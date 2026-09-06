Egy éven belül másodszor címlapsztár Rihanna és A$AP Rocky kislánya, Rocki: FOTÓGALÉRIA

Rihanna és A$AP Rocky kislánya, Rocki még csak szeptember 13-án lesz egyéves, de már a második címlapon kap helyet.

A$AP Rocky és Rihanna kislánya szeptember 13-án lesz egyéves.

Forrás: Northfoto

Újra címlapon Rihanna és A$AP Rocky kislánya

Hónapokkal azután, hogy Rihanna lánya, Rocki áprilisban debütált a W magazin címlapján édesanyjával, most már a második címlapján is szerepel, ám ezúttal az édesapjával. A kislány a W Magazine China szeptemberi, The Love Issue című számának címlapján látható A$AP Rocky karjaiban kis farmeruhácskában.

Nem csak babájáért, Rihannáért is odavannak a lapok. Az alábbi galériánkban különösen bevállalós, melltartó és bugyi nélküli képeket mutatunk az énekesnőről.