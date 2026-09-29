Ezen lehet, hogy kiakad György herceg − Tovább szigorít az Eton: GALÉRIA

Szeptember 8-án új fejezet kezdődött György herceg életében: a 13 éves trónörökös beköltözött az Eton College-ba. A leendő trónörökös ezzel családi hagyományt követ, korábban Vilmos és Harry is a nagy múltú iskolában tanult.
Plusz egy szabály, amihez György hercegnek is alkalmazkodnia kell
A 13 éves György herceg szeptember 8-án kezdte meg tanulmányait az Etonben. Az első napon szülei, Vilmos herceg és Katalin hercegné is elkísérték, az elmúlt hetek pedig az új napirendhez, az osztálytársakhoz és az iskolai élethez való alkalmazkodásról szóltak számára. Most azonban az Eton College újabb változást jelentett be: októbertől szigorúbb digitális szabályok lépnek életbe.
Az iskola 2026 októberétől szigorítja az iPadek használatát, a döntés pedig minden diákra, így a leendő királyra is vonatkozik
− írja a The Telegraph.
Fotókat György herceg beköltözéséről az alábbi galériában találsz.
Rövidebb használati idő és korlátozott internet-hozzáférés
Az új szabályozás értelmében az iskola által biztosított iPadeket a diákok kizárólag biztonságos böngészőn keresztül használhatják, és csak az intézmény által jóváhagyott weboldalakhoz férhetnek hozzá. A használati idő is rövidül. Az eszközök továbbra sem maradhatnak a tanulóknál éjszakára, szombatonként pedig este 9 óráig kötelező leadni őket. Az iPadeket csak másnap reggel 7 órától vehetik át újra. Korábban szombatonként este 9:30-ig használhatták azokat.
Az Eton 2019 óta alkalmaz iPadeket oktatási eszközként, amelyeket minden új diák a beiratkozáskor kap meg. A digitális korlátozások azonban már korábban is szigorúak voltak. 2024 óta az iskola nem engedélyezi az okostelefonok használatát, helyettük a tanulók egy egyszerű Nokia mobiltelefont vihetnek magukkal.
Több mint száz szülő panasza miatt változtattak
2024-ben több mint száz szülő közös levélben fordult az iskola akkori igazgatóhelyetteséhez, Sir Nicholas Coleridge-hez és az intézmény vezetéséhez, amelyben az eszközhasználat és az internet-hozzáférés szabályozását kifogásolták.
A 586 éves Eton College Nagy-Britannia egyik legismertebb oktatási intézménye, amelynek egykori diákjai között húsz brit miniszterelnök is szerepel.
Katalin és Vilmos is elégedett lesz
A szigorításoknak várhatóan Vilmos herceg és Katalin hercegné is örül. A walesi hercegi pár több alkalommal hangsúlyozta, hogy tudatosan korlátozzák három gyermekük képernyő előtt töltött idejét, és figyelemmel kísérik online tevékenységeiket.
Ha kíváncsi vagy arra, hogy telt anno Vilmos és most György herceg első napja az Etonben, az alábbi galériában megnézheted.
Vilmos korábban Eugene Levy színésszel folytatott beszélgetésében arról beszélt, hogy György, Sarolta és Lajos eddig okostelefon nélkül nőttek fel, és az is kiderült, a 13 éves herceg már nagyon szeretett volna egyet.
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