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2026. szept. 29., kedd Mihály

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Ezen lehet, hogy kiakad György herceg − Tovább szigorít az Eton: GALÉRIA

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Alig néhány hete kezdte meg tanulmányait az Eton College-ban, máris új korlátozásokkal kell szembenéznie. György herceg szülei, Katalin és Vilmos biztosan örülnek az intézmény döntésének.

Szeptember 8-án új fejezet kezdődött György herceg életében: a 13 éves trónörökös beköltözött az Eton College-ba. A leendő trónörökös ezzel családi hagyományt követ, korábban Vilmos és Harry is a nagy múltú iskolában tanult. 

A 13 éves György herceg szüleivel érkezett az Etonbe.
A 13 éves György herceg szüleivel érkezett az Etonbe.
Forrás: AFP

Plusz egy szabály, amihez György hercegnek is alkalmazkodnia kell

A 13 éves György herceg szeptember 8-án kezdte meg tanulmányait az Etonben. Az első napon szülei, Vilmos herceg és Katalin hercegné is elkísérték, az elmúlt hetek pedig az új napirendhez, az osztálytársakhoz és az iskolai élethez való alkalmazkodásról szóltak számára. Most azonban az Eton College újabb változást jelentett be: októbertől szigorúbb digitális szabályok lépnek életbe. 

Az iskola 2026 októberétől szigorítja az iPadek használatát, a döntés pedig minden diákra, így a leendő királyra is vonatkozik

 − írja a The Telegraph.

Fotókat György herceg beköltözéséről az alábbi galériában találsz.

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Az Eton College - Itt kezdi meg tanulmányait Vilmos herceg és Katalin hercegné fia, György herceg
AFP

Rövidebb használati idő és korlátozott internet-hozzáférés

Az új szabályozás értelmében az iskola által biztosított iPadeket a diákok kizárólag biztonságos böngészőn keresztül használhatják, és csak az intézmény által jóváhagyott weboldalakhoz férhetnek hozzá. A használati idő is rövidül. Az eszközök továbbra sem maradhatnak a tanulóknál éjszakára, szombatonként pedig este 9 óráig kötelező leadni őket. Az iPadeket csak másnap reggel 7 órától vehetik át újra. Korábban szombatonként este 9:30-ig használhatták azokat.

Az Eton 2019 óta alkalmaz iPadeket oktatási eszközként, amelyeket minden új diák a beiratkozáskor kap meg. A digitális korlátozások azonban már korábban is szigorúak voltak. 2024 óta az iskola nem engedélyezi az okostelefonok használatát, helyettük a tanulók egy egyszerű Nokia mobiltelefont vihetnek magukkal.

Több mint száz szülő panasza miatt változtattak

2024-ben  több mint száz szülő közös levélben fordult az iskola akkori igazgatóhelyetteséhez, Sir Nicholas Coleridge-hez és az intézmény vezetéséhez, amelyben az eszközhasználat és az internet-hozzáférés szabályozását kifogásolták.

A 586 éves Eton College Nagy-Britannia egyik legismertebb oktatási intézménye, amelynek egykori diákjai között húsz brit miniszterelnök is szerepel.

Katalin és Vilmos is elégedett lesz

A szigorításoknak várhatóan Vilmos herceg és Katalin hercegné is örül. A walesi hercegi pár több alkalommal hangsúlyozta, hogy tudatosan korlátozzák három gyermekük képernyő előtt töltött idejét, és figyelemmel kísérik online tevékenységeiket.

Ha kíváncsi vagy arra, hogy telt anno Vilmos és most György herceg első napja az Etonben, az alábbi galériában megnézheted.

György herceg első napja az Etonban, és Vilmos herceg első napja ugyanott
György herceget Vilmos és Katalin kísérték el Etonba, míg Vilmost szülei és öccse, Harry is. Az ő képükön még Dr. Andrew Gailey is szerepel.
György herceg és Vilmos nagyon hasonlítanak.
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György herceg első napja az Etonban, és Vilmos herceg első napja ugyanott
Matt Porteous / Kensington Palace I EMPICS Entertainment Anwar Hussein

Vilmos korábban Eugene Levy színésszel folytatott beszélgetésében arról beszélt, hogy György, Sarolta és Lajos eddig okostelefon nélkül nőttek fel, és az is kiderült, a 13 éves herceg már nagyon szeretett volna egyet.

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