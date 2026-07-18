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Ez a szín távol tartja a darazsakat: viseld nyáron, ha szeretnéd elkerülni a csípéseket

123rf -
darázstámadás darázscsípés szín
Váradi Melinda
2026.07.18.
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A darazsak nyáron könnyen megkeseríthetik a szabadtéri programokat, de egy egyszerű ruhaválasztási trükk segíthet távol tartani őket. Van egy szín, amellyel elkerülheted őket.

Alighogy beköszönt a nyár, a darazsak is egyre nagyobb számban jelennek meg a teraszokon, parkokban és kerti sütögetéseken. Bár teljesen elkerülni őket nem lehet, néhány apró trükkel csökkentheted annak esélyét, hogy egy darázs a közeledbe repüljön. Az sem mindegy, milyen színű ruhát veszel fel.

Van egy szín, amit a legtöbb darázs elkerül.
Van egy szín, amit a legtöbb darázs elkerül.
Forrás: 123rf
  • Egy apró öltözködési trükk segíthet távol tartani a darazsakat. 
  • Nem véletlen, hogy bizonyos színeket messziről elkerülnek a rovarok. 
  • Ebben az árnyalatban nyugodtabban élvezheted a nyarat.

Ez a szín tökéletes a darazsak távol tartására

A rovarok látása jelentősen eltér az emberekétől. A szakemberek szerint a darazsak a piros színt alig vagy egyáltalán nem érzékelik, ezért ez az árnyalat kevésbé kelti fel az érdeklődésüket. Ezzel szemben a sárga, a kék és a fehér színek jobban vonzhatják őket, mivel ezek sok virág színére emlékeztetnek. A sötétebb árnyalatok – például a barna vagy a fekete – szintén kevésbé csábítóak számukra.

Bár egy piros felső önmagában nem garantálja, hogy egyetlen darázs sem repül a közeledbe, csökkentheti annak esélyét, hogy a rovarok felfigyeljenek rád. Emellett érdemes kerülni az édes illatú parfümöket, letakarni a cukros italokat, és nem hagyni hosszabb ideig nyitva az ételeket a szabadban, mert ezek sokkal erősebben odavonzzák a darazsakat.

Ha tehát a következő kerti partira vagy piknikre készülsz, a piros ruhadarab nemcsak divatos választás lehet, hanem egy egyszerű trükk is, amely segíthet nyugodtabban élvezni a nyári programokat és elkerülni a csípéseket.

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