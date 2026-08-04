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Phil Collins súlyos alkoholizmusa miatt kórházba került: szerettei búcsúzni mentek hozzá

Világsztár Phil Collins alkoholizmus
Horváth Angéla
2026.08.04.
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Phil Collins életveszélyes állapotba került alkoholizmusa miatt. A 75 éves zenész hónapokat töltött kórházban, családja pedig már attól tartott, hogy el kell temetniük.

A brit pop- és rocklegenda, Phil Collins a Sunday Timesnak adott interjújában elmondta, hogy az ivás azután lett ismét része a mindennapjainak, hogy abbahagyta az Antabuse szedését. A gyógyszert krónikus alkoholizmus kezelésére írják fel, az alkoholfogyasztástól való elrettentésre alkalmazzák. Gátolja az alkohol lebontását, ez pedig rettenetesen kellemetlen tüneteket okoz.

07 March 2022, Berlin: Musician Phil Collins of the band Genesis sits on stage at the Mercedes-Benz Arena. Photo: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Genesis The Last Domino tour in Berlin, Germany March 2022
Phil Collins 2022 áprilisában
Forrás: Northfoto

A helyzet odáig fajult, hogy Collins már reggelente is bort ivott. A nagy mennyiségű alkohol végül súlyosan károsította a hasnyálmirigyét és a veséjét, ezért 2023 novemberében kórházba került, ahonnan csak hét hónappal később távozhatott. Az orvosoknak mérlegelniük kellett, meddig tartsák életben gépekkel.

„El kellett dönteni, hogy életben tartsanak-e gépekkel. A veséim felmondták a szolgálatot, a szerveim egyszerűen leálltak. A családom és a barátaim jöttek, hogy elbúcsúzzanak tőlem. Arra azonban nem emlékszem, hogy ott jártak, fogalmam sem volt arról, mi történik. Mindannyian attól féltek, hogy többé nem látnak. Szörnyen végződhetett volna”mondta.

Phil Collins úgy érzi, nagy szerencséje volt, hogy túlélte ezt az időszakot.

„Nagyon szerencsés vagyok, hogy kijutottam ebből. Mondanom sem kell, azóta egy kortyot sem ittam” – tette hozzá.

A válása után is az alkoholba menekült

A zenész akkor is az alkoholhoz nyúlt, amikor 2006-ban elvált harmadik feleségétől, Orianne Ceveytől. Akkor a Rolling Stone magazinnak azt mondta, a szakítás után túl sok ideje maradt arra, hogy a történteken gondolkodjon.

„Voltak sötét időszakaim, túl sokat ittam. Bámultam a tévébe, és ittam, így ütöttem el az időt, és ez majdnem megölt” – fogalmazott az akkori interjúban.

Phil Collins már nem tud dobolni

Phil Collins az elmúlt években több más súlyos egészségügyi problémával is megküzdött. 2016-ban cukorbetegséget állapítottak meg nála, majd nyak- és gerincpanaszai miatt meg kellett műteni, állapota pedig már nem teszi lehetővé, hogy doboljon. A Genesis 2021-es visszatérő turnéján ezért kizárólag énekesként vett részt, és egész végig ült.

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