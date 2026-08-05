Nem mindegy, melyik napon, milyen ruhát viselsz − Ezek a SZÍNEK hoznak szerencsét, pénzt és szerelmet a hét különböző napjain

Az asztrológia szerint nemcsak az számít, mit viselünk, hanem az is, milyen színű ruhát választunk az adott napon. A hagyomány úgy tartja, hogy a hét napjaihoz kapcsolódó bolygók energiájával összehangolt színek elősegíthetik a szerencsét, a sikert, a harmóniát vagy akár a jobb közérzetet is.

A színek jobban hatnak a sorsodra, mint hinnéd.

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Tudatosan döntsd el, milyen színeket választasz!

Sokan minden reggel tanácstalanul állnak a ruhásszekrény előtt, pedig az asztrológia szerint a napi öltözék színének kiválasztása tudatos döntés is lehet. A hét minden napjához egy uralkodó bolygó és több kedvező, illetve kerülendő szín társul, amelyekhez különböző jelentéseket kapcsolnak.

A hét minden napjára más színt ajánl az asztrológia

A hétfőt a Hold uralja, ezért erre a napra a fehér számít a legszerencsésebb színnek. Az asztrológiai szerint ez támogatja az érzelmi egyensúlyt és a mentális tisztaságot. A fehér mellett az ezüst, a krém- és pasztellszínek, valamint a világoskék és a lágy szürke is kedvező választás lehet. Hétfőn a piros, a fekete és a sötétkék viselését nem javasolják.

a Hold uralja, ezért erre a napra a fehér számít a legszerencsésebb színnek. Az asztrológiai szerint ez támogatja az érzelmi egyensúlyt és a mentális tisztaságot. A fehér mellett az ezüst, a krém- és pasztellszínek, valamint a világoskék és a lágy szürke is kedvező választás lehet. Hétfőn a piros, a fekete és a sötétkék viselését nem javasolják. A kedd a Mars napja, amely az energiát, a cselekvést és az elszántságot jelképezi. A hagyomány szerint ezen a napon a piros segítheti a motivációt és a bátorságot, emellett a narancssárga, a korall, a bordó, a rozsdabarna és a rózsaszín is kedvezőnek számít. Különösen a Kos jegy szülöttei számára pozitív hatásúak ezek az árnyalatok. Kedden a zöld viselését érdemes kerülni.

Kedden a piros bátrabbá tesz.

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A szerdát a Merkúr uralja, amely az intelligenciát, a kommunikációt és a logikus gondolkodást képviseli. A zöld viselése az asztrológia szerint javíthatja a szellemi teljesítményt, elősegítheti a bőséget és segíthet leküzdeni az akadályokat. A világoskék, a türkiz és a fehér szintén kedvező választás lehet, míg a sárga, a piros és a rózsaszín kerülendő.

Csütörtökön a Jupiterhez kapcsolódó sárga számít a legkedvezőbb színnek. Az asztrológiai tanítások szerint a sárga a tudást, a jólétet, a szerencsét és a spiritualitást erősíti. A sáfrány, a narancssárga, a krém, az elefántcsontszín, a bézs, az arany és a meleg fehér szintén ajánlott árnyalatok. Ezen a napon a fekete, a sötétkék, a rózsaszín és a zöld viselését nem ajánlják.