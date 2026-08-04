FRISS ÉSZLELÉS: Kilencéves kislány örökítette meg pár napja a Loch Ness-i szörnyet: FOTÓ

Loch Ness évtizedek óta a világ egyik legismertebb rejtélye, és a tó környékére érkező turisták időről időre olyan jelenségekről számolnak be, amelyeket nem tudnak egyértelműen megmagyarázni. A legfrissebb Loch Ness-i szörny észlelés a hivatalos nyilvántartás szerint már a nyolcadik bejelentés 2026-ban.
A kilencéves turista Loch Nessi-i szörny fotója bekerült a hivatalos nyilvántartásba
Crystal családjával Ausztráliából érkezett Skóciába és egy kiránduláson a hajó alsó fedélzetéről készített felvételt. A képen a víz felszíne alatt látható mozgást örökített meg, amelyről azt mondta, hogy egy, a vízben lévő lény fejének látott. A felvételt benyújtották a Loch Ness-i szörny észlelési nyilvántartásnak. A szervezet július 23-án tette közzé a fényképet, és a következőket írta: „A kilencéves Crystal a családjával Ausztráliából látogatott el hozzánk, az egyik tóparti óceánjáró alsó fedélzetén tartózkodott, amikor 11:30-kor lefényképezte a vízben lévő lény fejét.”
Crystal észlelése a nyolcadik hivatalosan rögzített Loch Ness-i szörny jelentés a tóról 2026-ban.
Nem sokkal korábban is észleltek valamit
Mindössze néhány héttel korábban egy másik gyerek, a nyolcéves Abigail Ross is különös jelenséget örökített meg a Loch Ness vizében. „2026. július 5. – A nyolcéves Abigail Ross és családja Edinburgh környékéről látogatott el hozzánk, amikor délután 1 órakor egy körülbelül 180 centiméter hosszú és 90 centiméter magas apró, sötét tárgyat pillantott meg a távolban. Azt mondta, hogy nagyon kicsi evezős csónakra hasonlított, de úgy mozgott a vízben, mint egy motorcsónak vagy egy jetski” − áll a bejelentésben.
Idén több megmagyarázhatatlan jelenséget is jelentettek
A hivatalos nyilvántartásban szereplő idei bejelentések között található Sharon Herbert esete is, aki az angliai Kentből érkezett a Loch Nesshez. Egy június 23-i hajókirándulás során azonosítatlan zöld alakzatot fényképezett le a vízben. Májusban az amerikai turista, Nickolas Weigand is bejelentést tett a hivatalos nyilvántartásnak, miután buszos kirándulása során rögzített videófelvételeit később átnézve egy szokatlan tárgyat vett észre a tóban.
Korábbi Loch Ness-i szörny észlelések
2026-ban az első észlelést 2026. március 1-én jelentették. A turista, Tony Inhorn délelőtt 10:30 körül, a Caledonian Canal bejáratának közelében hajózott, amikor mindössze mintegy 4-5 méterre a csónakjától különös jelenséget vett észre. Elmondása szerint egy sötétzöldes-szürkés test emelkedett ki a vízből körülbelül 60 centiméterre, a látható rész pedig 1,5-3 méter hosszú lehetett. A lény nagyjából öt másodpercig maradt a felszínen, majd visszasüllyedt, miközben mozgása – a szemtanú szerint – egyértelműen szembement a hullámzással.
A második észlelés mindössze négy nappal később, március 5-én történt. Eoin Fagan egy, a tóra néző élő webkamera felvételét figyelte a Clansman Hotel közelében, amikor furcsa mozgást vett észre a vízen. Beszámolója szerint egy ismeretlen objektum négyszer is áttörte a vízfelszínt, majd alámerült, miközben a sodrással ellentétes irányban haladt. A Loch Ness-i szörny észlelése a parttól körülbelül 180-200 méterre történt, a környéken pedig ebben az időben nem közlekedett hajó. A felvételt itt nézheted meg.
A Loch Ness-i szörny létezésére továbbra sincs tudományosan elfogadott bizonyíték, a tó azonban a mai napig vonzza azokat a látogatókat, akik remélik, hogy tanúi lehetnek egy megmagyarázhatatlan jelenségnek. Az idei évben eddig nyolc észlelést rögzített a hivatalos nyilvántartás.
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