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fényűzés

Elképzelhetetlen luxus! Ilyen belülről David és Victoria Beckham 6,7 milliárdos szuperjachtja - GALÉRIA

fényűzés David Beckham luxus jacht
Horváth Angéla
2026.08.04.
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A Beckham család idén is a Földközi-tengeren tölti a nyarat, méghozzá nem akármilyen körülmények között. A sztárfocista tulajdonában lévő Seven nevű jacht inkább emlékeztet úszó luxusvillára, mint hajóra.

A Beckham családot Saint-Tropez-ban látták hajókázni, gyerekeikkel, Romeóval, Cruzzal és Harperrel töltik az idejüket. Legnagyobb fiuk, Brooklyn a feleségével Elton John tásaságában szeli a habokat, majdnem össze is futott rég nem látott szüleivel a Földközi-tengeren. David Beckham hajója körülbelül 18,5 millió eurót ér. A Riva 130 Bellissima típusú luxusjachtot Seven névre keresztelték. A hajó neve különleges jelentéssel bír. A hetes szám egyrészt David Beckham legendás mezszámára utal, amelyet a Manchester Unitedben és az angol válogatottban is viselt, másrészt lányuk, Harper Seven Beckham középső neve is ez.

David Beckham és családja a Földközi-tengeren hajókáznak szuperjachtjukon
David Beckham és családja a Földközi-tengeren hajókáznak szuperjachtjukon
Forrás: Northfoto

A 40 méteres jachtot az olasz Riva hajógyár készítette, amely több mint 180 éves múltra tekint vissza a luxushajó-építésben. A Seven a gyártó egyik legexkluzívabb modellje.

David Beckham jachtja: több lakosztály, fürdőszobák és garázs is van rajta

A fedélzeten több különálló lakosztályt alakítottak ki, mindegyikhez saját fürdőszoba tartozik. Összesen 10 ember pihenhet zavartalanul, ha hosszabb időt akarnak tölteni a tengeren. A hajóhoz egy húsz négyzetméteres garázs is tartozik. Ebben egy kisebb kísérőhajót, jet skit és Seabobot is tárolnak. A felső fedélzeten jakuzzi található, az alsó szinten pedig kihúzható fürdőplatformról lehet közvetlenül a vízbe jutni. A belső tereket prémium anyagokkal rendezték be, a jachton pedig tágas közösségi helyiségek is kialakítottak. Étkezni nemcsak bent, hanem a szabadban is lehet, közben pedig a vendégek gyönyörködhetnek a panorámában.

Nézd meg, milyen David Beckham hajója belülről, kattints a képre a galériáért!

David Beckham jachtja felülről
David Beckham, jacht
David Beckham, jacht
David Beckham, jacht
David Beckham, jacht
David Beckham, jacht
David Beckham jacht
David Beckham jachtjának nappalija - A hajón több közösségi teret is kialakítottak
David Beckham, jacht
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A jacht felülről
Youtube

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