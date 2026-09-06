Heti karrier- és pénzhoroszkóp: szeptember 7-13. − A Bikát provokálják, a Bak új feladatot kaphat

A hét közepén több fontos asztrológiai változás is történik, amelyek a karrierben és az anyagiak területén is éreztethetik hatásukat. Van, akinek új stratégiára lesz szüksége, másnak éppen a kommunikáció vagy az alkalmazkodás hozhat előrelépést. A pénzügyek átnézése és a hosszabb távú célok újragondolása most különösen fontos lehet. Nézd meg, neked mit ígér a heti karrier- és pénzhoroszkóp.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp: szeptember 7-13.

Forrás: 123.rf.com

Heti karrier- és pénzhoroszkóp: szeptember 7-13.

Újhold, jegyváltások és munkahelyi fordulatok: ezen a héten több csillagjegy életében is változások indulhatnak el, amelyek a karrierre és a pénzügyi tervekre is hatással lehetnek. A te heti karrier- és pénzhoroszkópod mit mutat? Csekkold!

KOS

A hét első felében azt hiheted, hogy te irányítasz. Majd a hét közepén akkorát fordulnak a bolygók, hogy csak pislogsz. Ha jót akarsz magadnak, akkor ne halogasd a fontosabb ügyeidet! Minél előbb intézkedj! Csütörtökön a Vénusz és a Merkúr jegyváltása a rugalmasságodat és az alkalmazkodóképességedet teszteli.

BIKA

Csütörtökig kiegyensúlyozottnak és békésnek érzed magadat. A legtöbb embert és helyzetet remekül kezeled. Ám sajnos csütörtökön délelőtt bolygód, a Vénusz jegyet vált, és hirtelen az összes ingerült, provokáló embert bevonzod.

IKREK

Ezt a hetedet kettévágja bolygód, a Merkúr jegyváltása. Csütörtök előtt, ha tetszik, ha nem a részletekre kell figyelned. Ha nagyvonalúan legyintesz, akkor egy csomó probléma fog rád zúdulni. Csütörtökön este a Merkúr átlép a Mérlegbe, és minden jóra fordul. Főleg, ha innentől törekszel az együttműködésre, és minél nagyobb teret engedsz a kreativitásnak.

RÁK

Igaz, hogy csak pénteken hajnalban lesz újhold, de te már hét elejétől azon rágódsz, hogy tanulj-e, ill. ha már tanulsz, akkor jó helyen vagy-e. Rágódás helyett beszélj egy olyan emberrel, aki jól ismer téged, és tárd fel előtte a kétségeidet!

OROSZLÁN

Hét elején lesznek barátságos és barátságtalan fényszögek az égen. Vagyis fogsz találkozni barátságos és barátságtalan emberekkel a munkában. Mindig így volt, de ez most a szokottnál jobban felzaklat. Érdemes lenne megfejtened, hogy miért. A pénteki Szűz újhold pont az analizálásban segít neked.