeknek 8 évada van, évadonként körülbelül 23 epizóddal. A legrövidebb évad a 4., amely csak 17 részből áll.
Hol játszódik a Született feleségek?
A sorozat egy kitalált amerikai kisvárosban, Széplakon játszódik, eredeti nevén Fairview. Azon belül is a Lila Akác közben (Wisteria Lane). A valóságban a Los Angelesben található Universal Studios díszletutcájában vették fel.
A Született feleségek szereposztása
- Marcia Cross – Bree Van de Kamp
- Felicity Huffman – Lynette Scavo
- Teri Hatcher – Susan Mayer
- Eva Longoria – Gabrielle Solis
- Ricardo Antonio Chavira – Carlos Solis
- James Denton – Mike Delfino
- Brenda Strong – Mary Alice Young
- Nicollette Sheridan – Edie Williams
- Doug Savant – Tom Scavo
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: