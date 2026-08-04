Phil Collins súlyos alkoholizmusa miatt kórházba került: szerettei búcsúzni mentek hozzá

A brit pop- és rocklegenda, Phil Collins a Sunday Timesnak adott interjújában elmondta, hogy az ivás azután lett ismét része a mindennapjainak, hogy abbahagyta az Antabuse szedését. A gyógyszert krónikus alkoholizmus kezelésére írják fel, az alkoholfogyasztástól való elrettentésre alkalmazzák. Gátolja az alkohol lebontását, ez pedig rettenetesen kellemetlen tüneteket okoz.

Phil Collins 2022 áprilisában

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A helyzet odáig fajult, hogy Collins már reggelente is bort ivott. A nagy mennyiségű alkohol végül súlyosan károsította a hasnyálmirigyét és a veséjét, ezért 2023 novemberében kórházba került, ahonnan csak hét hónappal később távozhatott. Az orvosoknak mérlegelniük kellett, meddig tartsák életben gépekkel.

„El kellett dönteni, hogy életben tartsanak-e gépekkel. A veséim felmondták a szolgálatot, a szerveim egyszerűen leálltak. A családom és a barátaim jöttek, hogy elbúcsúzzanak tőlem. Arra azonban nem emlékszem, hogy ott jártak, fogalmam sem volt arról, mi történik. Mindannyian attól féltek, hogy többé nem látnak. Szörnyen végződhetett volna” – mondta.

Phil Collins úgy érzi, nagy szerencséje volt, hogy túlélte ezt az időszakot.

„Nagyon szerencsés vagyok, hogy kijutottam ebből. Mondanom sem kell, azóta egy kortyot sem ittam” – tette hozzá.

A válása után is az alkoholba menekült

A zenész akkor is az alkoholhoz nyúlt, amikor 2006-ban elvált harmadik feleségétől, Orianne Ceveytől. Akkor a Rolling Stone magazinnak azt mondta, a szakítás után túl sok ideje maradt arra, hogy a történteken gondolkodjon.

„Voltak sötét időszakaim, túl sokat ittam. Bámultam a tévébe, és ittam, így ütöttem el az időt, és ez majdnem megölt” – fogalmazott az akkori interjúban.

Phil Collins már nem tud dobolni

Phil Collins az elmúlt években több más súlyos egészségügyi problémával is megküzdött. 2016-ban cukorbetegséget állapítottak meg nála, majd nyak- és gerincpanaszai miatt meg kellett műteni, állapota pedig már nem teszi lehetővé, hogy doboljon. A Genesis 2021-es visszatérő turnéján ezért kizárólag énekesként vett részt, és egész végig ült.