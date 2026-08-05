Se egy szelfi Károly királlyal, se egy szokásos dráma: Meghan Markle kiakadt a nagy családi találkozó szabályai miatt

Alig ért véget a nagy családi találkozó, Meghan Markle máris a Nagy-Britanniában megtapasztalt bánásmódra panaszkodik. Ez pedig egészen biztosan nem segít Károly király és Harry herceg békülésének.

Meghan Markle és Harry herceg gyerekeivel 4 év után idén találkozhatott először a brit uralkodó, III. Károly király.

Forrás: Meghan Markle/Instagram

Meghan Markle lehet a gátja Harry herceg és apja kibékülésének

Bár azt gondolnánk, hogy Harry hercegnek és édesapjának legutóbbi, Highgrove House-ban zajlott találkozója után végre lassan sikerül kibékülniük, Meghan Markle a jelek szerint ezt teljesen keresztülhúzza. Már az utazás körüli folyamatos variálása is erről árulkodott, ugyanis amíg kezdetben eredetileg Harry herceggel utazott volna együtt, az utolsó pillanatban mégsem tartott vele, később azonban mégis gondolt egyet, és a gyerekekkel együtt a férje után repült. Így végre, négy év után találkozhattak a gyerekek a nagyapjukkal, Károly királlyal.

Meghan azonban egyáltalán nem volt elégedett a látogatás alakulásával; már a biztonsági személyzet hiánya is frusztrálta, most pedig elmondta, úgy érezte, a brit királyi család tagjai teljesen elszigetelték és távolságtartóan kezelték őket.

A királyi palotában megtapasztalt bánásmódot kritizálta

A Nagy-Britanniában tett látogatás és a királyi találkozó egyáltalán nem úgy alakult, ahogy azt Meghan Markle remélte. Legalábbis ezt állította egy bennfentes, aki azt is elmondta: a hercegné úgy érezte, hogy őt és Harryt egyszerű kívülállóként kezelték.

Meghan szerint ráadásul a palota folyamatosan ellenőrizni akarta őket, a királyi család által felállított szigorú szabályok között pedig még az is szerepelt, hogy nem lehet semmiféle dráma, és teljesen kitiltották a kamerákat, ami nagyon rosszul érintette.

A közösségi médiában megosztható fényképekre és bejegyzésekre vonatkozó szigorú korlátozásokat is rendkívül sértőnek találta, mert szentül meg volt győződve arról, hogy ezeket kifejezetten miatta hozták meg.

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