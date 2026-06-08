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feng shui

Balszerencsét és pénzügyi gondokat okoznak ezek a ruhadarabok – A te szekrényedben is ott lapulnak?

Shutterstock - George Rudy
feng shui ruhadarab szegénység balszerencse
Jónás Ágnes
2026.06.08.
Ugye te is észrevetted már, hogy a sikeres nőkön szinte mindig rendezett és stílusos ruhák vannak? A feng shui szerint ez egyáltalán nem véletlen: a ruhadarabjaink energiája hatással lehet a pénzügyeinkre, a szerencsénkre és az életünk alakulására is. De vajon melyek azok, amelyek észrevétlenül vonzhatják a negatív energiát? Mutatjuk, hogy mit érdemes minél előbb száműzni a gardróbodból.
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Van, aki minden újholdkor manifesztál, más szerencsehozó kristályokat hord a táskájában – de kevesen gondolnak arra, hogy a ruhásszekrényük is hatással lehet az energiáinkra. A feng shui szerint bizonyos ruhadarabok és minták nemcsak a hangulatunkat, hanem az anyagi helyzetünket és a lehetőségeinket is befolyásolhatják. Meglepő, de lehet, hogy éppen azok a darabok blokkolják a jó szerencsét, amelyekhez a legjobban ragaszkodsz.

Balszerencsés ruhadarab
Lehet, hogy pont a kedvenced blokkolja a pénz áramlását? Íme néhány ruhadarab, ami befolyásolja anyagi helyzetedet.
Forrás: Shutterstock

 

  • A gyűrött, szakadt vagy kopott ruhák a hiedelmek szerint elűzik a pozitív energiákat.
  • Egyes minták és színkombinációk pénzügyi instabilitást vonzhatnak az életedbe.
  • A használt ruhák az előző tulajdonos negatív energiáit is hordozhatják.

Szegénységet hozhatnak ezek a ruhadarabok az életedbe

A kopott, lyukas vagy látványosan elnyűtt, gyűrött ruhák a keleti filozófia szerint utat nyitnak a negatív energiáknak. Ilyen lehet például egy elromlott cipzár a kabáton, egy leesett gomb, egy vasalatlan ingblúz vagy akár a lyukas zoknid. Vigyázz, mert könnyen kifolyhat a pénz a kezeid közül

Rossz ómen a használt ruha is

A vintage darabok és a másoktól örökölt vagy turkálóban vásárolt ruhák érzelmi értéket képviselhetnek, de spirituális szempontból kockázatot jelenthetnek. A szövetek ugyanis szivacsként szívják magukba az előző tulajdonos érzelmeit, stresszét és esetleges pénzügyi kudarcait. 

Ha egy ruha olyan embertől származik, aki komoly anyagi krízisen ment keresztül, az új viselője tudattalanul is átveheti ezt a negatív energiát. 

Ha egy gyűrű vagy nyaklánc korábbi tulajdonosa csődbe ment, a tárgy megőrzi ezt a rezgést. A megoldás egy alapos, energetikai tisztítást szolgáló sós vizes mosás vagy füstölés lehet még azelőtt, hogy a ruhák szekrényedbe kerülnének.

turkálós ruhadarab
Turkálóban vett ruhák? 
Forrás: Shutterstock

Hátul gombolós ruhák? Mondj nemet rájuk!

A feng shui szerint az ilyen ruhák viselése megfordíthatja az életenergiádat és a szerencse is elpártolhat tőled, ráadásul drasztikusan hátráltatja a karrierbeli előrehaladást. Jól gondold meg, viselsz-e hátul gombolós szettet a jövőben. 

Minták a ruhadarabokon? A bankszámládat is veszélyeztethetik

Arról már korábban írtunk, hogyan érdemes ízlésesen kombinálni a különböző mintákkal rendelkező ruhadarabokat, de vajon mi a helyzet a ruhákon megjelenő szimbólumokkal? Nos, erőteljesen hathatnak a szerencsédre és az anyagi helyzetedre

Mindenképpen kerüld a halállal vagy agresszióval kapcsolatos motívumokat (koponya, fegyverek), és óvakodj a hegyes formáktól is. Ezek a minták folyamatos feszültséget generálnak, ami rossz döntésekhez és a szerencse elvesztéséhez vezethet. 

Színek terén a túlzásba vitt fekete elszigeteltséget hoz, elnyeli a fényt, és elzárja a friss, jövedelmező lehetőségeket. 

Sárkányok az ingen? Inkább ne!

A spirituális szimbólumok – mint a sárkányok vagy istenségek – mély tiszteletet érdemelnek. Sokak szerint az ilyen motívumokkal díszített ruhák hétköznapi viselése megzavarhatja a személyes energiákat, ezért érdemes mellőzni őket.

Sárkányos ruhadarab
Sárkány motívum a ruhán.
Forrás: Getty Images

Köldökvillantó felsők

Bár a nyári hőségben csábítóak a lenge darabok, a feng shui szerint a túl sokat mutató – például köldökvillantó – ruhák rendszeres viselése kedvezőtlen hatással lehet az anyagi helyzetedre. Ezek a fazonok ugyanis gyengíthetik a testedet körülvevő energiamezőt.

Pávatollas köntös vagy maxi ruha? Vegyél tőlük könnyes búcsút!

Lapul a szekrényedben pávatoll mintájú köntös, kaftán vagy maxi ruha? Akkor itt az ideje, hogy megválj tőlük. A pávatollas motívumok, pontosabban a toll mintázatában lévő szem szimbólum a mediterrán kultúrákban a rontással, a gonosz szemmel kapcsolódik össze, amely a hiedelmek szerint balszerencsét és szegénységet hoz a tulajdonosára. 

Ruhadarab, pávatollas.
Pávatoll motívumos szett.
Forrás: China News Service

X a pulóveren

A feng shui szerint az X a blokkokat, az akadályokat és a folyamatok megszakadását jelképezi. Érdemes elkerülnöd ezt a motívumot, hogy ne törd meg a pozitív energiák szabad áramlását.

Színkombinációk, amelyek kifejezetten veszélyesek

Bizonyos színkombinációk szintén balszerencsét hozhatnak. Ilyen a zöld-sárga vagy a kék-vörös párosítás – az 5 fő elem konfliktusát jelzik, ami folyamatos, váratlan kiadásokat és pénzügyi instabilitást eredményez.

Vörös-kék ruhadarab
Veszélyes színkombináció.
Forrás: Getty Images

Az elnyűtt pólódat se használd törlőrongynak

Szigorú spirituális tabu a régi, elhasznált pólókat és ruhákat felvágni, majd felmosórongyként vagy portörlőként használni. A ruha a személyiség kiterjesztése, a második bőröd, vagyis ha a koszba száműzöd, azzal a hiedelmek szerint a saját méltóságodat és anyagi helyzetedet is sárba tiprod. 

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