Balszerencsét és pénzügyi gondokat okoznak ezek a ruhadarabok – A te szekrényedben is ott lapulnak?

Van, aki minden újholdkor manifesztál, más szerencsehozó kristályokat hord a táskájában – de kevesen gondolnak arra, hogy a ruhásszekrényük is hatással lehet az energiáinkra. A feng shui szerint bizonyos ruhadarabok és minták nemcsak a hangulatunkat, hanem az anyagi helyzetünket és a lehetőségeinket is befolyásolhatják. Meglepő, de lehet, hogy éppen azok a darabok blokkolják a jó szerencsét, amelyekhez a legjobban ragaszkodsz.

Lehet, hogy pont a kedvenced blokkolja a pénz áramlását? Íme néhány ruhadarab, ami befolyásolja anyagi helyzetedet.

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A gyűrött, szakadt vagy kopott ruhák a hiedelmek szerint elűzik a pozitív energiákat.

Egyes minták és színkombinációk pénzügyi instabilitást vonzhatnak az életedbe.

A használt ruhák az előző tulajdonos negatív energiáit is hordozhatják.

Szegénységet hozhatnak ezek a ruhadarabok az életedbe

A kopott, lyukas vagy látványosan elnyűtt, gyűrött ruhák a keleti filozófia szerint utat nyitnak a negatív energiáknak. Ilyen lehet például egy elromlott cipzár a kabáton, egy leesett gomb, egy vasalatlan ingblúz vagy akár a lyukas zoknid. Vigyázz, mert könnyen kifolyhat a pénz a kezeid közül.

Rossz ómen a használt ruha is

A vintage darabok és a másoktól örökölt vagy turkálóban vásárolt ruhák érzelmi értéket képviselhetnek, de spirituális szempontból kockázatot jelenthetnek. A szövetek ugyanis szivacsként szívják magukba az előző tulajdonos érzelmeit, stresszét és esetleges pénzügyi kudarcait.

Ha egy ruha olyan embertől származik, aki komoly anyagi krízisen ment keresztül, az új viselője tudattalanul is átveheti ezt a negatív energiát.

Ha egy gyűrű vagy nyaklánc korábbi tulajdonosa csődbe ment, a tárgy megőrzi ezt a rezgést. A megoldás egy alapos, energetikai tisztítást szolgáló sós vizes mosás vagy füstölés lehet még azelőtt, hogy a ruhák szekrényedbe kerülnének.

Turkálóban vett ruhák?

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Hátul gombolós ruhák? Mondj nemet rájuk!

A feng shui szerint az ilyen ruhák viselése megfordíthatja az életenergiádat és a szerencse is elpártolhat tőled, ráadásul drasztikusan hátráltatja a karrierbeli előrehaladást. Jól gondold meg, viselsz-e hátul gombolós szettet a jövőben.

Minták a ruhadarabokon? A bankszámládat is veszélyeztethetik

Arról már korábban írtunk, hogyan érdemes ízlésesen kombinálni a különböző mintákkal rendelkező ruhadarabokat, de vajon mi a helyzet a ruhákon megjelenő szimbólumokkal? Nos, erőteljesen hathatnak a szerencsédre és az anyagi helyzetedre.

Mindenképpen kerüld a halállal vagy agresszióval kapcsolatos motívumokat (koponya, fegyverek), és óvakodj a hegyes formáktól is. Ezek a minták folyamatos feszültséget generálnak, ami rossz döntésekhez és a szerencse elvesztéséhez vezethet.

Színek terén a túlzásba vitt fekete elszigeteltséget hoz, elnyeli a fényt, és elzárja a friss, jövedelmező lehetőségeket.