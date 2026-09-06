Demi Moore elárulta, mely 3 mindennapi szokással őrzi meg fiatalosságát

Bár sokan azt gondolnánk, hogy a sztárok fiatalságának titka drága szépségtrükkökben és fájdalmas kezelésekben rejlik, Demi Moore egészen másra esküszik. Egy interjújban megosztotta azt a három mindennapi szokását, amellyel tudatosan tesz időtálló fiatalságának megőrzéséért.

Demi Moore fiatalos megjelenésével már a 79. Cannesi filmfesztiválon is minden szempárt magára vonzott.

Forrás: Northfoto

Demi Moore időtálló fiatalságának megőrzésében fontos szerepet kap a tudatosan felépített napi rutinja.

Ebben egyaránt odafigyel a testi és lelki egyensúlyának megteremtése is.

Rutinját a saját életébe is bárki könnyedén beépítheti.

Demi Moore rutinját bárki elsajátíthatja

A 63 éves színésznő szerint a jó közérzet és az egészséges, ragyogó megjelenés nem egyetlen csodamódszeren múlik, hanem az apró, mindennap ismétlődő szokásokon dől el. Éppen ezért ő maga is tudatosan építette fel a saját rutinját, amelyben a testi jóléte mellett még a lelki egyensúlyára is kiemelten figyel.

Napirendjét ráadásul bárki könnyen beépítheti.

Reggeleit meditációval indítja

A tudatos ráhangolódás a színésznő rutinjának egyik fontos részét képezi, ezért reggelente igyekszik néhány nyugodt percet kizárólag önmagára szánni. Általában 5:30 körül kel, így napját többnyire meditációval kezdi, amely segít lecsendesíteni a gondolatait, emellett a naplóírásra is nagy hangsúlyt fektet. A mentális ráhangolódást követően pedig minden reggel igyekszik átmozgatni magát, hogy beindítsa a vérkeringését.

A mozgás és hidratálás is kulcsfontosságú

Moore szerint nemcsak az számít, milyen termékeket használunk a bőrünkön, hanem az is, hogyan bánunk a testünkkel. Éppen ezért a színésznő a rendszeres mozgás mellett a megfelelő folyadékbevitelre is kiemelt figyelmet fordít, hogy kellőképp hidratálja szervezetét az edzések után.

Emellett arra is tudatosan figyel, hogy mi kerül a szervezetébe, hiszen szerinte ezek egyaránt fontos szerepet játszanak abban, hogy hosszú távon is egészségesnek és energikusnak érezze magát.

Az esti rutint sem hanyagolja el

Moore még a nap végén sem enged a rutinból, helyette tudatosan készül az esti pihenésre. Ennek részeként időt szán arra, hogy lelassuljon, és maga mögött hagyja a nap feszültségét az alvásra készülés előtt. De esti rutinjának a bőrápolás is fontos része, amelyet nem egyszerű szépségápolási feladatként kezel, hanem egyfajta nyugodt, önmagára fordított időként. Úgy véli, ezek az apró, mindennapi öngondoskodó pillanatok nemcsak a közérzetére vannak jó hatással, hanem hosszú távon is fontos szerepet játszanak abban, hogy jól érezze magát a bőrében.