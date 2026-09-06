Kiderült, miért tért vissza Harry és Meghan az Egyesült Királyságba − Nem a család közelsége áll a háttérben

Ahogy megírtuk, bár Harry herceg és Meghan Markle éveken át építette kaliforniai életét, most azonban visszatértek Nagy-Britanniába. Úgy tudni, egy cotswoldsi luxusbirtokon élnek, de alig hagyják el azt, mert még nem sikerült megnyugtató módon rendezni a védelmüket. Mindeközben Meghan már benyújtotta igényét, és elmondta, hogy milyen otthonban szeretne élni, a gyerekeiket pedig már be is íratták egy luxusiskolába. A kérdés, miért volt a párnak sürgős elhagyni Montecitót és mit terveznek az Egyesült Királyságban.

Harry herceg édesanyjáról, Diana hercegnéről készíthet filmet.

Forrás: POOL

Harry herceg visszatérésének meglepő oka lehet

Harry herceg Nagy-Britanniába költözését állítólag nem csupán családi szempontok motiválták: egy királyi szakértő szerint a sussexi herceg egy Diana hercegnéről szóló televíziós film elkészítésén dolgozhat, de olyan pletykák is felröppentek, hogy Meghan Markle színészi munkát kapott az Egyesült Királyságban. Richard Kay, a Daily Mail főszerkesztője és királyi riportere szerint az előbbi feltételezés a valószínűbb, és azt állítja, a 41 éves herceg kapcsolatban állt édesanyja, a néhai Diana hercegné barátaival és ismerőseivel, akik segítenek neki a projektben, ami legalább 12 hónapig tart majd − írja az Express.

Meghan máris benyújtotta az igényeit

Bár Harry herceg és Meghan Markle egyelőre csak ideiglenesen rendezkedett be Cotswoldsban, egy bennfentes szerint Meghan már össze is állította a kiszemelt brit otthonnal kapcsolatos követeléslistáját. A sussexi hercegné állítólag kilenc hálószobát és egy filmstúdiót is szeretne az új házba, hogy az Egyesült Királyságból is tovább működtethesse As Ever nevű márkáját.

Harrynek is megvannak az prioritásai

Meghan mellett azonban Harrynek is megvannak a maga elképzelései, bár ő elsősorban nem a ház méretére, hanem a környezetre helyezné a hangsúlyt. A forrás szerint azt szeretné, hogy gyermekeik természetközeli, szabadtéri és sportos életet élhessenek, ezért hatalmas, elzárt birtokot keres, családja a kíváncsi tekintetektől is távol maradhat.

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