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asztrológia

Heti karrier- és pénzhoroszkóp: szeptember 7-13. − A Bikát provokálják, a Bak új feladatot kaphat

asztrológia karrierhoroszkóp pénzhoroszkóp
Angyal Léna
2026.09.06.
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Új kihívások, váratlan fordulatok és fontos döntések jellemzik a szeptember 7–13. közötti időszakot. Több csillagjegynek is érdemes lesz átgondolnia a munkával és a pénzügyekkel kapcsolatos terveit, miközben a hét második felében jelentős bolygóállások alakíthatják a lehetőségeket. Heti karrier- és pénzhoroszkópunk következik.

A hét közepén több fontos asztrológiai változás is történik, amelyek a karrierben és az anyagiak területén is éreztethetik hatásukat. Van, akinek új stratégiára lesz szüksége, másnak éppen a kommunikáció vagy az alkalmazkodás hozhat előrelépést. A pénzügyek átnézése és a hosszabb távú célok újragondolása most különösen fontos lehet. Nézd meg, neked mit ígér a heti karrier- és pénzhoroszkóp.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp: szeptember 7-13.
Heti karrier- és pénzhoroszkóp: szeptember 7-13.
Forrás: 123.rf.com

Heti karrier- és pénzhoroszkóp: szeptember 7-13.

Újhold, jegyváltások és munkahelyi fordulatok: ezen a héten több csillagjegy életében is változások indulhatnak el, amelyek a karrierre és a pénzügyi tervekre is hatással lehetnek. A te heti karrier- és pénzhoroszkópod mit mutat? Csekkold!

KOS

A hét első felében azt hiheted, hogy te irányítasz. Majd a hét közepén akkorát fordulnak a bolygók, hogy csak pislogsz. Ha jót akarsz magadnak, akkor ne halogasd a fontosabb ügyeidet! Minél előbb intézkedj! Csütörtökön a Vénusz és a Merkúr jegyváltása a rugalmasságodat és az alkalmazkodóképességedet teszteli.

BIKA

Csütörtökig kiegyensúlyozottnak és békésnek érzed magadat. A legtöbb embert és helyzetet remekül kezeled. Ám sajnos csütörtökön délelőtt bolygód, a Vénusz jegyet vált, és hirtelen az összes ingerült, provokáló embert bevonzod.

IKREK

Ezt a hetedet kettévágja bolygód, a Merkúr jegyváltása. Csütörtök előtt, ha tetszik, ha nem a részletekre kell figyelned. Ha nagyvonalúan legyintesz, akkor egy csomó probléma fog rád zúdulni. Csütörtökön este a Merkúr átlép a Mérlegbe, és minden jóra fordul. Főleg, ha innentől törekszel az együttműködésre, és minél nagyobb teret engedsz a kreativitásnak.

RÁK

Igaz, hogy csak pénteken hajnalban lesz újhold, de te már hét elejétől azon rágódsz, hogy tanulj-e, ill. ha már tanulsz, akkor jó helyen vagy-e. Rágódás helyett beszélj egy olyan emberrel, aki jól ismer téged, és tárd fel előtte a kétségeidet!

OROSZLÁN

Hét elején lesznek barátságos és barátságtalan fényszögek az égen. Vagyis fogsz találkozni barátságos és barátságtalan emberekkel a munkában. Mindig így volt, de ez most a szokottnál jobban felzaklat. Érdemes lenne megfejtened, hogy miért. A pénteki Szűz újhold pont az analizálásban segít neked.

SZŰZ

Vízválasztó lesz ez a hét. Csütörtökön bolygód, a Merkúr kilép a Szűzből, másnap hajnalban újhold lesz a Szűzben. Ez azt jelenti, hogy új stratégiát kell készítened, ha el akarod érni a céljaidat. Az újhold abban is nagyszerű partner, hogy új célokat tűzz ki. Mindezzel párhuzamosan pénzügyeidet is át kell nézned.

MÉRLEG

Nehéz megjósolni, hogy tetszeni fognak-e azok a változások, amelyeket a bolygók jegyváltásai szimbolizálnak. 24 órán belül, csütörtökön bolygód, a Vénusz kilép a Mérlegből, és a Merkúr belép a Mérlegbe. Elvileg ettől könnyedebben fogsz kommunikálni. De ez csak akkor fog menni, ha közben nem sajnálod és/vagy nem sajnáltatod magadat.

SKORPIÓ

Ezen a héten az égi folyamatok arra buzdítanak, hogy beszélj, kérdezz, egyeztess. Minden nap lesznek kommunikációnak kedvező fényszögek. Most neked kell kezdeményezned. Akkor is, ha zavarban vagy, és akkor is, ha nem tudod, hogy mi a legjobb megoldás.

NYILAS

Nehezedre esik elfogadni, hogy a szeptember már az ősz első hónapja. Te ott maradtál a nyárban. Emiatt érthetőbb, hogy elkalandozol. Csak arra ügyelj, hogy ebből ne legyen baj. A pénteki újhold szerint a jövőd múlik azon, hogy hogyan teljesítesz.

BAK

Új főnök jön, vagy új szabályokat vezetnek be a munkahelyeden, vagy új feladatokat kapsz. Lehet, hogy mindet egyszerre. Bosszankodás helyett legyél büszke magadra! Vedd észre, hogy számítanak rád!

VÍZÖNTŐ

Az, akit vagy amit a hét elején idegesítőnek tartasz, hétvégére a legjobb barátoddá válhat. Ez a pálfordulás annak köszönhető, hogy hajlandó vagy megvizsgálni a szándékot. Amint rájössz, hogy senki sem akar kiszúrni veled, megenyhülsz, és megkedveled.

HALAK

Olyan jövés-menés lesz az égen, amely szerint nem lehet senkit visszatartani. Jobban jársz, ha kívülállóként szemléled az eseményeket. Nem tudsz nem véleményt alkotni, de ezt tartsd meg magadnak! Pénteken, újhold napján új impulzusok érnek, amelyek provokálóak, vagy inspirálóak lesznek.

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