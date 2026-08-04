Elképzelhetetlen luxus! Ilyen belülről David és Victoria Beckham 6,7 milliárdos szuperjachtja - GALÉRIA

A Beckham családot Saint-Tropez-ban látták hajókázni, gyerekeikkel, Romeóval, Cruzzal és Harperrel töltik az idejüket. Legnagyobb fiuk, Brooklyn a feleségével Elton John tásaságában szeli a habokat, majdnem össze is futott rég nem látott szüleivel a Földközi-tengeren. David Beckham hajója körülbelül 18,5 millió eurót ér. A Riva 130 Bellissima típusú luxusjachtot Seven névre keresztelték. A hajó neve különleges jelentéssel bír. A hetes szám egyrészt David Beckham legendás mezszámára utal, amelyet a Manchester Unitedben és az angol válogatottban is viselt, másrészt lányuk, Harper Seven Beckham középső neve is ez.

David Beckham és családja a Földközi-tengeren hajókáznak szuperjachtjukon

Forrás: Northfoto

A 40 méteres jachtot az olasz Riva hajógyár készítette, amely több mint 180 éves múltra tekint vissza a luxushajó-építésben. A Seven a gyártó egyik legexkluzívabb modellje.

David Beckham jachtja: több lakosztály, fürdőszobák és garázs is van rajta

A fedélzeten több különálló lakosztályt alakítottak ki, mindegyikhez saját fürdőszoba tartozik. Összesen 10 ember pihenhet zavartalanul, ha hosszabb időt akarnak tölteni a tengeren. A hajóhoz egy húsz négyzetméteres garázs is tartozik. Ebben egy kisebb kísérőhajót, jet skit és Seabobot is tárolnak. A felső fedélzeten jakuzzi található, az alsó szinten pedig kihúzható fürdőplatformról lehet közvetlenül a vízbe jutni. A belső tereket prémium anyagokkal rendezték be, a jachton pedig tágas közösségi helyiségek is kialakítottak. Étkezni nemcsak bent, hanem a szabadban is lehet, közben pedig a vendégek gyönyörködhetnek a panorámában.

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