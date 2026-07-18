Rendőrségi akció East Hamptonban: autóval rontott be Beyoncé és Jay-Z birtokára egy férfi

Az East Hampton-i incidens miatti nyomozás jelenleg is tart, a rendőrség eddigi megállapításai szerint a 63 éves férfi zavart állapotban lehetett, és sem a helyszínen, sem később nem tett olyan kijelentést, amely arra utalna, hogy Beyoncé és Jay-Z lett volna a célpont.

Autóval rontott be Beyoncé és Jay-Z birtokára egy férfi.

Forrás: Northfoto

Jelentős kárt okozott Beyoncé és Jay-Z kastélyának kapujában a férfi

A rendőrségi jelentés szerint a 63 éves bronxi férfi nagy sebességgel hajtott fel Beyoncé és Jay-Z kocsifelhajtóján, majd nem állt meg a zárt kapunál, így jelentős kárt okozott a bejáratban. A férfit a helyszínen letartóztatták, ezt követően a Stoney Brook Kórházba szállították. Járművét lefoglalták, a rendőrök kihallgatták bűncselekmény elkövetése és a garázdaság vádja miatt. Bár a nyomozás még folyamatban van, a hatóságok jelenlegi álláspontja szerint nem merült fel arra utaló bizonyíték, hogy a férfi szándékosan a hírességeket akarta volna célba venni.

A rendőrség szerint zavartnak tűnt

Jennifer Dunn nyomozó a Page Sixnek azt mondta, hogy a férfi büntetlen előéletű, a helyszínen és a letartóztatás után is zavartnak tűnt. Nem fenyegetőzött, és nem említette hírességeket, valószínű, nem is tudta, a világsztárok laknak a házban. A rendőr azt is elmondta, hogy a férfi korábban megállt egy másik háznál az út túloldalán, ahol beszélt a tulajdonossal, és név szerint keresett egy nőt. Miután közölték vele, hogy az illető nem lakik ott, továbbindult. A háztulajdonos később a rendőröknek úgy nyilatkozott, hogy a férfi zavarodottnak tűnt.

A lakótelepi gyerekből világhírű rapperré vált Jay-Z és Beyoncé képviselői egyelőre nem nyilatkoztak az ügyben. A milliárdos sztárpár 2017-ben vásárolta meg az East Hamptonban található, hét hálószobás és hét és fél fürdőszobás luxuskastélyt, amelyért 26 millió dollárt fizettek.

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