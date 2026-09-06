Még messze nincs vége a nyárnak: hatalmas meglepetést és hőséget tartogat a szeptember

Még simán maradhat a szekrényben az átmeneti kabát, nincs vége a nyárnak. A szeptemberi időjárás ugyanis a hétvégi hidegfront után újra száraz, nyárias arcát mutatja, 24–36 fokos maximumokkal.

Újra melegszik az időjárás: nincs még vége a nyárnak.

Forrás: 123.rf.com

Vasárnap még kellemesen hűvösebb lesz az időjárás, aztán újra berobban a meleg

Ma még a hidegfront hatása érvényesül, de a hét eleje már egészen más képet mutat.

Hétfőn 25–31, kedden 28–34 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, szerdán pedig akár 36 fokot is mérhetünk egyes helyeken.

Vagyis a szeptember első hete még korántsem az őszi pulóverekről szól: a napos, meleg idő ismét visszatér.

A melegedést azonban újabb változás követi. A HungaroMet prognózisa szerint csütörtökön már többfelé lehet eső, zápor, zivatar, a hőmérséklet pedig jelentősen visszaesik: délután mindössze 20–26 fok várható. A hét második felében már inkább 20–25 fok körüli nappali hőmérsékletekre számíthatunk.

Ez jól mutatja azt is, milyen lehet az előttünk álló szeptember: nem feltétlenül egyenletesen meleg vagy hűvös hónapra kell készülnünk, hanem nagyobb hőmérséklet-ingadozásokra. Egyik nap még simán elég lehet egy nyári ruha, néhány nappal később viszont már jól jöhet a dzseki és az esernyő.

A mai nap kifejezetten kedvező lehet szabadtéri programokhoz: a front utáni frissebb levegő, a sok napsütés és a 24–28 fokos maximum sokak számára kellemesebb lesz, mint az elmúlt napok nyárias hősége.

Vajon mennyire lesz meleg az idei szeptember?

A hónap egészére vonatkozó pontos időjárást még nem lehet megbízhatóan megmondani, a 10 napos prognózisok is valószínűségi előrejelzésként értelmezendők. A hónap első napjai alapján azonban nem úgy tűnik, hogy szeptember rögtön őszies fordulattal kezdődne. Sőt, a jövő hét első felében újabb kifejezetten meleg időszak érkezik.

2026 augusztusa országos átlagban 24,9 Celsius-fokos középhőmérséklettel zárt, ami 3,7 fokkal haladta meg az 1991–2020-as átlagéréket. Ezzel az idei augusztus a mérések kezdete óta Magyarország legmelegebb augusztusa, egyben a legmelegebb hónapja lett.

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy szeptemberben végig kánikula lesz. Az ősz közeledtével egyre gyakoribbak lehetnek a markánsabb frontok, a hűvösebb reggelek és a gyorsan változó időjárási helyzetek. Arra viszont érdemes számítani, hogy a nyárias napok még szeptemberben is vissza-visszatérhetnek.