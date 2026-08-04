Elszabadultak az indulatok: Brad Pittnek kellett megfékeznie Shia LaBeoufot a forgatáson

Shia LaBeouf ismét reflektorfénybe került, ezúttal nem egy új filmszerep, hanem egy korábbi kollégája vallomása miatt. Scott Eastwood egy podcastban idézte fel, milyen nehéz volt együtt dolgozni a színésszel a 2014-es Fury forgatásán, és azt is elárulta, hogy a konfliktus egy ponton annyira elmérgesedett, hogy Brad Pittnek kellett közbelépnie.

Shia LaBeouf majdnem összeverekedett Scott Eastwooddal.

Forrás: Max Cisotti/Dave Benett/Getty Images

Shia LaBeouf miatt majdnem tettlegességig fajult a vita

Scott Eastwood az Armchair Expert podcast vendégeként beszélt arról, hogy a Fury forgatásán több alkalommal is feszült volt a hangulat Shia LaBeouf viselkedése miatt. A színész szerint kollégája akkor éppen nehéz időszakon ment keresztül.

Nézd, Shia egyértelműen gyötrődik, és valószínűleg vannak problémái. Nehéz volt vele.

Eastwood felidézte, hogy egy jelenet során a forgatókönyv szerint dohányt kellett kiköpnie a tankra, amit LaBeouf kifogásolt. A vita végül odáig fajult, hogy elvesztette a türelmét. „Azt mondtam neki: »Elég volt. Hagyd abba ezt az egészet.« Azt is hozzátettem: »Megverlek.«”

A helyzet annyira elmérgesedett, hogy elmondása szerint Brad Pitt lépett közbe, és ő csillapította le a kedélyeket.

Scott Eastwood szerint Hollywood vonzza az „A-listás pszichopatákat”

Eastwood azt is elárulta, hogy Shia LaBeouf – aki Rómában félpucéran randalírozott – rendkívül elkötelezettszínész volt, aki a szerepei kedvéért extrém dolgokat is megtett. Elmondása szerint még egy fogát is kihúzatta, illetve meg is sebesítette magát azért, hogy hitelesebben alakítsa karakterét.

Arra gondoltam: rendben, ez a fickó őrült. Inkább távol maradok tőle. Én nem játszom ezt a játékot.

A színész szerint nem ő volt az egyetlen, akinek konfliktusa akadt LaBeouffel. „Mindenkinek voltak pillanatai Shiával” – mondta, majd hozzátette, hogy szerinte Hollywood különösen vonzza az ilyen embereket. „A filmipar vonzza a pszichopatákat, mert itt a művészet és az üzlet találkozik.”

A kijelentése miatt sokan már A-listás pszichopata jelzővel illetik az Oscar-díjas produkciókban is szereplő színészt, bár LaBeouf képviselője egyelőre nem reagált a nyilatkozatra.