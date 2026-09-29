Ezen lehet, hogy kiakad György herceg − Tovább szigorít az Eton: GALÉRIA

Szeptember 8-án új fejezet kezdődött György herceg életében: a 13 éves trónörökös beköltözött az Eton College-ba. A leendő trónörökös ezzel családi hagyományt követ, korábban Vilmos és Harry is a nagy múltú iskolában tanult.

A 13 éves György herceg szüleivel érkezett az Etonbe.

Forrás: AFP

Plusz egy szabály, amihez György hercegnek is alkalmazkodnia kell

A 13 éves György herceg szeptember 8-án kezdte meg tanulmányait az Etonben. Az első napon szülei, Vilmos herceg és Katalin hercegné is elkísérték, az elmúlt hetek pedig az új napirendhez, az osztálytársakhoz és az iskolai élethez való alkalmazkodásról szóltak számára. Most azonban az Eton College újabb változást jelentett be: októbertől szigorúbb digitális szabályok lépnek életbe.

Az iskola 2026 októberétől szigorítja az iPadek használatát, a döntés pedig minden diákra, így a leendő királyra is vonatkozik

− írja a The Telegraph.

Fotókat György herceg beköltözéséről az alábbi galériában találsz.