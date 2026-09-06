Abszurdabbnál abszurdabbak: tanárok árulták el, a legkínosabb magyarázatokat az iskolai késésre

A késés klasszikus indokai jól ismertek: elalvás, dugó, lerobbant autó. A pedagógusok azonban időről időre olyan magyarázatokkal találkoznak, amelyek első hallásra inkább tűnnek rossz kifogásnak, mint valós eseménynek. Egy külföldi oldal gyűjtésében tanárok mesélték el azokat a történeteket, amelyek annyira hihetetlenek voltak, hogy szinte biztosak voltak benne: nem lehetnek igazak – vagy mégis?! Íme azok a vicces kifogások, amelyeket a tanárok örökre megjegyeztek!

Mi a késés oka? A legcifrább magyarázatokkal a diákok szolgálnak.

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Rendszeres késés: ki a hibás? Mindig más!

A tanárok számos érdekes, különös, vicces, sőt sokszor kínos kifogással találkoztak már az életük során. Nemrég a Buzzfeed szedte össze a legfurcsább kifogásokat, amelyeket a diákok mondtak tanároknak, amikor elkéstek. Mutatjuk, melyek ezek!

„Egy gyerek késett és azt mondta, hogy a rendőr biciklizés közben megállította, mert ittasnak tűnt, de ő valójában csak a földön mászkáló csigákat kerülgette. Annyira szürreálisnak tűnt a történet, de végül kiderült, hogy igaz.” „Egy nagyon visszahúzódó fiú a németórán az utolsó öt percben érkezett, teljesen sárosan és ázottan. Egyszerűen annyit mondott: »Rövidebb úton jöttem«. Ez a mondat évekig legendás volt az iskolában.” „Egy diák két órán keresztül nem jelent meg, majd megjelent késéssel, és nagyapja halálát hozta fel kifogásként. Apró probléma volt, hogy a nagyapja korábban az iskolában dolgozott, és már több mint egy éve elhunyt.” „Egy diák arra hivatkozott, amikor nem tudta időben beadni a háziját, hogy a buszon, amivel utazott nem működött a Wi-Fi.” „Egy tanuló abban a tudatban volt, hogy a halloween munkaszüneti napnak számít, mire rájött, hogy nem már több óráról késett.” „Egy lány hallgató egyszer azzal magyarázta a késését, hogy beleragadt a fésű a hajába és képtelen volt kiszedni. Elhittem” „Ebben a kisvárosban, ha valaki a »Sajnálom, a gabonásvonat miatt késtem« kifejezést használta, akkor mindig elfogadták a késést, mert a hosszú vonatok tényleg rendszeresen elzárták az utat. Akár egy órán keresztül is.” „Azt álmodtam, hogy már nem járok iskolába, és amikor felkeltem azt hittem, hogy ez a valóság.” „Egy diákom egyszer azt mondta: »Elnézést a késésért, de műszaki hiba miatt lelassult a mozgólépcső«. Mindenki nevetett.”

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