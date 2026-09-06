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Megszületett a 45 éves Natalie Portman harmadik gyereke: lesifotókon a kisbaba

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A színésznő csodaként élte meg, hogy negyven felett várandós lett. Natalie Portman háromgyerekes édesanya.

Natalie Portman még tavasszal erősítette meg a hírt, hogy babát vár. Most kiderült, a kicsi egy hónappal ezelőtt megszületett: a színésznő pedig kimondhatatlanul boldog. 

Natalie Portman és Tanguy Destable első közös gyereke megszületett.
Natalie Portman és Tanguy Destable első közös gyereke megszületett.
Forrás: Northfoto
  • Natalie Portman harmadik gyereke megszületett.
  • A baba az első közös gyermeke partnerével, Tanguy Destable-lel.
  • Két gyermeke van korábbi házasságából: a 14 éves Aleph és a 9 éves Amalia.
  • A kapcsolatát Destable-lel 2025 márciusában hozták nyivánosságra.
  • Benjamin Millepiedtől egy évvel korábban vált el.

Natalie Portman háromszoros édesanya

Úgy tudni, Natalie Portman és Tanguy Destable babája egy hónnappal ezelőtt jött világra. A Page Six fotóin immár a kisbabával láthatók, akit az édesapa hordozóban visz. 

 „Tanguy és én nagyon izgatottak vagyunk” – mondta a színésznő még áprilisban a Harper’s Bazaarnak. „Egyszerűen nagyon hálás vagyok. Tudom, hogy ez egy igazi kiváltság és egy csoda” – tette hozzá Natalie Portman, aki arról is beszélt, hogy tudja, sokan milyen nehesen esnek teherbe. A 45 éves színésznő július végén megmutatta babapocakját is. „Számolom a napokat, amíg találkozunk” – írta az Instagram-bejegyzéshez, amelyben a fotót készítő Shelby Duncannek is megköszönte a csodás fényképet.

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