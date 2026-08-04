Elszabadultak az indulatok: Brad Pittnek kellett megfékeznie Shia LaBeoufot a forgatáson

Shia LaBeouf ismét reflektorfénybe került, ezúttal nem egy új filmszerep, hanem egy korábbi kollégája vallomása miatt. Scott Eastwood egy podcastban idézte fel, milyen nehéz volt együtt dolgozni a színésszel a 2014-es Fury forgatásán, és azt is elárulta, hogy a konfliktus egy ponton annyira elmérgesedett, hogy Brad Pittnek kellett közbelépnie.
Shia LaBeouf miatt majdnem tettlegességig fajult a vita
Scott Eastwood az Armchair Expert podcast vendégeként beszélt arról, hogy a Fury forgatásán több alkalommal is feszült volt a hangulat Shia LaBeouf viselkedése miatt. A színész szerint kollégája akkor éppen nehéz időszakon ment keresztül.
Nézd, Shia egyértelműen gyötrődik, és valószínűleg vannak problémái. Nehéz volt vele.
Eastwood felidézte, hogy egy jelenet során a forgatókönyv szerint dohányt kellett kiköpnie a tankra, amit LaBeouf kifogásolt. A vita végül odáig fajult, hogy elvesztette a türelmét. „Azt mondtam neki: »Elég volt. Hagyd abba ezt az egészet.« Azt is hozzátettem: »Megverlek.«”
A helyzet annyira elmérgesedett, hogy elmondása szerint Brad Pitt lépett közbe, és ő csillapította le a kedélyeket.
Scott Eastwood szerint Hollywood vonzza az „A-listás pszichopatákat”
Eastwood azt is elárulta, hogy Shia LaBeouf – aki Rómában félpucéran randalírozott – rendkívül elkötelezettszínész volt, aki a szerepei kedvéért extrém dolgokat is megtett. Elmondása szerint még egy fogát is kihúzatta, illetve meg is sebesítette magát azért, hogy hitelesebben alakítsa karakterét.
Arra gondoltam: rendben, ez a fickó őrült. Inkább távol maradok tőle. Én nem játszom ezt a játékot.
A színész szerint nem ő volt az egyetlen, akinek konfliktusa akadt LaBeouffel. „Mindenkinek voltak pillanatai Shiával” – mondta, majd hozzátette, hogy szerinte Hollywood különösen vonzza az ilyen embereket. „A filmipar vonzza a pszichopatákat, mert itt a művészet és az üzlet találkozik.”
A kijelentése miatt sokan már A-listás pszichopata jelzővel illetik az Oscar-díjas produkciókban is szereplő színészt, bár LaBeouf képviselője egyelőre nem reagált a nyilatkozatra.
Korábban is keringtek pletykák Shia LaBeoufról
Nem ez az első alkalom, hogy Shia LaBeouf ilyen konfliktusba keveredik. Éveken át terjedt az a pletyka, hogy a 2012-es Fékezhetetlen (Lawless) forgatásán összeverekedett Tom Hardyval. LaBeouf később tagadta ezt, azt állítva, hogy csupán birkóztak egymással szórakozásból.
„Ez az egész badarság. Folyton birkóztunk, ő pedig hatalmas fickó volt, főleg akkor.”
A film rendezője, John Hillcoat ugyanakkor később azt mondta, valóban történt összetűzés a két színész között, és végül szét kellett választani őket.
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