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Váradi Melinda
2026.09.06.
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A fogyás miatt sokan szinte teljesen száműzik az étrendjükből, pedig erre valójában nincs szükség. A megfelelő alapanyagból készült köret nemhogy beleférhet egy kiegyensúlyozott étrendbe, hanem rostokkal, ásványi anyagokkal és más értékes tápanyagokkal is hozzájárulhat a változatos étkezéshez.

A fogyókúra hallatán sokaknak azonnal a salátalevéllel és a szénhidrátok teljes elhagyásával kombinált étrend jut eszébe. Pedig a fogyás szempontjából nem egyetlen alapanyag dönti el, hogy sikerül-e kalóriadeficitet kialakítani. Sokkal fontosabb az étrend egészének összetétele, az adagok nagysága és az, hogy hosszú távon mennyire tartható az adott étkezési rendszer. A köret ezért egyáltalán nem feltétlenül ellenség.

A teff egy kevesek által ismert egészséges köret.
A teff egy kevesek által ismert egészséges köret.
Forrás: Shutterstock
  • Egy különleges gabonaféle egyre több figyelmet kap a tudatosan étkezők körében. 
  • Apró mérete ellenére meglepően sok értékes tápanyagot tartalmaz. 
  • Azok számára is érdekes alternatíva lehet, akik bizonyos gabonákat nem fogyaszthatnak.

Fogyást segítő köret: erre cseréld le a rizst

A rizs, a burgonya, a bulgur vagy más gabonafélék is helyet kaphatnak egy fogyást támogató étrendben, különösen akkor, ha megfelelő mennyiségben kerülnek a tányérra, és nem kalóriadús szószokkal vagy nagy mennyiségű zsiradékkal készülnek. A kulcs inkább az, hogy olyan köretet válasszunk, amelyből egy ésszerű adag mellett is kellemesen jóllakhatunk, miközben értékes tápanyagokat is biztosít. Az egyik kevésbé ismert lehetőség a teff, amely hazánkban még korántsem olyan elterjedt, mint a rizs vagy a bulgur.

A teff egy rendkívül apró szemű gabonaféle, amely elsősorban Etiópiához és Eritreához kötődik, és az afrikai konyhában régóta fontos alapanyagnak számít. A magok olyan kicsik, hogy a világ egyik legapróbb termesztett gabonájaként is szokták emlegetni. Íze enyhén diós, malátás karakterű, ezért nemcsak köretként, hanem különféle kásák, lepények és más ételek alapanyagaként is felhasználható. Etiópiában például a hagyományos injera nevű lepény egyik legfontosabb alapanyaga. Az utóbbi években a nyugati országokban is nagyobb figyelmet kapott, főként azok körében, akik változatosabb köreteket szeretnének beépíteni az étrendjükbe.

A teff egyik előnye, hogy a gabonafélék között viszonylag jó fehérje- és rostforrásnak számít. A rostok fontos szerepet játszanak a kiegyensúlyozott étrendben, többek között hozzájárulhatnak a teltségérzethez és az emésztőrendszer megfelelő működéséhez. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a teff önmagában fogyaszt. A fogyás továbbra is elsősorban az energiaegyensúlytól függ, vagyis attól, hogy hosszabb távon kevesebb energiát viszünk-e be, mint amennyit a szervezetünk felhasznál.

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