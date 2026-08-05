Nem mindegy, melyik napon, milyen ruhát viselsz − Ezek a SZÍNEK hoznak szerencsét, pénzt és szerelmet a hét különböző napjain

Az asztrológia szerint nemcsak az számít, mit viselünk, hanem az is, milyen színű ruhát választunk az adott napon. A hagyomány úgy tartja, hogy a hét napjaihoz kapcsolódó bolygók energiájával összehangolt színek elősegíthetik a szerencsét, a sikert, a harmóniát vagy akár a jobb közérzetet is.
Tudatosan döntsd el, milyen színeket választasz!
Sokan minden reggel tanácstalanul állnak a ruhásszekrény előtt, pedig az asztrológia szerint a napi öltözék színének kiválasztása tudatos döntés is lehet. A hét minden napjához egy uralkodó bolygó és több kedvező, illetve kerülendő szín társul, amelyekhez különböző jelentéseket kapcsolnak.
A hét minden napjára más színt ajánl az asztrológia
- A hétfőt a Hold uralja, ezért erre a napra a fehér számít a legszerencsésebb színnek. Az asztrológiai szerint ez támogatja az érzelmi egyensúlyt és a mentális tisztaságot. A fehér mellett az ezüst, a krém- és pasztellszínek, valamint a világoskék és a lágy szürke is kedvező választás lehet. Hétfőn a piros, a fekete és a sötétkék viselését nem javasolják.
- A kedd a Mars napja, amely az energiát, a cselekvést és az elszántságot jelképezi. A hagyomány szerint ezen a napon a piros segítheti a motivációt és a bátorságot, emellett a narancssárga, a korall, a bordó, a rozsdabarna és a rózsaszín is kedvezőnek számít. Különösen a Kos jegy szülöttei számára pozitív hatásúak ezek az árnyalatok. Kedden a zöld viselését érdemes kerülni.
A szerdát a Merkúr uralja, amely az intelligenciát, a kommunikációt és a logikus gondolkodást képviseli. A zöld viselése az asztrológia szerint javíthatja a szellemi teljesítményt, elősegítheti a bőséget és segíthet leküzdeni az akadályokat. A világoskék, a türkiz és a fehér szintén kedvező választás lehet, míg a sárga, a piros és a rózsaszín kerülendő.
Csütörtökön a Jupiterhez kapcsolódó sárga számít a legkedvezőbb színnek. Az asztrológiai tanítások szerint a sárga a tudást, a jólétet, a szerencsét és a spiritualitást erősíti. A sáfrány, a narancssárga, a krém, az elefántcsontszín, a bézs, az arany és a meleg fehér szintén ajánlott árnyalatok. Ezen a napon a fekete, a sötétkék, a rózsaszín és a zöld viselését nem ajánlják.
Péntektől vasárnapig a szerelem, a fegyelem és az önbizalom kerül előtérbe
A pénteket a Vénusz uralja, ezért a rózsaszín, a fehér és a világoslila számítanak a legszerencsésebb színeknek. Ezek támogatják a romantikát, az önszeretetet, a harmonikus kapcsolatokat és a luxust. Emellett a világoskék, a krém, a pezsgőszín, az ezüst, a pasztellszínek és a halvány őszibarack is kedvező választás lehet. Pénteken a sárga és a narancssárga kerülendő.
A szombat a jelenleg épp retrográd Szaturnusz napja, ezért a fekete a legajánlottabb szín. A fekete a fegyelmet, a stabilitást és a védelmet jelképezi, valamint segíthet a késedelmek, blokkok és negatív energiák leküzdésében. A sötétkék, a tengerészkék, a sötétszürke, az indigó, a sötétbarna és a faszénszürke is kedvezőnek számít. Szombaton a piros, a narancssárga, a sárga és a rózsaszín viselését nem ajánlják.
A vasárnapot a Nap uralja, ezért a narancssárga számít a legszerencsésebb színnek. A hagyomány szerint energiát, önbizalmat, sikert és jó egészséget szimbolizál. A piros, a réz, az aranysárga, a rozsda, az élénk rózsaszín és a gesztenyebarna szintén kedvező választás lehet, a fekete, a sötétkék és a szürke kerülendő.
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