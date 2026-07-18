Tényleg Teri Hatcher a Született feleségek legnagyobb hárpiája? Ezért utálták a kollégái

A Született feleségek a világ egyik legnépszerűbb tévésorozata, amelyet világszerte körülbelül 120 millióan néztek. Több Primetime Emmy-, Golden Globe- és Screen Actors Guild Award-díjat is nyert. Magyarországon 2005-ben kezdték el vetíteni, és itthon is hatalmas népszerűségnek örvendett. A négy főszereplő, Bree, Lynette, Susan és Gabrielle pedig belopták magukat az emberek szívébe, de a színfalak mögött már nem volt olyan vidám a hangulat. Valóban a Susan karakterét játszó Teri Hatcher okozta a legtöbb feszültséget? Annyi biztos, hogy a másik három nő kiközösítette őt.

A Született feleségek 2009-es promófotója a 6. évadhoz: Marcia Cross, Eva Longoria, Teri Hatcher, Dana Delaney, Felicity Huffman.

Forrás: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

A Született feleségek kulisszái mögött korántsem volt olyan kellemes a hangulat, mint amilyennek az a képernyőn tűnt.

Több egykori stábtag és szereplő is utalt arra, hogy komoly feszültségek alakultak ki a főszereplők között.

A konfliktusok középpontjába gyakran Teri Hatcher neve került, bár a történet ennél összetettebb.

Az alkotók különös megoldásokkal próbálták kezelni a forgatásokon kialakuló ellentéteket.

Teri Hatcher volt a Született feleségek gonosza?

A Született feleségek Teri Hatcher egyik legnagyobb sorozata, bár ő nem volt ismeretlen a nézők számára. Teri Hatcher fiatalon szerepelt a Lois és Clark: Superman legújabb kalandjai című sorozatban, de a MacGyverben és a Seinfeldben is. Világszerte azonban a Született felesége tette ismertté, hiszen ez volt a világ egyik legnépszerűbb sorozata, amely 8 évadon és összesen 180 epizódon keresztül követte nyomon a Lila Akác köz lakóinak fordulatos életét, főleg Bree (Marcia Cross), Lynette (Felicity Huffman), Susan (Teri Hatcher) és Gabrielle (Eva Longoria) sorsát.

A nézők szívébe pedig belopták magukat a főszereplők, de később kiderült, hogy nem volt olyan felhőtlen a viszony a négy főszereplő között, és ezért a pletykák a Susant megformáló Teri Hatchert tették felelőssé.

Az alkotó, Marc Cherry utalt egy „nagy sztárra”, akinek „probléma volt a viselkedésével” a forgatáson, és megjegyezte, hogy a stáb tagjai képtelenek voltak kijönni vele. Egy mindent eláruló könyvben a sorozat egykori forgatókönyvírója, Patty Lin azt állította, hogy a stáb és a forgatókönyvírók általában kerülték a szemkontaktust Hatcherrel.

A sorozat alkotója szerint Nicollette Sheridan – aki Edie Britt karakterét játszotta – nagyon nem jött ki Teri Hatcherrel, „a világ legkegyetlenebb nőjének” tartotta őt a forgatásokon tanúsított viselkedése miatt.

Eva Longoria és más szereplők pedig többször utaltak arra, hogy a sorozatban egy munkatársuk zaklatta őket, és míg Teri Hatcher sorozatosan tagadta, hogy ő lenne a „Született feleségek hárpiája", egy másik incidens igazolja, nem jött ki a munkatársaival. A feszültségek akkor tetőztek, amikor Hatcher neve hiányzott a stáb búcsúajándékáról, amelyet a többi főszereplő (Eva Longoria, Marcia Cross, Felicity Huffman és Vanessa Williams) aláírt. A sorozat záróbulijain sem volt ott.

Teri Hatcher állítólag egy dívaként viselkedett, valamint távolságtartó is volt.

Míg Eva Longoria, Marcia Cross és Felicity Huffman szoros barátságot kötöttek, együtt ebédeltek és a kamerákon kívül is együtt lógtak, addig Teri Hatcher a lakókocsijában maradt.