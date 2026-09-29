Bizarr videó terjed a neten Johnny Deppről: aggasztóan néz ki és újságírók előtt legelte a műfalat

Johnny Depp egy Las Vegas-i rendezvényen azzal került a figyelem középpontjába, hogy a fotósok előtt egy műnövény levelét kezdte rágni, majd pár másodperc múlva kiköpte. A videó láttán többen úgy vélik, valami nem stimmel a színésszel, aki egyébként sincs túl jó formában.

Johnny Depp látott már jobb napokat is.

Forrás: Northfoto

Johnny Depp műnövényt rágcsált a kamerák előtt

A 63 éves színész rummárkája partiján vett részt a Park MGM at Drink Las Vegasban, ahol éppen a fotósoknak pózolt, amikor egy műnövénnyel borított falhoz lépett. Ezt követően a dekoráció felé fordult, kiharapott belőle egy levelet, majd azt rágcsálta. A jelenlévők megtapsolták, Depp kiköpte a levelet, ám később újra leharapott egyet. A rendezvényen később több felvétel készült, a színész szemmel láthatóan jól érezte magát.

Megosztotta a rajongókat a furcsa jelenet

A videó az interneten is gyorsan terjedni kezdett. Többen bizarrnak nevezték a jelenetet, és akadnak olyanok is, akik aggódnak a színészért. „Johnny egyáltalán nem is úgy néz ki, mint Johnny...” − írta egy rajongója. „Szüksége van valakire, aki törődik vele és segít neki. Szomorú” − idéz egy másikat a Ladbible. Más egyik legismertebb karakteréhez hasonlította: „Ollókezű Edward a való életben!” − tette közzé egy követő és sokan azt kommentelték, hogy a műnövény-rágcsálás vicces és önazonos volt.

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