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Egy éven belül másodszor címlapsztár Rihanna és A$AP Rocky kislánya, Rocki: FOTÓGALÉRIA

w magazine rihanna címlap
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Rihanna és A$AP Rocky kislánya szeptember 13-án tölti be az első életévét. Áprilisban édesanyjával, most édesapjával került egy magazin borítójára.

Rihanna és A$AP Rocky kislánya, Rocki még csak szeptember 13-án lesz egyéves, de már a második címlapon kap helyet. 

02/14/2025 A$AP Rocky and Rihanna are pictured leaving court on Valentine's Day in Los Angeles. The 36 year old American rapper who could face up to 24 years in prison wore a navy blue suit and tie under a long blue trench coat while Rihanna wore green patterned long-sleeved maxi dress with white python leather booties. sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com
A$AP Rocky és Rihanna kislánya szeptember 13-án lesz egyéves. 
Forrás: Northfoto

Újra címlapon Rihanna és A$AP Rocky kislánya

Hónapokkal azután, hogy Rihanna lánya, Rocki áprilisban debütált a W magazin címlapján édesanyjával, most már a második címlapján is szerepel, ám ezúttal az édesapjával. A kislány a W Magazine China szeptemberi, The Love Issue című számának címlapján látható A$AP Rocky karjaiban kis farmeruhácskában. 

Nem csak babájáért, Rihannáért is odavannak a lapok. Az alábbi galériánkban különösen bevállalós, melltartó és bugyi nélküli képeket mutatunk az énekesnőről. 

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Rihanna melltartó és bugyi nélkül
Forrás: Lui magazin

A lapszám tematikája a szerelem különféle megnyilvánulásai, a rapper pedig verset is írt erről, majd elmondta, hogy milyen érzés számára három gyerek édesapjának lenni. „Mindannyian vágyunk arra, hogy úgy szeressünk valakit, hogy közben ne várjunk cserébe semmit. Szerencsés vagyok, hogy három gyerekem van, így ezt háromszorosan is megtehetem” nyilatkozta

A magazin egy kulisszák mögötti videót is mutatott, ahol ismét feltűnik a kis Rocki is.

A kis Rockinak nem ez az első címlapja

Rihanna áprilisban vállalta el egy népszerű divatmagazin, a W felkérését, és címlapon pózolt a kislányával. A követői pedig már akkor odavoltak Baby az akkor hét hónapos Rockiért.

  • Rihanna 2025  szeptember 13-án adott életet harmadik gyermekének, Rocki Irish Mayersnek.
  • Ő a sztárpár első  lánya.
  • A Baby Rockinak két bátyja van, RZA és Riot.
  • A születése után egy pillanatig láthatták a rajongók Rihanna gyermekét, a család ügyelt arra, hogy távoltartsa a fotósokat.
  • Áprilisban megtört a jég: Rihanna felrobbantotta a címlapokat a kislányával közös képeivel.
  • Most pedig a kis Rocki a W Magazine China szeptemberi, The Love Issue című számának címlapján látható A$AP Rocky karjaiban.

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