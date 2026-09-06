Egy éven belül másodszor címlapsztár Rihanna és A$AP Rocky kislánya, Rocki: FOTÓGALÉRIA

Rihanna és A$AP Rocky kislánya, Rocki még csak szeptember 13-án lesz egyéves, de már a második címlapon kap helyet.
Újra címlapon Rihanna és A$AP Rocky kislánya
Hónapokkal azután, hogy Rihanna lánya, Rocki áprilisban debütált a W magazin címlapján édesanyjával, most már a második címlapján is szerepel, ám ezúttal az édesapjával. A kislány a W Magazine China szeptemberi, The Love Issue című számának címlapján látható A$AP Rocky karjaiban kis farmeruhácskában.
Nem csak babájáért, Rihannáért is odavannak a lapok. Az alábbi galériánkban különösen bevállalós, melltartó és bugyi nélküli képeket mutatunk az énekesnőről.
A lapszám tematikája a szerelem különféle megnyilvánulásai, a rapper pedig verset is írt erről, majd elmondta, hogy milyen érzés számára három gyerek édesapjának lenni. „Mindannyian vágyunk arra, hogy úgy szeressünk valakit, hogy közben ne várjunk cserébe semmit. Szerencsés vagyok, hogy három gyerekem van, így ezt háromszorosan is megtehetem” − nyilatkozta.
A magazin egy kulisszák mögötti videót is mutatott, ahol ismét feltűnik a kis Rocki is.
A kis Rockinak nem ez az első címlapja
Rihanna áprilisban vállalta el egy népszerű divatmagazin, a W felkérését, és címlapon pózolt a kislányával. A követői pedig már akkor odavoltak Baby az akkor hét hónapos Rockiért.
- Rihanna 2025 szeptember 13-án adott életet harmadik gyermekének, Rocki Irish Mayersnek.
- Ő a sztárpár első lánya.
- A Baby Rockinak két bátyja van, RZA és Riot.
- A születése után egy pillanatig láthatták a rajongók Rihanna gyermekét, a család ügyelt arra, hogy távoltartsa a fotósokat.
- Áprilisban megtört a jég: Rihanna felrobbantotta a címlapokat a kislányával közös képeivel.
- Most pedig a kis Rocki a W Magazine China szeptemberi, The Love Issue című számának címlapján látható A$AP Rocky karjaiban.
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