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Elszabadultak az indulatok: Brad Pittnek kellett megfékeznie Shia LaBeoufot a forgatáson

hollywood Brad Pitt Scott Eastwood Shia LaBeouf
Nagy Anna
2026.08.04.
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Scott Eastwood megdöbbentő részleteket árult el egy évekkel ezelőtti komoly konfliktusról egy forgatásról. Shia LaBeouf neve ismét botrányos történetekkel került a címlapokra, miután kollégája nyíltan beszélt a köztük kialakult feszült helyzetről, amt Brad Pittnek kellett elsimítani.

Shia LaBeouf ismét reflektorfénybe került, ezúttal nem egy új filmszerep, hanem egy korábbi kollégája vallomása miatt. Scott Eastwood egy podcastban idézte fel, milyen nehéz volt együtt dolgozni a színésszel a 2014-es Fury forgatásán, és azt is elárulta, hogy a konfliktus egy ponton annyira elmérgesedett, hogy Brad Pittnek kellett közbelépnie.

CANNES, FRANCE - MAY 16: Shia LaBeouf attends the "Megalopolis" red carpet during the 77th Annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 16, 2024 in Cannes, France. (Photo by Max Cisotti/Dave Benett/Getty Images)
  Shia LaBeouf majdnem összeverekedett Scott Eastwooddal.
Forrás: Max Cisotti/Dave Benett/Getty Images

Shia LaBeouf miatt majdnem tettlegességig fajult a vita

Scott Eastwood az Armchair Expert podcast vendégeként beszélt arról, hogy a Fury forgatásán több alkalommal is feszült volt a hangulat Shia LaBeouf viselkedése miatt. A színész szerint kollégája akkor éppen nehéz időszakon ment keresztül.

Nézd, Shia egyértelműen gyötrődik, és valószínűleg vannak problémái. Nehéz volt vele.

Eastwood felidézte, hogy egy jelenet során a forgatókönyv szerint dohányt kellett kiköpnie a tankra, amit LaBeouf kifogásolt. A vita végül odáig fajult, hogy elvesztette a türelmét. „Azt mondtam neki: »Elég volt. Hagyd abba ezt az egészet.« Azt is hozzátettem: »Megverlek.«”

A helyzet annyira elmérgesedett, hogy elmondása szerint Brad Pitt lépett közbe, és ő csillapította le a kedélyeket. 

Scott Eastwood szerint Hollywood vonzza az „A-listás pszichopatákat”

Eastwood azt is elárulta, hogy Shia LaBeouf – aki Rómában félpucéran randalírozott – rendkívül elkötelezettszínész volt, aki a szerepei kedvéért extrém dolgokat is megtett. Elmondása szerint még egy fogát is kihúzatta, illetve meg is sebesítette magát azért, hogy hitelesebben alakítsa karakterét.

Arra gondoltam: rendben, ez a fickó őrült. Inkább távol maradok tőle. Én nem játszom ezt a játékot.

A színész szerint nem ő volt az egyetlen, akinek konfliktusa akadt LaBeouffel. „Mindenkinek voltak pillanatai Shiával”mondta, majd hozzátette, hogy szerinte Hollywood különösen vonzza az ilyen embereket. „A filmipar vonzza a pszichopatákat, mert itt a művészet és az üzlet találkozik.”

A kijelentése miatt sokan már A-listás pszichopata jelzővel illetik az Oscar-díjas produkciókban is szereplő színészt, bár LaBeouf képviselője egyelőre nem reagált a nyilatkozatra.

Korábban is keringtek pletykák Shia LaBeoufról

Nem ez az első alkalom, hogy Shia LaBeouf ilyen konfliktusba keveredik. Éveken át terjedt az a pletyka, hogy a 2012-es Fékezhetetlen (Lawless) forgatásán összeverekedett Tom Hardyval. LaBeouf később tagadta ezt, azt állítva, hogy csupán birkóztak egymással szórakozásból.

„Ez az egész badarság. Folyton birkóztunk, ő pedig hatalmas fickó volt, főleg akkor.”

A film rendezője, John Hillcoat ugyanakkor később azt mondta, valóban történt összetűzés a két színész között, és végül szét kellett választani őket.

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