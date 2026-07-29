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Egy hibát követett el a napon, egy óra múlva az életéért küzdött: több műtét is vár rá

Shutterstock - Rohappy
napozás veszélyes napsütés sérülés
Váradi Melinda
2026.07.29.
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A nyári napsütés könnyen ártalmatlannak tűnhet, a tartós hőség azonban percek alatt életveszélyes helyzetet idézhet elő. Egy 82 éves nő a saját bőrén tapasztalta meg, milyen súlyos következményekkel járhat a napozás.

A nyári hőségben sokan keresik a strandokat és a medencéket, hogy egy kis napfürdőzéssel kapcsolódjanak ki. A szakemberek azonban évről évre figyelmeztetnek arra, hogy a hosszan tartó napozás, különösen a legmelegebb órákban, komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. Ezt bizonyítja annak a 82 éves amerikai nőnek az esete is, akinek egy ártatlannak induló strandolás kis híján az életébe került.

napozás
Életveszélyessé vált a napozás egy idős nő számára, miután elaludt.
Forrás: Shutterstock
  • A nyugdíjas nő több mint egy órán át mozdulatlanul ült a tűző napon. 
  • A hőség és a felforrósodott fémszék együtt csaknem végzetes sérüléseket okozott. 
  • A család most arra figyelmeztet, hogy egy egyszerűnek tűnő nyári program is tragédiába torkollhat.

Életveszélyes napozás

Betty-Lou Summer június elején egy Phoenix közelében található nyilvános strandon pihent, amikor úgy döntött, hogy leül egy medence melletti fémszékre napozni. A hőmérséklet ekkor meghaladta a 40 fokot. Az idős nő rövid időn belül elaludt a tűző napon. Körülbelül egy órával később vették észre a közelben tartózkodók, hogy nem reagál a megszólításokra. Azonnal árnyékba vitték, nedves törölközőkkel próbálták hűteni a testét, majd értesítették a mentőket.

Betty-Lou kritikus állapotban került kórházba. Az orvosok szerint nemcsak súlyos hőgutát kapott, hanem a tűző napon felforrósodott fémszék is rendkívül komoly égési sebeket okozott. Testének mintegy 30 százalékán harmadfokú égési sérülések alakultak ki. A hőterhelés miatt több szerve is károsodott, elsőként a veséi mondták fel a szolgálatot.

Az orvosok szerint a fém rendkívül gyorsan felmelegszik a napsütésben, és hosszabb érintkezés esetén súlyos sérüléseket okozhat, különösen akkor, ha az érintett mozdulatlan marad. A 82 éves nő még mindig kórházi kezelésre szorul, és várhatóan több műtéten is át kell esnie. Szerettei abban bíznak, hogy Betty-Lou története másokat is óvatosságra int majd, és felhívja a figyelmet a szélsőséges hőség veszélyeire.

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