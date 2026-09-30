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2026. szept. 30., szerda Jeromos

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kínai asztrológia

Szeptember utolsó napja mindent megváltoztathat: 4 kínai csillagjegyre hatalmas fordulat vár

kínai asztrológia tűzkakas tűzbárány tűzló csillagjegy
Angyal Léna
2026.09.30.
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A háromszoros Tűz energiája hat rájuk. Ezek a kínai csillagjegyek most fellélegezhetnek.

A kínai asztrológia szerint 2026. szeptember 30-a kiemelkedő nap lehet négy kínai csillagjegy szülöttei számára. A Tűzbárány napja a Tűzkakas hónapjában és a Tűzló évében olyan energiákat hozhat, amelyek feloldják az elmúlt időszak elakadásait, és új lehetőségeket nyitnak meg.

4 kínai csillagjegyre hatalmas fordulat vár szeptember 30-án.
4 kínai csillagjegyre hatalmas fordulat vár szeptember 30-án.
Forrás: 123.rf.com

Szeptember 30-án fordul a kocka 4 kínai csillagjegy számára

Az elmúlt időszak nehézségei után a kínai horoszkóp szerint szeptember 30-a fordulópont lehet. A szerdai tripla tűzenergia most lendületetet adhat a megrekedt dolgoknak és felszínre hozhatja elfojtott érzelmeket is. A változás különösen a Nyúl, a Disznó, a Ló és a Kecske jegyében születetteket érintheti − írja a YourTango.

Nyúl

A Nyúl jegy szülöttei szeptember 30-án szinte megvilágosodnak. A Bárány energiája kedvezően hathat a mindennapi rutinra, miközben egy fontos felismerés is megszülethet bennük: nem lehet másokat megváltoztatni. Ehelyett érdemes azokra az emberekre és helyzetekre összpontosítani, amelyek valóban örömet adnak és támogatóak.

Disznó

A Disznó számára a nap legfontosabb témája a bizalom és a barátság lesz. Egy váratlan segítség megmutathatja, kik azok, akik valóban ott állnak mellette a nehéz helyzetekben. A horoszkóp szerint ez emlékeztet arra is, hogy nem kell minden terhet egyedül cipelni, még akkor sem, ha valaki alapvetően önálló természetű.

A Ló jegyűek számára ez a nap a lehetőségek szimbóluma. Egy új kapcsolat, közös ötlet vagy váratlan felkérés olyan irányba terelheti őket, amelyet korábban nem is fontolgattak. A nap üzenete, hogy érdemes nyitottnak maradni az ismeretlenre, mert a legjobb lehetőségek néha egészen meglepő formában érkeznek.

Kecske

A Kecske számára szeptember 30-a különösen erős támogató energiát hordoz. A kínai asztrológia szerint most nyílhat meg az a bizonyos kapu, amely nagyobb változásokat indíthat el az életében. Egy régóta halogatott beszélgetésre is sor kerülhet, egy kínzó kérdésre pedig a válasz végre megérkezhet. Hogy mit kezd ezekkel, az már az ő döntése lesz. 

Azt, hogy te melyik kínai csillagjegyhez tartozol ITT nézheted meg. 

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